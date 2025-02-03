«Бежевые» мамы: что не так с этим трендом

В последнее время в России распространился тренд на «бежевых» мам – одно из последних детищ соцсетей. Суть тренда – весь интерьер, одежда, игрушки, предметы быта дома должны быть пастельных тонов. В идеале – бежевого цвета. Как тренд влияет на развитие детей «ФедералПресс» объяснила клинический психолог Маргарита Алексеева.

«Бежевые» мамы: что не так с этим трендом
© РИА "ФедералПресс"

Мода и развитие

Как отметила эксперт, по нормам развития дети к трем годам должны уметь различать и называть основные цвета. Знание цветов и возможность на них смотреть, играть в игрушки разного цвета довольно сильно влияет на когнитивное развитие ребенка, уточнила Алексеева.

«У ребенка активное развитие, регулярная активация сенсорных систем это основа пирамиды, вершиной которой будет успешное академическое образование», пояснила психолог.

Окружать ребенка предметами одного цвета, по словам эксперта, – это примерно, как кормить его однообразной пресной едой или лишать его возможности бегать, ползать и прыгать. Любые ограничения сенсорики обедняют мозг ребенка, уточнила психолог.

Алексеева добавила, что возможность рисовать яркими красками, лепить из яркого пластилина, и даже возможность в этих красках перепачкаться и перепачкать всю свою одежду – все это помогать развитию творческого мышления. А ребенок, окруженный однообразием, по словам психолога, чаще всего будет действовать шаблонно и по образцу. Он вряд ли сможет активно фантазировать, придумывать, излагать красиво свои мысли (например, в сочинениях) и творить во всех сферах жизни, уверена специалист.

Еще один значимый факт – предпочтение бежевых цветов связывают с низким пониманием и осознанием своих эмоциональных состояний, а также неумением управлять своими эмоциями, уточнила Маргарита Алексеева. Она добавила, что вся адекватная педагогика и детская психология последние годы очень много говорит о важности развития эмоционального интеллекта, который в том числе является важным фактором успеваемости в школе.

«А если ко всему вышеперечисленному добавляется мамина тревожность по поводу чистых бежевых футболок и лонгсливов то это прямой путь в тревожное расстройство», отметила Алексеева.

Психолог пояснила, что такой ребенок не удовольствие будет получать от вкусной еды или от творческого процесса, а будет озабочен только тем, чтобы на нем не было ни пятнышка.

К тому же, это еще и вопрос безопасности, уверена Алексеева. Ни одна «бежевая» мама не задалась вопросом, насколько безопасно для ребенка ходить в одежде бежевого цвета, насколько хорошо его будет видно поблизости от проезжей части или в сильный снегопад, пояснила клинический психолог.

«Если делать короткий вывод этот тренд не слишком совместим с обычной, реальной жизнью», подчеркнула эксперт.

Кому это нужно

Этот тренд, по мнению психолога, поддерживается в первую очередь мамами, которые ведут красивые блоги о красивом, чистом, опрятном и легком материнстве. И их подписчицам, которым нужна идеальная картинка и образец для подражания.

«Это тренд про невротические состояния, перфекционизм, стремление создать картинку любыми способами и усилиями», уверена Алексеева.

Специалист подчеркнула, что в жизни человека и так довольно много правил и норм, поэтому не стоит ограничивать его с самого раннего детства. Да и еще там, где ограничения не требуются и даже могут быть вредны.

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