В Госдуме хотят установить единый подход к работе школьных врачей

Яровая предложила Голиковой установить единый подход к работе школьных врачей
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить единые подходы к работе школьных врачей и предоставлению им льгот. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.
"Установить единый подход к работе школьных врачей, расширив их компетенцию по сбережению здоровья детей в период обучения, предложила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. Соответствующее письмо направлено вице-спикером ГД в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Кроме того, Ирина Яровая предлагает установить единый подход к предоставлению льгот в отношении всех школьных медицинских работников", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, Яровая в письме обратила внимание на то, что действующий приказ Минздрава РФ никак не определяет компетенцию школьных врачей, а только дает право регионам создавать медицинские кабинеты, а школам - оформлять в свой штат медицинских работников, к которым при этом отсутствуют единые требования. Кроме того, отмечается в письме, сегодня школьные врачи, не находящиеся в штате медицинской организации, лишены всех медицинских надбавок, льгот и медицинского стажа.
"Когда мы говорим о доступности медицинской помощи, то именно в таком сопровождении мы ее делаем самой доступной, потому что школьный врач будет наставником, помощником для родителей и семей в сопровождении всех вопросов, связанных со здоровьем ребенка. Нужно переоценить значимость и роль школьного врача", - подчеркнула Яровая, слова которой приводит пресс-служба.