Родители рассказали, что их больше всего беспокоит

Большинство россиян (72%) обеспокоены чрезмерной нагрузкой школьников. Каждый третий опрошенный признался, что тревожится из-за того, что ребенок задерживается после школы и не сообщает о своих планах. В целом россияне считают, что дети сегодня сильно перегружены школьной программой, дополнительными занятиями и секциями.

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Это показало исследование компании «Где мои дети», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство опрошенных родителей (60%) поделились, что не знают, где находятся их дети после школы. При этом большинство из них (57%) старается держать этот вопрос под контролем, но ребенок часто задерживается без разрешения. А каждый четвертый опрошенный (25%) доверяет своему ребенку и поэтому не беспокоится по этому поводу. Любопытно также, что почти каждый пятый родитель (18%) хотел бы контролировать этот вопрос, но признался, что у него не хватает времени.

54% опрошенных тревожатся из-за того, что ребенок задерживается и не сообщает о своих планах. А каждый шестой (15%) часто сталкивается с ситуацией, когда ребенок пропадает и не отвечает на звонки.

« В э т о м в о п р о с е в а ж н о н а й т и б а л а н с м е ж д у с т р е м л е н и е м р о д и т е л я к о н т р о л и р о в а т ь р е б е н к а и в ы с т р а и в а н и е м д о в е р и т е л ь н ы х о т н о ш е н и й с н и м . З а д а в а й т е р е б е н к у в о п р о с ы , о б с у ж д а й т е с н и м в с е , ч т о п р о и с х о д и т в е г о ж и з н и — п о к а ж и т е , н а с к о л ь к о э т о в а ж н о д л я в а с . Н е з а б ы в а й т е т а к ж е р а с с к а з ы в а т ь о т о м , к а к п р о ш е л в а ш д е н ь , к а к и е у в а с п л а н ы , ч е м в ы у в л е к а е т е с ь в с в о б о д н о е в р е м я » , — с о в е т у е т С в е т л а н а М и х а й л о в а , с п е ц и а л и с т п о с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы м п р о е к т а м « Г д е м о и д е т и » .

В ходе опроса также выяснилось, почему дети не спешат домой после школы и дополнительных занятий и секций. Так, каждый четвертый (25%) пожаловался на то, что чувствует усталость и перегрузку от школьной и внеурочной деятельности, поэтому хочет развеяться. Почти каждый второй (42%) признался, что ему нужно больше времени проводить со своими друзьями, а каждый четвертый (28%) хочет заниматься более интересными для него увлечениями: футбол, скейт, онлайн-игры и др.

Тот факт, что дети сегодня сильно перегружены школьной программой, дополнительными занятиями и секциями, подтверждает подавляющее число родителей — 72% опрошенных обеспокоены такой проблемой. Чаще всего после школы у детей все расписано: внеурочные занятия, репетиторы, секции, и только 25% опрошенных рассказали, что загрузка их детей сводится к занятиям в школе.