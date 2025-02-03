Ошибки мам, которые приводят к разрушению молочных зубов у ребенка
Неопытные мамы наивно полагают, что молочные зубы у малыша — это расходный материал, который можно особо не беречь. В 6—7 лет они начинают меняться на постоянные, и вот за ними-то нужно ухаживать как положено. Однако стоматологи настоятельно рекомендуют заботиться о первых зубках, чтобы избежать проблем в будущем. А их может быть масса.
Стоматолог Алексей Антипенко перечислил типичные ошибки молодых мам, которые впоследствии приходится исправлять в кабинете у врача.
Сахар и его производные
Новорожденные дети появляются на свет со стерильной ротовой полостью, но уже в первые дни жизни начинается процесс «заселения» ее бактериями. Последние «едят», в основном, сахар, при этом выделяя кислоту. И если ребенку на постоянной основе давать сладкие чаи, компоты, разрушение эмали будет лишь вопросом времени.
То же самое касается и конфет, особенно сосательных. Постоянное поступление сахара в ротовую полость вызовет бешеный рост числа бактерий. Случится настоящий кислотный «бум», и, как следствие, на эмали возникнет кариес.
Пренебрежение чисткой
Медик напоминает о важности гигиены ротовой полости. При этом некоторые мамы считают, что щетку нужно покупать только тогда, когда вылезут все основные зубы.
«После прорезывания первого зуба, его нужно аккуратно начинать чистить силиконовой щеточкой. Они продаются с пометками Infant и Baby. Пасту тоже необходимо выбирать специальную, для младенцев, без добавления фтора», — поясняет врач.
Не меньшую важность имеет и очищение межзубных промежутков. Лучше всего с этой задачей справится зубная нить. По мере роста ребенка, щетку можно будет заменить на другую. С 3,5 лет и до 6 подойдет мягкая щетка, а потом понадобится щетка с щетиной средней жесткости, которая точно справится с налетом.
Ночные кормления
Здесь речь пойдет не о грудном вскармливании, а об искусственном. Зачастую молодые родители в надежде выспаться, наскоро готовят молочную смесь, заливают в бутылочку и вуаля. Малыш посасывает соску с питательным содержимым и мирно засыпает. А вот бактерии в это время устраивают настоящий пир. Антипенко напоминает, что в большинстве бюджетных молочных смесей тоже содержится сахар, который так любят 'кариозные монстры».
«Нормальное детское питание должно содержать 30 % белка, 10 % жиров, но там не должно быть сахаров», — говорит стоматолог.
В противном случае к 2,5 годам рискуем получить бутылочный кариес во всей «красе». А именно торчащие гнилые «пеньки» на месте некогда здоровых белых зубов. Особенность такого кариеса в том, что он образуется не точечно, а по всей окружности зуба. Около десны появляется борозда, которая постепенно углубляется. Со временем, когда ножка истончится, зуб просто отваливается.
Слишком мягкая пища
В советское время детям во время прикорма ничего не «разжевывали», не терли на терке. А блендеров тогда еще и в помине не было. Давали твердые капустные кочерыжки, морковь, репу, яблоки. А теперь в магазинах полно готовых пюре, которые и жевать не надо. Проглотил — и готово. Но опытные стоматологи и ортодонты прекрасно знают, насколько важна челюстям физическая нагрузка. Она способствует физиологичному развитию, а впоследствии своевременному выпадению молочных зубов. Но, увы, современные дети все чаще сталкиваются с тем, что постоянные зубы уже на подходе, а молочные еще не выпали. И тогда во рту начинается хаос. Зубы начинают лезть в области десен, н не сверху, а сбоку, в районе неба и даже языка. Устранять эту патологию — дело трудоемкое, а для родителей еще и затратное.
Несвоевременное обращение к врачу
Молочные зубы не надо лечить, считают некоторые мамы. И очень зря. Своевременное обращение к стоматологу может решить целый ряд проблем, которые в ближайшем будущем могут обернуться печально для ребенка. Антипенко рекомендует водить малыша к врачу каждые три месяца, с момента, как только появятся первые зубки. Профилактические осмотры важны и для своевременной диагностики кариеса, и выявления челюстных патологий.
К слову, и протезирование, даже самым юным пациентам, сегодня довольно востребованная процедура. Если один из зубов разрушился, а до постоянных еще далеко, важно заполнить освободившееся пространство съемным имплантом. Это позволит избежать смещения зубов и деформации челюсти.
Раз в два года врач советует делать и компьютерную томографию для выявления скрытых проблем, в том числе и онкологии. Малейшие изменения нужно отслеживать и исправлять своевременно, пока челюсть и зубы довольно податливы к любым вмешательствам.