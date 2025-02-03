Психолог рассказала, как цвета игрушек влияют на ребенка

Бежевые мамы - так в интернете прозвали женщин, которые предпочтения в цветах отдают бежевому, белому и коричневому. Дети в таких семьях часто имеют игрушки примерно таких же оттенков из экологических материалов, например из дерева. Яркие же цвета часто помогают ребёнку быстрее распознавать объекты, улучшают зрительное восприятие и влияют на эмоции.

Мария Прудкая говорит, что во всем нужно находить баланс. Если в семье в этом смысле будет перекос, то ребенок, скорее всего, увидев у сверстников более яркие вещи, начнет завидовать.

П у с т ь к р о м е д е р е в я н н о г о з а й ч и к а б у д е т е щ е и в е с е л ы й ж е л т ы й г р у з о в и к . Т о г д а р е б е н о к в ы р а с т е т с о щ у щ е н и е м , ч т о в с е м о ж е т б ы т ь р а з н ы м , а м и р н е д е л и т с я н а п р а в и л ь н ы е и н е п р а в и л ь н ы е ц в е т а , - у в е р я е т э к с п е р т .

Полное отсутствие ярких цветов в одежде или в игрушках может отразиться на характере детей. Кто-то будет бояться выделяться, а некоторые, наоборот, устроят бунт. Особенно ясно это может проявиться в подростковом возрасте, передает слова специалиста "Тульская служба новостей".

Ребенок в таком случае выйдет из дома с зелеными волосами, в футболке с кислотной надписью и ярких рваных джинсах.

Полностью убирать яркие цвета из жизни ребенка не нужно. Это все равно, что запрещать пробовать сладкое, потому что сахар вреден, подытожила Мария Прудкая.