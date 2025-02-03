«Бежевые» мамы: что не так с этим трендом
В последнее время в России распространился тренд на «бежевых» мам – одно из последних детищ соцсетей. Суть тренда – весь интерьер, одежда, игрушки, предметы быта дома должны быть пастельных тонов. В идеале – бежевого цвета. Как тренд влияет на развитие детей «ФедералПресс» объяснила клинический психолог Маргарита Алексеева.
Мода и развитие
Как отметила эксперт, по нормам развития дети к трем годам должны уметь различать и называть основные цвета. Знание цветов и возможность на них смотреть, играть в игрушки разного цвета довольно сильно влияет на когнитивное развитие ребенка, уточнила Алексеева.
«У ребенка активное развитие, регулярная активация сенсорных систем – это основа пирамиды, вершиной которой будет успешное академическое образование», – пояснила психолог.
Окружать ребенка предметами одного цвета, по словам эксперта, – это примерно, как кормить его однообразной пресной едой или лишать его возможности бегать, ползать и прыгать. Любые ограничения сенсорики обедняют мозг ребенка, уточнила психолог.
Алексеева добавила, что возможность рисовать яркими красками, лепить из яркого пластилина, и даже возможность в этих красках перепачкаться и перепачкать всю свою одежду – все это помогать развитию творческого мышления. А ребенок, окруженный однообразием, по словам психолога, чаще всего будет действовать шаблонно и по образцу. Он вряд ли сможет активно фантазировать, придумывать, излагать красиво свои мысли (например, в сочинениях) и творить во всех сферах жизни, уверена специалист.
Еще один значимый факт – предпочтение бежевых цветов связывают с низким пониманием и осознанием своих эмоциональных состояний, а также неумением управлять своими эмоциями, уточнила Маргарита Алексеева. Она добавила, что вся адекватная педагогика и детская психология последние годы очень много говорит о важности развития эмоционального интеллекта, который в том числе является важным фактором успеваемости в школе.
«А если ко всему вышеперечисленному добавляется мамина тревожность по поводу чистых бежевых футболок и лонгсливов – то это прямой путь в тревожное расстройство», – отметила Алексеева.
Психолог пояснила, что такой ребенок не удовольствие будет получать от вкусной еды или от творческого процесса, а будет озабочен только тем, чтобы на нем не было ни пятнышка.
К тому же, это еще и вопрос безопасности, уверена Алексеева. Ни одна «бежевая» мама не задалась вопросом, насколько безопасно для ребенка ходить в одежде бежевого цвета, насколько хорошо его будет видно поблизости от проезжей части или в сильный снегопад, пояснила клинический психолог.
«Если делать короткий вывод – этот тренд не слишком совместим с обычной, реальной жизнью», – подчеркнула эксперт.
Кому это нужно
Этот тренд, по мнению психолога, поддерживается в первую очередь мамами, которые ведут красивые блоги о красивом, чистом, опрятном и легком материнстве. И их подписчицам, которым нужна идеальная картинка и образец для подражания.
«Это тренд про невротические состояния, перфекционизм, стремление создать картинку любыми способами и усилиями», – уверена Алексеева.
Специалист подчеркнула, что в жизни человека и так довольно много правил и норм, поэтому не стоит ограничивать его с самого раннего детства. Да и еще там, где ограничения не требуются и даже могут быть вредны.