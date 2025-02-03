Нейропсихолог назвала причины развития дислексии у детей

Физическая нагрузка на нервную систему матерей влияет на развитие дислексии (нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. – Прим. ред.) у детей, заявила клинический нейропсихолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.

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По ее словам, уровень стресса у женщин стал выше, что не может не оказать влияние на протекание беременности. Кроме того, рождение ребенка недоношенным тоже влияет на его нервную систему. Однако, отметила Хвингия, в России в последние годы стремительно развивается детская реанимация, благодаря чему медикам удается выхаживать таких младенцев.

Также на распространение дислексии среди детей повлияла популярность развивающих методик, которые зачастую применяются не по фактическому возрасту, а намного раньше.

" А е с л и р е б е н о к д е л а е т ч т о - т о , ч т о е м у п о в о з р а с т у н е п о л о ж е н о , т о о н э т о д е л а е т т о л ь к о з а с ч е т ч е г о - т о д р у г о г о , п о т о м у ч т о м о з г н а м н е д а е т б о л ь ш е н е й р о н о в н а р а з в и т и е к а к о й - л и б о ф у н к ц и и " , – п о д ч е р к н у л а с п е ц и а л и с т .

Она обратила внимание, что предотвратить дислексию можно. Для этого необходимо учить детей навыкам в срок и регулярно проходить обследования, если у родителей возникают какие-либо подозрения насчет здоровья своего ребенка.

Ранее родителей призвали не ругать подростка за игроманию – вместо этого необходимо оказать ему поддержку. Когда родители говорят игроману, что он неправильно живет и не тем увлекается, у ребенка может возникнуть ощущение, будто он вообще все делает не так, считает психолог Наталья Наумова.