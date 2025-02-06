Почему школа стала источником стресса для всех

С Женей и его мамой мы познакомились в небольшой очереди в кафе. Мальчишка был восхитительно рыж и обаятелен. Он носился между столиками и от скуки время от времени принимался… стучать головой о прилавок. Я в шутку подставила руку, они с мамой засмеялись, так и завязался разговор.

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« О н у н а с м л а д ш и й , т р е т и й , - р а с с к а з а л а м а м а . - С т а р ш а я д о ч ь н а у ч и л а с ь ч и т а т ь с а м а , м ы с о т ц о м и н е з а м е т и л и к а к . С р е д н е г о я н е б е з т р у д а , н о н а у ч и л а п е р е д ш к о л о й , а Ж е н ь к у н е с м о г л а - н е ш л о д е л о , х о т ь т р е с н и . М ы с о т ц о м т е х н а р и , м е т о д и к а м и н е в л а д е е м , п а р е н ь з д о р о в , н у и п о д у м а л и , ч т о н а т о о н и п е р в ы й к л а с с , ч т о б н а у ч и л и ч и т а т ь и п и с а т ь . Н а у ч и л и , д а . В о в т о р о й п е р е ш л и . Н о т е п е р ь у н а с е с т ь д и а г н о з - н е в р о з » .

Десятилетний ребенок внезапно должен уметь формулировать проблемы, выделять противоречия, обосновывать гипотезы.

Увы, но начало школьной жизни ребенка теперь зачастую становится одним из главных источников стресса для всей семьи. Ежеминутная вовлеченность в процесс обучения:

« В а с я с и д и т п о д п а р т о й / н е п и ш е т в п р о п и с и / в з я л ч у ж о й п л а с т и л и н » , — с ы п л ю т с я с о о б щ е н и я о т у ч и т е л я в в а т с а п .

Ежевечернее выполнение домашнего задания всей семьей - вообще-то его нет, но оно всегда есть. Вас не пропускают в школу, и каждый раз вы руководите поисками сто пятых пропавших штанов дистанционно.

« У в а ж а е м ы е р о д и т е л и ! П о г о в о р и т е с д е т ь м и ! Д е т и о т в р а т и т е л ь н о в е д у т с е б я н а п р о д л е н к е , с р ы в а ю т д о п о л н и т е л ь н ы е з а н я т и я . Е с л и п е д а г о г у в о л и т с я , у н а с н е б у д е т п р о д л е н к и ! » — п и ш е т в к л а с с н о м ч а т е в н у ч к и у ч и т е л ь п е р в о к л а ш е к .

Вовлеченность, чтоб ее!..

Наберите в любом поисковике: "1 сентября у мамы дергается глаз". Женькиной маме невролог объяснил: врачи называют такую ситуацию "болезнями первого сентября". Частые проявления на фоне школьного адаптационного стресса - тики, внезапные, непроизвольные, отрывистые, повторяющиеся движения. Тики могут быть двигательные (моторные) и голосовые (вокальные), причем зачастую у всех членов семьи. Психологическая и академическая адаптация, аккуратно объясняют в школе, - задача семьи, у школы нет такой возможности. Учитель после урока не успевает поговорить с вылезшим из-под парты Васей, потому что во вторую смену он ведет четвертый класс и там ждет своей очереди залезть под парту такой же Вася.

Но допустим, в одной отдельно взятой семье все отлично, ребенок к школе готов, родители воодушевлены, бабушки на подхвате. И…

Первый класс комом

Рассказывает Екатерина, мама десятилетнего Сережи, юрист и психолог:

— Перед школой сын пересмотрел море советских фильмов про школьников. Он ждал школу. Вся семья настраивала его на то, что это важный и замечательный этап в жизни, трудный, но хороший. Через месяц учебы я перестала узнавать сына: флегматичный ребенок бился в истериках, ломал карандаши, рвал тетради, забивался в угол и кричал, что в школу больше не пойдет. Почему? Потому что учитель вообще не улыбается, потому что на уроке нельзя выйти в туалет, перед уроком дети по семь раз вставали, пока не научились вскакивать, как солдаты, и потому что выполнение огромного количества домашних заданий отнимало до трех часов после школы.

Но на "домашку" еще надо найти время и силы, потому что на родительском собрании в сентябре дали подписать заявление на внеурочную деятельность. Там шесть кружков - и все шесть обязательны для посещения, хотя по Уставу школы внеурочная деятельность добровольна. У меня как у юриста от этой бессовестной ахинеи просто глаз начал дергаться. В октябре 2021 года я забрала сына из школы и подписала договор с одним из частных учебных заведений. Я никогда не мечтала, чтобы сын учился в каких-то оранжерейных условиях, но на тот момент это был лучший вариант.

Частная школа, в который сын проучился три года, была хороша понятными процессами, стабильным расписанием, тем, что учитель все решал с детьми, а у меня, взрослого человека, была своя рабочая жизнь. В этом году рядом с домом открылась новая школа, и мы решили еще раз зайти в государственную систему образования. Нашему учителю 20 лет, окончила педколледж. Ей дали два класса, в первую смену третий, во вторую - наш, четвертый. 60 детей, по 7 предметов у каждого класса. В общем, на этом можно и закончить, какое может быть качество образования при таком раскладе? Наша учительница - из семьи педагогов, и мне кажется, "педагогические гены" - единственное, что держит ее на плаву.

Расписания нет, зато есть постоянные отмены уроков. Нет оценок в бумажных дневниках, электронный дневник не работает. На уроках дети сидят в телефонах. На учебной неделе на дистанте "в эфир" выходили 5 человек из тридцати. Зато каждый день учитель с пометкой "Срочно! Обязательно!" скидывает информацию о предстоящих конкурсах, турнирах, акциях, фестивалях. Например, ребенок должен защитить исследовательский проект, темы: "История и современность", "Коммуникация - основа социализации" и т.д. Следом приходит файл, где на 20(!) листах - требования к работе. Далее на восьми приложениях - правила оформления. Десятилетний ребенок внезапно должен уметь "формулировать проблемы, выделять противоречия, выдвигать и обосновывать гипотезы, доказывать новизну и практическую ценность выводов". Совершенно очевиден расчет на то, что это будут делать родители, и все это опять превращается в феерическую профанацию образования.

Куда впадает Волга

В ноябре Екатерина подала заявление на исключение из школы и переход на семейное образование. На весну запланировано поступление в другую школу, в математический класс, куда будет конкурсный отбор. Да, после "началки по прописке" школу можно поменять на другую по своему выбору. Но этот вариант работает только тогда, когда ребенка все же смогли чему-то научить и он пройдет тестирование. А если нет… Попробуйте спросить у своего школьника, куда впадает Волга. Ну или кого убил Чичиков.

В декабре прошлого года в Москве прошло заседание Совета по правам человека при президенте России, посвященное развитию гражданского общества и правам человека. Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал о результатах опроса, проведенного ВЦИОМ среди российских граждан разных возрастных групп по элементарным вопросам школьной программы.

« В о п р о с п о г е о г р а ф и и : к у д а в п а д а е т р е к а В о л г а . И з м о л о д ы х л ю д е й в в о з р а с т е о т 1 8 д о 2 4 л е т т о л ь к о 1 8 % з н а е т , ч т о В о л г а в п а д а е т в К а с п и й с к о е м о р е . С р е д и с т а р ш е г о п о к о л е н и я , о к о н ч и в ш е г о е щ е с о в е т с к у ю ш к о л у , п р а в и л ь н ы й о т в е т з н а ю т 6 0 - 7 0 п р о ц е н т о в » , — п е р е д а е т с а й т К р е м л я с л о в а Фадеева.

Те же 18% молодых людей знают значение слова "Кузбасс". На каверзный вопрос, кого убил главный герой поэмы Гоголя "Мертвые души" (правильный ответ "никого") смогли дать только 7% молодежи по сравнению с 22% среди старшего поколения.

Вывод печален и общепризнан всеми участниками образовательного процесса: качественное базовое школьное образование становится привилегией тех, кому "повезло" - со школой, с учителем, с родителями, со здоровьем. И это еще один повод для ответственных родителей впасть в стресс.

Школьно-обусловленные причины

А тем, у кого требования повышенные, - добро пожаловать в частные школы. Кривенький, но выход. Мама 7-летнего Кирилла из тех предусмотрительных, у кого глаз дергается заранее. Парень неглупый, но гиперактивный и с вниманием "не очень", его не могут научить писать, но в целом, по мнению врачей, совершенно здоров. Понимая, что в массовой школе Кирюше будет сложно, а учителю будет сложно с ним, решили сразу искать частную школу с небольшими классами.

« С у н у л и с ь в о д н у , в д р у г у ю , г о в о р я т : н е т , м ы в а с в з я т ь н е м о ж е м , м е с т н е т , с р е б е н к о м д а ж е н а с о б е с е д о в а н и е н е п р и г л а ш а ю т . В о д н о й , п р а в д а , с о г л а с и л и с ь в з я т ь , н о э т а ш к о л а н а м н е п о к а р м а н у . О с т а е т с я ш к о л а п о м е с т у ж и т е л ь с т в а . К и р ю ш к а м е ч т а е т о м л а д ш е м б р а т е , я с о б и р а л а с ь у й т и в д е к р е т , к о г д а о н п о й д е т у ч и т ь с я . Н о п о н и м а ю , ч т о т о г д а м ы н е с п р а в и м с я с у ч е б о й , п р о п е р в ы й к л а с с д у м а ю с у ж а с о м . М н е 3 7 - к а к г о в о р я т , п о с л е д н и й в а г о н , и о н т о ч н о у й д е т б е з н а с » .

Разумеется, всегда можно сказать, что это родители какие-то неправильные, слишком нервные, оттого и семейные тики. Многие из нас еще могут рассказать про свое "детство с ключом на шее", когда школа была исключительной зоной ответственности самого школяра, а родители только раз в неделю подписывали дневник, по показаниям раздавая плюшки и подзатыльники. При этом тогда мы имели 70 процентов знатоков географии Поволжья против нынешних 18. Но процитируем исследование российских ученых, опубликованное в декабре 2023 года в научном медицинском журнале "Российский вестник гигиены":

« Д о к а з а н о , ч т о с о в р е м е н н ы й у ч е б н ы й п р о ц е с с о т р и ц а т е л ь н о в л и я е т н а с о с т о я н и е з д о р о в ь я у ч а щ и х с я - т а к , о к о л о 5 0 % ш к о л ь н и к о в и м е ю т с л о ж н о с т и и н а р у ш е н и я а д а п т а ц и и к ф а к т о р а м о б р а з о в а т е л ь н о й с р е д ы , ч т о , в с в о ю о ч е р е д ь , ч а с т о п р и в о д и т к з н а ч и м о м у р о с т у р а с п р о с т р а н е н н о с т и ф у н к ц и о н а л ь н ы х н а р у ш е н и й н е р в н о й с и с т е м ы у ш к о л ь н и к о в . У в е л и ч е н и е в с т р у к т у р е ф у н к ц и о н а л ь н ы х о т к л о н е н и й и х р о н и ч е с к о й п а т о л о г и и ш к о л ь н и к о в д о л и н а р у ш е н и й з д о р о в ь я , к о т о р ы е я в л я ю т с я ш к о л ь н о - о б у с л о в л е н н ы м и , д и к т у е т н е о б х о д и м о с т ь о п т и м и з а ц и и у с л о в и й о б у ч е н и я , к о т о р а я я в л я е т с я к р а й н е а к т у а л ь н о й з а д а ч е й » .

Не поспоришь - крайне актуальной. Последние вагоны не ждут своих пассажиров.