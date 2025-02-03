«Бежевые» мамы: что не так с этим трендом

В последнее время в России распространился тренд на «бежевых» мам – одно из последних детищ соцсетей. Суть тренда – весь интерьер, одежда, игрушки, предметы быта дома должны быть пастельных тонов. В идеале – бежевого цвета. Как тренд влияет на развитие детей «ФедералПресс» объяснила клинический психолог Маргарита Алексеева.

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Мода и развитие

Как отметила эксперт, по нормам развития дети к трем годам должны уметь различать и называть основные цвета. Знание цветов и возможность на них смотреть, играть в игрушки разного цвета довольно сильно влияет на когнитивное развитие ребенка, уточнила Алексеева.

« У р е б е н к а а к т и в н о е р а з в и т и е , р е г у л я р н а я а к т и в а ц и я с е н с о р н ы х с и с т е м – э т о о с н о в а п и р а м и д ы , в е р ш и н о й к о т о р о й б у д е т у с п е ш н о е а к а д е м и ч е с к о е о б р а з о в а н и е » , – п о я с н и л а п с и х о л о г .

Окружать ребенка предметами одного цвета, по словам эксперта, – это примерно, как кормить его однообразной пресной едой или лишать его возможности бегать, ползать и прыгать. Любые ограничения сенсорики обедняют мозг ребенка, уточнила психолог.

Алексеева добавила, что возможность рисовать яркими красками, лепить из яркого пластилина, и даже возможность в этих красках перепачкаться и перепачкать всю свою одежду – все это помогать развитию творческого мышления. А ребенок, окруженный однообразием, по словам психолога, чаще всего будет действовать шаблонно и по образцу. Он вряд ли сможет активно фантазировать, придумывать, излагать красиво свои мысли (например, в сочинениях) и творить во всех сферах жизни, уверена специалист.

Еще один значимый факт – предпочтение бежевых цветов связывают с низким пониманием и осознанием своих эмоциональных состояний, а также неумением управлять своими эмоциями, уточнила Маргарита Алексеева. Она добавила, что вся адекватная педагогика и детская психология последние годы очень много говорит о важности развития эмоционального интеллекта, который в том числе является важным фактором успеваемости в школе.

« А е с л и к о в с е м у в ы ш е п е р е ч и с л е н н о м у д о б а в л я е т с я м а м и н а т р е в о ж н о с т ь п о п о в о д у ч и с т ы х б е ж е в ы х ф у т б о л о к и л о н г с л и в о в – т о э т о п р я м о й п у т ь в т р е в о ж н о е р а с с т р о й с т в о » , – о т м е т и л а А л е к с е е в а .

Психолог пояснила, что такой ребенок не удовольствие будет получать от вкусной еды или от творческого процесса, а будет озабочен только тем, чтобы на нем не было ни пятнышка.

К тому же, это еще и вопрос безопасности, уверена Алексеева. Ни одна «бежевая» мама не задалась вопросом, насколько безопасно для ребенка ходить в одежде бежевого цвета, насколько хорошо его будет видно поблизости от проезжей части или в сильный снегопад, пояснила клинический психолог.

« Е с л и д е л а т ь к о р о т к и й в ы в о д – э т о т т р е н д н е с л и ш к о м с о в м е с т и м с о б ы ч н о й , р е а л ь н о й ж и з н ь ю » , – п о д ч е р к н у л а э к с п е р т .

Кому это нужно

Этот тренд, по мнению психолога, поддерживается в первую очередь мамами, которые ведут красивые блоги о красивом, чистом, опрятном и легком материнстве. И их подписчицам, которым нужна идеальная картинка и образец для подражания.

« Э т о т р е н д п р о н е в р о т и ч е с к и е с о с т о я н и я , п е р ф е к ц и о н и з м , с т р е м л е н и е с о з д а т ь к а р т и н к у л ю б ы м и с п о с о б а м и и у с и л и я м и » , – у в е р е н а А л е к с е е в а .

Специалист подчеркнула, что в жизни человека и так довольно много правил и норм, поэтому не стоит ограничивать его с самого раннего детства. Да и еще там, где ограничения не требуются и даже могут быть вредны.