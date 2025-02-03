Эксперт дала советы по развитию осознанного потребления у детей

Чтобы сократить количество пищевых отходов и внести свой вклад в устойчивое развитие экологии и общества, россиянам необходимо с детства приучать своих детей к осознанному потреблению. Об этом «Ленте.ру» рассказала управляющий партнер компании «Виво Маркет» Мария Степанова.

© Lenta.ru

« Е с л и м ы п р и в ы к н е м п и т а т ь с я р а з м е р е н н о в т е ч е н и е д н я и н е п е р е е д а т ь , б у д е м в ы б и р а т ь с е з о н н ы е ф р у к т ы и о в о щ и и п о к у п а т ь п р о д у к ц и ю л о к а л ь н ы х п р о и з в о д и т е л е й , н е г а т и в н о е в о з д е й с т в и е н а п л а н е т у з а м е т н о с н и з и т с я » , — у к а з а л а с о б е с е д н и ц а .

Глобальная продовольственная система оказывает значительное влияние на окружающую среду, подчеркнула Степанова. Около четверти (26 процентов) мировых выбросов парниковых газов связано с производством продуктов питания, а сами пищевые отходы составляют 8-10 процентов антропогенных выбросов.

Снижение углеродного следа не должно быть единственной мотивацией для перехода к осознанному потреблению, добавила управляющий партнер «Виво Маркет». В будущем такой подход поможет избежать многих проблем со здоровьем, поскольку выработанную с раннего возраста привычку к натуральным и полезным продуктам дети перенесут во взрослую жизнь, заключила она.

Важное место в формировании культуры питания у детей отводится производителям школьного питания, обратила внимание Степанова. Отдавая предпочтение локальным и сезонным продуктам, операторы социального питания снижают ущерб, причиняемый окружающей среде. Импортные фрукты и овощи в этом смысле выглядят куда менее выигрышно, поскольку из-за длительного хранения и обработки консервантами лишаются ряда полезных веществ.

Стоит научить детей не выбрасывать еду, а использовать ее рационально, убеждена управляющий партнер компании «Виво Маркет».

« Н а п р и м е р , и з о с т а т к о в о в о щ е й м о ж н о п р и г о т о в и т ь с у п , и з н е с в е ж е г о х л е б а — с у х а р и , а ф р у к т ы м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь в в ы п е ч к е и л и с м у з и » , — п о д ч е р к н у л а с о б е с е д н и ц а .

Дома она посоветовала создать систему сортировки отходов, в которую будут вовлечены и дети, заранее проинформированные о важности переработки.

Среди других рекомендаций эксперт назвала выбор товаров в минимальной упаковке, посещение рынков и фермерских лавок, покупку круп, орехов и других продуктов на развес. Лучше, если упаковка будет стеклянной или бумажной — так ее будет проще переработать.

Ранее россиян предупредили о только кажущихся полезными продуктах и блюдах. К примеру, йогурты с фруктами ошибочно включены в число здоровых продуктов, пояснила эндокринолог Ольга Игнатова. По факту же в их составе содержится большое количество сахара, вредных консервантов, красителей и ароматизаторов. Другим небезопасным продуктом, по словам специалиста, для некоторых людей может оказаться цельнозерновой хлеб, в котором содержится большое количество сахара и глютена.