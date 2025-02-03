Какие вещества в лаке для ногтей опасны для беременных

Беременные могут красить ногти лаком или гель-лаком, однако им стоит избегать продукты с восемью компонентами в составе, рассказал «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог клиники «Будь Здоров» на Тульской Александра Новикова.

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« У х о д з а н о г т я м и и и с п о л ь з о в а н и е л а к а н е я в л я ю т с я с т р о г и м и з а п р е т а м и в о в р е м я б е р е м е н н о с т и , н о в а ж н о у ч и т ы в а т ь к о м п о н е н т ы , и з к о т о р ы х с о с т о я т п р о д у к т ы , а т а к ж е у с л о в и я и х п р и м е н е н и я и и н д и в и д у а л ь н ы е р е а к ц и и о р г а н и з м а н а к о м п о н е н т ы и с п о л ь з у е м о г о п р о д у к т а . Л у ч ш е в с е г о в ы б и р а т ь л а к и , к о т о р ы е н е с о д е р ж а т т о к с и ч н ы х в е щ е с т в . О б р а т и т е в н и м а н и е н а м а р к и , к о т о р ы е п р о и з в о д я т 3 - F r e e ( б е з ф о р м а л ь д е г и д а , т о л у о л а и д и б у т и л ф т а л а т а ) и 5 - F r e e ( д о п о л н и т е л ь н о б е з к а м ф о р ы и р е з о р ц и н а ) . Т а к и е л а к и м е н е е а г р е с с и в н ы и б е з о п а с н е е д л я з д о р о в ь я » , — о б ъ я с н и л а д о к т о р .

Кроме того, по ее словам, существуют специальные натуральные лаки, которые изготавливаются на основе растительных ингредиентов и не содержат искусственных химических добавок.