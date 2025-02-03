Россиянка попала в финскую тюрьму за похищение собственных детей

Мария Гурская-Кярккяйнен находится в финской тюрьме за похищение собственных детей. Летом 2024 года проживавшая в Финляндии женщина поехала с дочерью и сыном на каникулы в Петрозаводск. По словам Марии, она решила остаться в России насовсем, когда бывший муж — также гражданин России — стал намекать, что заберёт детей. Когда она вернулась в Финляндию за вещами, её арестовали по заявлению экс-супруга. Сейчас дети находятся с бывшим мужем, который забрал их из РФ. Марию отказываются выпустить под подписку о невыезде, опасаясь, что она уедет из страны. По местным законам ей может грозить до двух лет заключения.

Уроженка Петрозаводска Мария Гурская-Кярккяйнен с ноября прошлого года находится в финской тюрьме по обвинению в похищении собственных детей. На неё заявил бывший муж после того, как она увезла детей на каникулы к бабушке в Россию.

«Отношения счастливой пары»

Артур Гурский и Мария познакомились в Петрозаводске во время учёбы в мединституте. В 2013 году они сообща купили квартиру, а вскоре после этого поженились. По словам близких, они производили впечатление счастливой семьи. В 2015 году у них родилась дочь Анастасия, в 2017-м — сын Даниил. Однако со временем, как считает мама Марии Елена Коваленко, отношения в семье стали портиться.

«Внешне всё выглядело как жизнь красивой счастливой пары, но Мария иногда говорила самым близким, что испытывает моральное давление со стороны Артура, что не может отстоять свою позицию с ним в разных вопросах. Видно было, что он настраивал её против родственников», — говорит она.

Как вспоминают близкие семьи, Артур давно мечтал переехать в Финляндию. Несколько лет назад он наконец решился на переезд, воспользовавшись программой по трудоустройству. В Петрозаводске он работал наркологом, но в Финляндии пришлось начать всё с чистого листа и пойти на курсы электриков.

« О н и д о л г о с п о р и л и , М а р и я б ы л а п р о т и в , н о в с ё - т а к и о н с м о г у г о в о р и т ь е ё п о п р о б о в а т ь . С н а ч а л а у е х а л с а м в 2 0 2 1 г о д у — у ч и т ь с я и г о т о в и т ь в с ё к п е р е е з д у . П р и э т о м М а р и я о с т а л а с ь в П е т р о з а в о д с к е с д е т ь м и и в с е р а с х о д ы л е г л и н а н е ё . О с е н ь ю 2 0 2 2 г о д а о н а с д е т ь м и в ы е х а л а к А р т у р у в ф и н с к и й г о р о д Л и е к с а » , — р а с с к а з ы в а е т Елена.

Мария получила ВНЖ в Финляндии по воссоединению семьи. Но отношения на новом месте не складывались, продолжает её родственница. Мария, как вспоминает её мама, порывалась вернуться в Россию, Артур уговаривал остаться и не увозить детей. Спустя полгода они разъехались и развелись.

«Каменный мешок без окон»

Мария в том же году вышла замуж за гражданина Финляндии и осталась в стране. Дети жили неделю у матери, неделю у отца. В июле 2024 года Мария поехала с детьми в Петрозаводск. По её словам, планировалось, что дети просто проведут летние каникулы с бабушкой, но потом Мария испугалась, что бывший муж попытается забрать детей, и решила остаться.

«Изначально собирались вернуться к школе с каникул, но муж начал вести себя странно. Пошли угрозы, намекал, что заберёт детей. Начался конфликт из-за квартиры в Петрозаводске, он требовал, чтобы я ему за неделю отдала 4 млн рублей, а то он свою долю подарит. Потом он ещё в Финляндии приехал к моему дому и отогнал мою машину, которую мы в браке купили. Из-за этого возвращаться мне уже не хотелось», — рассказывала Мария. Также, по словам женщины, в августе у неё возникли проблемы с позвоночником и несколько недель она не могла ходить, что тоже заставило отложить отъезд.

Мария подала в суд для определения места жительства детей с матерью и порядка общения с отцом. Дети пошли в русскую школу в Петрозаводске.

Вместе с тем, как говорится в заявлении Артура Гурского в суд, его бывшая жена через десять дней после приезда в РФ подняла вопрос о выплате им алиментов, а также потребовала передать ей половину квартиры. «Ввиду необходимости встречи сторон и детей с органами опеки с истцом связались, в связи с чем истцу требовалось сообщить о том, что детей на территории Финляндии нет и что ответчик не собирается возвращать детей обратно. Истцу было сообщено о том, что данная ситуация на территории Финляндии является преступлением, в связи с чем в срочном порядке он обязан обратиться в Министерство юстиции», — говорится в заявлении (есть в распоряжении RT).

В н о я б р е 2 0 2 4 г о д а М а р и я п о е х а л а в Ф и н л я н д и ю . П о е ё с л о в а м , о н а п л а н и р о в а л а с о б р а т ь в е щ и , о б ъ я с н и т ь с я с м у ж е м , а т а к ж е в п о с л е д н и й р а з п о п р о б о в а т ь н а й т и к о м п р о м и с с с А р т у р о м . Н о е ё з а д е р ж а л а п о л и ц и я .

«Я была дома в городе Лиекса, ко мне в районе восьми утра постучалась полиция, сказали, чтобы я с ними поехала. Сначала меня держали в тюрьме в Йоэнсуу, там просто был каменный мешок без окон. Потом был суд и меня перевели в тюрьму Куопио», — вспоминала женщина.

«Как я понял, главным образом Гурскую-Кярккяйнен обвиняют в том, что она нарушила право детей на образование, поскольку они не пошли вовремя в финскую школу. То, что русские дети ходили в школу в России и даже руководство финского учебного заведения об этом проинформировали, суд не принял», — рассказал RT уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев, помогающий Марии.

Как рассказала россиянка, хотя адвокат ей говорил, что речь может идти максимум об условном сроке, её несколько раз отказывались отпустить на свободу до решения суда. «В Финляндии могут судить за похищение собственных детей. По местным законам ей грозит два года тюрьмы», — отметил Сараев.

«Можно считать политзаключенной»

Дети оставались в Петрозаводске на попечении бабушки. Елена Коваленко попробовала оформить опеку на себя, раз их мать оказалась в тюрьме, а отец — за границей. Однако Артур Гурский приехал в Петрозаводск, добился, чтобы детям сняли запрет на выезд из страны, хотя суд по иску Марии об определении места жительства ещё продолжался, и увёз их из страны.

«Я боюсь за судьбу внуков в сопредельной и теперь недружественной нам стране, их право быть с матерью будет нарушено», — сокрушается бабушка.

Сейчас Мария находится в тюрьме в ожидании приговора.

« Р а н ь ш е м е н я и з т ю р ь м ы н е в ы п у с к а л и , п о т о м у ч т о д е т и в Р о с с и и , а т е п е р ь н е в ы п у с к а ю т , п о т о м у ч т о я р у с с к а я и м о г у с б е ж а т ь с д е т ь м и . Х о т я я с а м а н е п о н и м а ю , к а к с м о г у э т о с д е л а т ь б е з д о к у м е н т о в и с т р е к е р о м н а н о г е . П о ч е м у - т о н а с у д е в с ё в р е м я в с п о м и н а ю т С В О , ч т о Р о с с и я , п о и х м н е н и ю , а г р е с с о р . Н е п о н и м а ю , з а ч е м э т о п р и п л е т а ю т . Я г о в о р ю н а с у д е , ч т о А р т у р н е с т о л к н у л с я н и с к а к и м и п р е п я т с т в и я м и с о с т о р о н ы правительства России. Наоборот, ему помогали в кратчайшие сроки оформить все документы для детей, но меня не слышат», — рассказывает она.

Артур Гурский не ответил на вопросы RT.

«Марию можно считать политзаключенной, поскольку она находится в тюремном заключении по решению финского суда на основании того, что она гражданка России — страны, которая, по мнению финского суда, ведёт наступательную войну на Украине. При этом финский суд не смог доказательно обосновать, какие именно виновные действия совершила Мария в отношении детей. Считаю, что Россия должна оказать ей максимальную помощь», — подчёркивает Геннадий Сараев.

Уполномоченный также полагает, что финской стороной грубо нарушены права детей на опеку и воспитание родной матерью. Обвинение женщины он называет «несуразным», добавляя, что это создаёт реальную угрозу для детей и для матери: «Социальные службы Финляндии будут считать Марию Гурскую опасной преступницей и, скорее всего, ограничат возможность её общения с детьми до их совершеннолетия».

В Петрозаводске суд продолжает рассматривать иск Марии об определении места жительства детей, следующее заседание пройдёт в феврале.