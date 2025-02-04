Эксперт рассказал, как найти баланс в воспитании детей

Для создания комфортной и гармоничной атмосферы в семье важно, чтобы мама и папа придерживались единого подхода к воспитанию детей. Разные взгляды могут привести к ссорам и недопониманию, что затрудняет общение с ребенком. Специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Дарья Капитонова рассказала "РГ", как в столице помогают найти баланс в воспитании детей.

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Елена и Андрей Плющевы, родители восьмилетнего Ивана, столкнулись с проблемой: их сын становился все более капризным и непослушным.

« С ч и т а л , ч т о Е л е н а с л и ш к о м с т р о г а , а о н а д у м а л а , ч т о я е г о б а л у ю . М ы с п о р и л и , а И в а н с т а н о в и л с я т о л ь к о б о л е е н е п о с л у ш н ы м . В к а к о й - т о м о м е н т п о н я л и , ч т о с а м и н е с п р а в л я е м с я . Т о г д а о б р а т и л и с ь в с е м е й н ы й ц е н т р » , — р а с с к а з а л А н д р е й .

Как семейные центры помогают наладить отношения

« В м е с т о т о г о ч т о б ы п р е в р а щ а т ь в о с п и т а н и е в б о р ь б у , н у ж н о с о т р у д н и ч а т ь . Р о д и т е л и д о л ж н ы п о н и м а т ь д р у г д р у г а и у ч и т ы в а т ь и н т е р е с ы р е б е н к а » , — о т м е т и л а Д а р ь я К а п и т о н о в а .

На консультации психолог помог паре разобраться в причинах разного подхода к воспитанию. Оказалось, что Елена переняла строгий стиль от своих родителей, а Андрей старался избегать конфликтов и давал сыну больше свободы. Благодаря поддержке специалистов супруги научились договариваться и учитывать не только собственные взгляды, но и желания Ивана.

Большим достижением для пары стала возможность открыто общаться. Теперь Елена и Андрей регулярно обсуждают вопросы воспитания и ищут решения, которые устраивают обоих. Супруги стали уважать мнение друг друга и находить компромиссы, даже если в чем-то их взгляды расходятся.

Осознание того, что ребенок - это личность со своими особенностями - помогло паре пересмотреть подход к воспитанию сына. Например, Ивану сложно быстро переключаться между занятиями, и он часто устраивал истерики, когда родители требовали убрать игрушки и сесть за уроки. Теперь Елена и Андрей дают ему пять минут на завершение игры, предупреждают заранее о том, что скоро нужно будет заняться другим. Такой плавный переход снизил стресс и сделал воспитание более комфортным.

Еще одно важное изменение - согласованность в вопросах поощрений и наказаний. Например, раньше Елена запрещала Ивану смотреть мультфильмы по вечерам, а Андрей иногда разрешал, чтобы сын быстрее успокоился. Теперь в семье единое правило: мультики можно смотреть только до ужина, а перед сном - чтение книги или спокойные игры. Это помогло избежать капризов и манипуляций со стороны ребенка.

Как меняются семьи

Применив эти принципы, Елена и Андрей начали лучше понимать друг друга, отношения в семье стали гармоничным. Теперь родители учитывают настроение и желания сына, спокойно обсуждают его поведение и поощряют успехи. Семья стала больше времени проводить вместе, играть, гулять и создавать традиции.

« Р а н ь ш е б ы л а у в е р е н а , ч т о т о л ь к о м о й п о д х о д п р а в и л ь н ы й , а А н д р е й с л и ш к о м м я г к и й . П с и х о л о г п о м о г м н е у с л ы ш а т ь м у ж а , а н е п р о с т о с п о р и т ь с н и м . Т е п е р ь м ы д е й с т в у е м к а к к о м а н д а » , — п р и з н а л а с ь Е л е н а .

По словам специалиста семейного центра, важная часть воспитания - это умение договариваться и сохранять уважение к партнеру. Родителям стоит помнить, что ребенок считывает их поведение. Если мама и папа кричат и спорят, он будет воспринимать это как норму.

« С а м ы й г л а в н ы й с о в е т - о б с у ж д а т ь р а з н о г л а с и я к о н с т р у к т и в н о , б е з о б в и н е н и й . Н а й д и т е в р е м я х о т я б ы р а з в н е д е л ю , ч т о б ы п о г о в о р и т ь о в о с п и т а н и и , с п о к о й н о и б е з э м о ц и й » , — о т м е т и л а с п е ц и а л и с т .

Психологи советуют также не бояться менять стратегию воспитания: если что-то не работает - пробовать другой подход. Важно не искать виноватого, а совместно находить решения, которые помогут ребенку расти в комфортной и любящей атмосфере.