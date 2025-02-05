В России планируют разрешить грудное вскармливание на работе

В Госдуме готовят законопроект об обязанности работодателя оборудовать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет, он находится на доработке. Об этом ТАСС рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Законопроект, вносящий изменения в ТК РФ в части создания обязательных помещений для кормления ребенка в возрасте до полутора лет находится на доработке. По окончании работ мы будем готовы представить его правительству РФ и, в случае получения положительного заключения, будем рассматривать на уровне Государственной Думы", - сказала Буцкая.
В изначальной версии законопроекта (есть в распоряжении ТАСС) предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс РФ, обязав работодателя обеспечить и оборудовать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором, соглашением. При этом в тексте законопроекта указано, что при оборудовании такого помещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.
Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в части особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, следует из пояснительной записки. Согласно действующему законодательству, женщины с детьми до полутора лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Принятие разрабатываемого законопроекта предоставит матерям возможность воспользоваться для этих целей специально оборудованным помещением.