В России планируют разрешить грудное вскармливание на работе

В Госдуме готовят законопроект об обязанности работодателя оборудовать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет, он находится на доработке. Об этом ТАСС рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

© ТАСС

" З а к о н о п р о е к т , в н о с я щ и й и з м е н е н и я в Т К Р Ф в ч а с т и с о з д а н и я о б я з а т е л ь н ы х п о м е щ е н и й д л я к о р м л е н и я р е б е н к а в в о з р а с т е д о п о л у т о р а л е т н а х о д и т с я н а д о р а б о т к е . П о о к о н ч а н и и р а б о т м ы б у д е м г о т о в ы п р е д с т а в и т ь е г о правительству РФ и, в случае получения положительного заключения, будем рассматривать на уровне Государственной Думы", - сказала Буцкая.

В изначальной версии законопроекта (есть в распоряжении ТАСС) предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс РФ, обязав работодателя обеспечить и оборудовать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором, соглашением. При этом в тексте законопроекта указано, что при оборудовании такого помещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в части особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, следует из пояснительной записки. Согласно действующему законодательству, женщины с детьми до полутора лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Принятие разрабатываемого законопроекта предоставит матерям возможность воспользоваться для этих целей специально оборудованным помещением.