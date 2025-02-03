Ошибки мам, которые приводят к разрушению молочных зубов у ребенка

Неопытные мамы наивно полагают, что молочные зубы у малыша — это расходный материал, который можно особо не беречь. В 6—7 лет они начинают меняться на постоянные, и вот за ними-то нужно ухаживать как положено. Однако стоматологи настоятельно рекомендуют заботиться о первых зубках, чтобы избежать проблем в будущем. А их может быть масса.

Стоматолог Алексей Антипенко перечислил типичные ошибки молодых мам, которые впоследствии приходится исправлять в кабинете у врача.

Сахар и его производные

Новорожденные дети появляются на свет со стерильной ротовой полостью, но уже в первые дни жизни начинается процесс «заселения» ее бактериями. Последние «едят», в основном, сахар, при этом выделяя кислоту. И если ребенку на постоянной основе давать сладкие чаи, компоты, разрушение эмали будет лишь вопросом времени.

То же самое касается и конфет, особенно сосательных. Постоянное поступление сахара в ротовую полость вызовет бешеный рост числа бактерий. Случится настоящий кислотный «бум», и, как следствие, на эмали возникнет кариес.

Пренебрежение чисткой

Медик напоминает о важности гигиены ротовой полости. При этом некоторые мамы считают, что щетку нужно покупать только тогда, когда вылезут все основные зубы.

« П о с л е п р о р е з ы в а н и я п е р в о г о з у б а , е г о н у ж н о а к к у р а т н о н а ч и н а т ь ч и с т и т ь с и л и к о н о в о й щ е т о ч к о й . О н и п р о д а ю т с я с п о м е т к а м и I n f a n t и B a b y . П а с т у т о ж е н е о б х о д и м о в ы б и р а т ь с п е ц и а л ь н у ю , д л я м л а д е н ц е в , б е з д о б а в л е н и я ф т о р а » , — п о я с н я е т в р а ч .

Не меньшую важность имеет и очищение межзубных промежутков. Лучше всего с этой задачей справится зубная нить. По мере роста ребенка, щетку можно будет заменить на другую. С 3,5 лет и до 6 подойдет мягкая щетка, а потом понадобится щетка с щетиной средней жесткости, которая точно справится с налетом.

Ночные кормления

Здесь речь пойдет не о грудном вскармливании, а об искусственном. Зачастую молодые родители в надежде выспаться, наскоро готовят молочную смесь, заливают в бутылочку и вуаля. Малыш посасывает соску с питательным содержимым и мирно засыпает. А вот бактерии в это время устраивают настоящий пир. Антипенко напоминает, что в большинстве бюджетных молочных смесей тоже содержится сахар, который так любят 'кариозные монстры».

« Н о р м а л ь н о е д е т с к о е п и т а н и е д о л ж н о с о д е р ж а т ь 3 0 % б е л к а , 1 0 % ж и р о в , н о т а м н е д о л ж н о б ы т ь с а х а р о в » , — г о в о р и т с т о м а т о л о г .

В противном случае к 2,5 годам рискуем получить бутылочный кариес во всей «красе». А именно торчащие гнилые «пеньки» на месте некогда здоровых белых зубов. Особенность такого кариеса в том, что он образуется не точечно, а по всей окружности зуба. Около десны появляется борозда, которая постепенно углубляется. Со временем, когда ножка истончится, зуб просто отваливается.

Слишком мягкая пища

В советское время детям во время прикорма ничего не «разжевывали», не терли на терке. А блендеров тогда еще и в помине не было. Давали твердые капустные кочерыжки, морковь, репу, яблоки. А теперь в магазинах полно готовых пюре, которые и жевать не надо. Проглотил — и готово. Но опытные стоматологи и ортодонты прекрасно знают, насколько важна челюстям физическая нагрузка. Она способствует физиологичному развитию, а впоследствии своевременному выпадению молочных зубов. Но, увы, современные дети все чаще сталкиваются с тем, что постоянные зубы уже на подходе, а молочные еще не выпали. И тогда во рту начинается хаос. Зубы начинают лезть в области десен, н не сверху, а сбоку, в районе неба и даже языка. Устранять эту патологию — дело трудоемкое, а для родителей еще и затратное.

Несвоевременное обращение к врачу

Молочные зубы не надо лечить, считают некоторые мамы. И очень зря. Своевременное обращение к стоматологу может решить целый ряд проблем, которые в ближайшем будущем могут обернуться печально для ребенка. Антипенко рекомендует водить малыша к врачу каждые три месяца, с момента, как только появятся первые зубки. Профилактические осмотры важны и для своевременной диагностики кариеса, и выявления челюстных патологий.

К слову, и протезирование, даже самым юным пациентам, сегодня довольно востребованная процедура. Если один из зубов разрушился, а до постоянных еще далеко, важно заполнить освободившееся пространство съемным имплантом. Это позволит избежать смещения зубов и деформации челюсти.

Раз в два года врач советует делать и компьютерную томографию для выявления скрытых проблем, в том числе и онкологии. Малейшие изменения нужно отслеживать и исправлять своевременно, пока челюсть и зубы довольно податливы к любым вмешательствам.