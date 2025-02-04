Эксперт рассказал, как найти баланс в воспитании детей

Эксперт Дарья Капитонова рассказала, как найти баланс в воспитании детей
Для создания комфортной и гармоничной атмосферы в семье важно, чтобы мама и папа придерживались единого подхода к воспитанию детей. Разные взгляды могут привести к ссорам и недопониманию, что затрудняет общение с ребенком. Специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Дарья Капитонова рассказала "РГ", как в столице помогают найти баланс в воспитании детей.
Елена и Андрей Плющевы, родители восьмилетнего Ивана, столкнулись с проблемой: их сын становился все более капризным и непослушным.
«Считал, что Елена слишком строга, а она думала, что я его балую. Мы спорили, а Иван становился только более непослушным. В какой-то момент поняли, что сами не справляемся. Тогда обратились в семейный центр», — рассказал Андрей.
Как семейные центры помогают наладить отношения
«Вместо того чтобы превращать воспитание в борьбу, нужно сотрудничать. Родители должны понимать друг друга и учитывать интересы ребенка», — отметила Дарья Капитонова.
На консультации психолог помог паре разобраться в причинах разного подхода к воспитанию. Оказалось, что Елена переняла строгий стиль от своих родителей, а Андрей старался избегать конфликтов и давал сыну больше свободы. Благодаря поддержке специалистов супруги научились договариваться и учитывать не только собственные взгляды, но и желания Ивана.
Большим достижением для пары стала возможность открыто общаться. Теперь Елена и Андрей регулярно обсуждают вопросы воспитания и ищут решения, которые устраивают обоих. Супруги стали уважать мнение друг друга и находить компромиссы, даже если в чем-то их взгляды расходятся.
Осознание того, что ребенок - это личность со своими особенностями - помогло паре пересмотреть подход к воспитанию сына. Например, Ивану сложно быстро переключаться между занятиями, и он часто устраивал истерики, когда родители требовали убрать игрушки и сесть за уроки. Теперь Елена и Андрей дают ему пять минут на завершение игры, предупреждают заранее о том, что скоро нужно будет заняться другим. Такой плавный переход снизил стресс и сделал воспитание более комфортным.
Еще одно важное изменение - согласованность в вопросах поощрений и наказаний. Например, раньше Елена запрещала Ивану смотреть мультфильмы по вечерам, а Андрей иногда разрешал, чтобы сын быстрее успокоился. Теперь в семье единое правило: мультики можно смотреть только до ужина, а перед сном - чтение книги или спокойные игры. Это помогло избежать капризов и манипуляций со стороны ребенка.
Как меняются семьи
Применив эти принципы, Елена и Андрей начали лучше понимать друг друга, отношения в семье стали гармоничным. Теперь родители учитывают настроение и желания сына, спокойно обсуждают его поведение и поощряют успехи. Семья стала больше времени проводить вместе, играть, гулять и создавать традиции.
«Раньше была уверена, что только мой подход правильный, а Андрей слишком мягкий. Психолог помог мне услышать мужа, а не просто спорить с ним. Теперь мы действуем как команда», — призналась Елена.
По словам специалиста семейного центра, важная часть воспитания - это умение договариваться и сохранять уважение к партнеру. Родителям стоит помнить, что ребенок считывает их поведение. Если мама и папа кричат и спорят, он будет воспринимать это как норму.
«Самый главный совет - обсуждать разногласия конструктивно, без обвинений. Найдите время хотя бы раз в неделю, чтобы поговорить о воспитании, спокойно и без эмоций», — отметила специалист.
Психологи советуют также не бояться менять стратегию воспитания: если что-то не работает - пробовать другой подход. Важно не искать виноватого, а совместно находить решения, которые помогут ребенку расти в комфортной и любящей атмосфере.
«Воспитание должно быть не полем битвы, а совместным путешествием, в котором родители - главные проводники. Если же самостоятельно разрешить трудности не выходит, стоит обратиться за поддержкой в семейные центры», — заключила Дарья Капитонова.