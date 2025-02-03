Как понять, что ребенок врет, и нужно ли его наказывать за ложь

Арт-терапевт Гордеева: ложь ребёнка может говорить о его неуверенности и страхе. Когда ребёнок активно познаёт мир, он сталкивается с огромным количеством внешних стимулов. Они пробуждают в малыше разные реакции, в том числе фантазию. Родителям важно помнить, что детские фантазии — это не ложь. Рассказываем, как отличить невинные выдумки от обмана и что делать, если вы поймали ребёнка на настоящей лжи.

Как отличить детские фантазии от лжи

Когда ребёнок фантазирует, он рассказывает историю во всех красках, упоминая даже мелкие подробности, часто невероятные, рассказала «Доктору Питеру» арт-терапевт, педагог Ирина Гордеева.

Отличительным признаком лжи будет как раз отсутствие в истории деталей. При этом, если начать задавать ребёнку уточняющие вопросы, он будет «путаться в показаниях» и на ходу менять историю, отметила специалист.

Почему дети врут

Во многих случаях детская ложь — это реакция на поведение взрослых, отметила Гордеева.

Она перечислила несколько частых причин детской лжи:

страх наказания;

попытка скрыть постыдный поступок;

желание добиться похвалы и восхищения от родителей;

попытка защититься от произошедшего.

Какая бы причина ни руководила ребёнком, со временем ложь может войти в привычку, предупредила эксперт.

Надо ли наказывать детей за ложь

Детская ложь в большинстве случаев — это отчаянная попытка выйти из неприятной ситуации, объяснила Гордеева.

Она может говорить о неуверенности, страхе и стремлении завоевать внимание родителя.

Так что наказывать ребёнка за враньё точно не надо.

Вместо этого специалист посоветовала спокойно поговорить со своим чадом.

Родители должны донести до сына или дочери, что ложь может подорвать доверие, вызвать вину и стыд, а иногда даже разрушить отношения.

Гордеева посоветовала учить детей брать ответственность за свои поступки и самим подавать ребёнку пример желаемого поведения.

Ранее родителям объяснили, что делать, если ребёнок связался с плохой компанией.