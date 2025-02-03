Россиянам дали советы по развитию осознанного потребления у детей

Чтобы сократить количество пищевых отходов и внести свой вклад в устойчивое развитие экологии и общества, россиянам необходимо с детства приучать своих детей к осознанному потреблению. Об этом «Ленте.ру» рассказала управляющий партнер компании «Виво Маркет» Мария Степанова.

Эксперт дала советы по развитию осознанного потребления у детей
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«Если мы привыкнем питаться размеренно в течение дня и не переедать, будем выбирать сезонные фрукты и овощи и покупать продукцию локальных производителей, негативное воздействие на планету заметно снизится», указала собеседница.

Глобальная продовольственная система оказывает значительное влияние на окружающую среду, подчеркнула Степанова. Около четверти (26 процентов) мировых выбросов парниковых газов связано с производством продуктов питания, а сами пищевые отходы составляют 8-10 процентов антропогенных выбросов.

Снижение углеродного следа не должно быть единственной мотивацией для перехода к осознанному потреблению, добавила управляющий партнер «Виво Маркет». В будущем такой подход поможет избежать многих проблем со здоровьем, поскольку выработанную с раннего возраста привычку к натуральным и полезным продуктам дети перенесут во взрослую жизнь, заключила она.

Важное место в формировании культуры питания у детей отводится производителям школьного питания, обратила внимание Степанова. Отдавая предпочтение локальным и сезонным продуктам, операторы социального питания снижают ущерб, причиняемый окружающей среде. Импортные фрукты и овощи в этом смысле выглядят куда менее выигрышно, поскольку из-за длительного хранения и обработки консервантами лишаются ряда полезных веществ.

Стоит научить детей не выбрасывать еду, а использовать ее рационально, убеждена управляющий партнер компании «Виво Маркет».

«Например, из остатков овощей можно приготовить суп, из несвежего хлеба сухари, а фрукты можно использовать в выпечке или смузи», подчеркнула собеседница.

Дома она посоветовала создать систему сортировки отходов, в которую будут вовлечены и дети, заранее проинформированные о важности переработки.

Среди других рекомендаций эксперт назвала выбор товаров в минимальной упаковке, посещение рынков и фермерских лавок, покупку круп, орехов и других продуктов на развес. Лучше, если упаковка будет стеклянной или бумажной — так ее будет проще переработать.

Ранее россиян предупредили о только кажущихся полезными продуктах и блюдах. К примеру, йогурты с фруктами ошибочно включены в число здоровых продуктов, пояснила эндокринолог Ольга Игнатова. По факту же в их составе содержится большое количество сахара, вредных консервантов, красителей и ароматизаторов. Другим небезопасным продуктом, по словам специалиста, для некоторых людей может оказаться цельнозерновой хлеб, в котором содержится большое количество сахара и глютена.

Дети
Ольга Игнатова
Мария Степанова