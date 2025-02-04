Родители рассказали, что их больше всего беспокоит

Подавляющее большинство родителей обеспокоены нагрузкой детей в школе
Большинство россиян (72%) обеспокоены чрезмерной нагрузкой школьников. Каждый третий опрошенный признался, что тревожится из-за того, что ребенок задерживается после школы и не сообщает о своих планах. В целом россияне считают, что дети сегодня сильно перегружены школьной программой, дополнительными занятиями и секциями.
Это показало исследование компании «Где мои дети», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Большинство опрошенных родителей (60%) поделились, что не знают, где находятся их дети после школы. При этом большинство из них (57%) старается держать этот вопрос под контролем, но ребенок часто задерживается без разрешения. А каждый четвертый опрошенный (25%) доверяет своему ребенку и поэтому не беспокоится по этому поводу. Любопытно также, что почти каждый пятый родитель (18%) хотел бы контролировать этот вопрос, но признался, что у него не хватает времени.
54% опрошенных тревожатся из-за того, что ребенок задерживается и не сообщает о своих планах. А каждый шестой (15%) часто сталкивается с ситуацией, когда ребенок пропадает и не отвечает на звонки.
«В этом вопросе важно найти баланс между стремлением родителя контролировать ребенка и выстраиванием доверительных отношений с ним. Задавайте ребенку вопросы, обсуждайте с ним все, что происходит в его жизни — покажите, насколько это важно для вас. Не забывайте также рассказывать о том, как прошел ваш день, какие у вас планы, чем вы увлекаетесь в свободное время», — советует Светлана Михайлова, специалист по социально значимым проектам «Где мои дети».
В ходе опроса также выяснилось, почему дети не спешат домой после школы и дополнительных занятий и секций. Так, каждый четвертый (25%) пожаловался на то, что чувствует усталость и перегрузку от школьной и внеурочной деятельности, поэтому хочет развеяться. Почти каждый второй (42%) признался, что ему нужно больше времени проводить со своими друзьями, а каждый четвертый (28%) хочет заниматься более интересными для него увлечениями: футбол, скейт, онлайн-игры и др.
Тот факт, что дети сегодня сильно перегружены школьной программой, дополнительными занятиями и секциями, подтверждает подавляющее число родителей — 72% опрошенных обеспокоены такой проблемой. Чаще всего после школы у детей все расписано: внеурочные занятия, репетиторы, секции, и только 25% опрошенных рассказали, что загрузка их детей сводится к занятиям в школе.