Психиатр рассказал, вызывают ли соцсети серьезную зависимость

Насколько опасно для психики, если ребенок часами сидит в соцсетях? Недавнее исследование китайских ученых еще раз подтвердило: постоянный просмотр очень популярных у молодежи коротких видеороликов отрицательно сказывается на когнитивных функциях и вызывает зависимость. Насколько это серьезно? "РГ" попросила прокомментировать врача-психиатра, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрея Шмиловича.

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Правда ли, что ежедневное активное использование соцсетей может вызвать зависимость сродни наркотической?

Андрей Шмилович: Необходимо обозначить принципиальную истину: болезни зависимостей или аддикции не "вызываются" тем, что человек употребляет (алкоголь, психоактивные вещества или соцсети). Лишь часть из употребляющих становятся "злоупотребляющими", и эта часть - люди с аддиктивным диатезом, иными словами эти болезни вызываются врожденными наследственными и психопатологическими факторами. А само употребление (в данном случае соцсети) всего лишь спичка, брошенная в бочку с бензином

Тогда почему постоянный просмотр соцсетей - действительно стал обязательным элементом повседневной жизни у очень многих?

Андрей Шмилович: Основная потребность уходящих в соцсети - именно уход или скорее бегство. Бегство от оффлайн жизни, в которой у таких людей что-то не клеится.

Встречаются ли в практике случаи тяжёлой зависимости от соцсетей?

Андрей Шмилович: Да, тяжелые интернет-аддикты есть. В таких ситуациях как правило встречаются три варианта: а) особая форма психогенной рефлексии (нажитой механизм патопсихологической защиты с формированием иллюзии социального функционирования); б) симптом психического заболевания (аутизм, психоз, абулия…); в) депрессия с навязчивостями.

Очевидно, в таких случаях нужно разбираться с врачом. А могут ли сами родители как-то повлиять на подростка, чтобы сократить думскроллинг?

Андрей Шмилович: Вы правы, если аддикция от думскроллинга и шортсов выливается в невротическую (психологическую) проблему, необходима психотерапия, предпочтительно групповая. Если речь идет о болезни зависимостей, необходима психиатрическая диагностика и медикаментозное лечение.