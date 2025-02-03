Психолог рассказала, как цвета игрушек влияют на ребенка

Психолог Мария Прудкая рассказала, как цвета игрушек влияют на ребенка
Бежевые мамы - так в интернете прозвали женщин, которые предпочтения в цветах отдают бежевому, белому и коричневому. Дети в таких семьях часто имеют игрушки примерно таких же оттенков из экологических материалов, например из дерева. Яркие же цвета часто помогают ребёнку быстрее распознавать объекты, улучшают зрительное восприятие и влияют на эмоции.
Мария Прудкая говорит, что во всем нужно находить баланс. Если в семье в этом смысле будет перекос, то ребенок, скорее всего, увидев у сверстников более яркие вещи, начнет завидовать.
Пусть кроме деревянного зайчика будет еще и веселый желтый грузовик. Тогда ребенок вырастет с ощущением, что все может быть разным, а мир не делится на правильные и неправильные цвета, - уверяет эксперт.
Полное отсутствие ярких цветов в одежде или в игрушках может отразиться на характере детей. Кто-то будет бояться выделяться, а некоторые, наоборот, устроят бунт. Особенно ясно это может проявиться в подростковом возрасте, передает слова специалиста "Тульская служба новостей".
Ребенок в таком случае выйдет из дома с зелеными волосами, в футболке с кислотной надписью и ярких рваных джинсах.
Полностью убирать яркие цвета из жизни ребенка не нужно. Это все равно, что запрещать пробовать сладкое, потому что сахар вреден, подытожила Мария Прудкая.