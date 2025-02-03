В Госдуме хотят установить единый подход к работе школьных врачей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить единые подходы к работе школьных врачей и предоставлению им льгот. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

" У с т а н о в и т ь е д и н ы й п о д х о д к р а б о т е ш к о л ь н ы х в р а ч е й , р а с ш и р и в и х к о м п е т е н ц и ю п о с б е р е ж е н и ю з д о р о в ь я д е т е й в п е р и о д о б у ч е н и я , п р е д л о ж и л а з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я Г Д И р и н а Я р о в а я . С о о т в е т с т в у ю щ е е п и с ь м о н а п р а в л е н о в и ц е - с п и к е р о м Г Д в а д р е с з а м е с т и т е л я п р е д с е д а т е л я п р а в и т е л ь с т в а Р Ф Т а т ь я н ы Г о л и к о в о й . К р о м е т о г о , И р и н а Я р о в а я п р е д л а г а е т у с т а н о в и т ь е д и н ы й п о д х о д к п р е д о с т а в л е н и ю л ь г о т в о т н о ш е н и и в с е х ш к о л ь н ы х м е д и ц и н с к и х р а б о т н и к о в " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как уточнили в пресс-службе, Яровая в письме обратила внимание на то, что действующий приказ Минздрава РФ никак не определяет компетенцию школьных врачей, а только дает право регионам создавать медицинские кабинеты, а школам - оформлять в свой штат медицинских работников, к которым при этом отсутствуют единые требования. Кроме того, отмечается в письме, сегодня школьные врачи, не находящиеся в штате медицинской организации, лишены всех медицинских надбавок, льгот и медицинского стажа.