Психолог объяснила, что нужно для нормального развития ребенка

Удовлетворенная потребность ребенка в безопасности является необходимым фактором для его стабильного физического и эмоционального развития во взрослом возрасте. Об этом kp.ru рассказала психолог Лариса Губанова.

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По ее словам, для этого важно давать детям чувство безопасности и опоры, разговаривать с ними о страхах, переживаниях и волнующих их вещах. Помимо этого, для нормального развития необходимо сбалансированное питание и развивающая среда.

« Р е б е н о к л ю б о з н а т е л е н о т п р и р о д ы и п л о х о п е р е н о с и т с к у к у , п о э т о м у в а ж н о , ч т о б ы у н е г о в д о с т у п е б ы л о м н о г о и н т е р е с н ы х и п р о с т ы х п р е д м е т о в д л я и с с л е д о в а н и я , м а л о я р к и х и н т е р а к т и в н ы х и г р у ш е к и п о ч т и с о в с е м н е б ы л о с м а р т ф о н а и п л а н ш е т а , х о т я б ы л е т д о п я т и » , — с к а з а л а Г у б а н о в а .

Помимо этого, психолог советует избегать приказов и вседозволенности в воспитании. Она напомнила, что ребенок достоин уважения и его можно наделять ответственностью.

Детский врач-невролог «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина до этого рассказала «Газете.Ru», что даже при условии, что телевизор просто работает в комнате, где находится ребенок, это крайне негативно сказывается на его развитии. «Фоновое телевидение» резко снижает потребность растущего организма ребенка во взаимодействии с окружающими.