Врач назвал первые признаки наркозависимости у детей

Первыми признаками наркозависимости у детей могут быть нелогичные поступки и снижение успеваемости, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, о пагубной привычке в ряде случаев говорит несвойственная ребенку скрытность.

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« В н е з а п н а я а г р е с с и в н о с т ь с м е н я е т с я д е п р е с с и е й , в о з н и к а ю т н е о б о с н о в а н н ы е и н е о б ъ я с н и м ы е , н е л о г и ч н ы е п о с т у п к и . Т а к ж е у у п о т р е б л я ю щ е г о у х у д ш а е т с я у с п е в а е м о с т ь в у ч е б е . М е н я е т с я к р у г о б щ е н и я п о д р о с т к а . С т а р ы е д р у з ь я в н е з а п н о м е н я ю т с я н а н о в ы х " т о в а р и щ е й " , к о т о р ы х т щ а т е л ь н о с к р ы в а ю т . Р е б е н о к с т а н о в и т с я с к р ы т ы м , у с т а н а в л и в а е т п а р о л и н а с в о и г а д ж е т ы » , — д о б а в и л У м н о в .

Медик отметил, что у ребенка может появляться неожиданный резкий парфюм, чтобы замаскировать вещества. В речи также могут неоднократно проскальзывать слова, обозначающие «запрещенку», подчеркнул Умнов.

« М е н я е т с я в н е ш н и й в и д . З р а ч к и м о г у т б ы т ь и л и р е з к о с у ж е н н ы м и и л и р а с ш и р е н н ы м и . В з г л я д т е р я е т с я , к а к б у д т о о н н а п р а в л е н в п у с т о т у . Д л я у п о т р е б л я ю щ е г о х а р а к т е р н о п о к р а с н е н и е с к л е р и з а т о р м о ж е н н о с т ь в р е ч и и д в и ж е н и я х . О т м е ч а е т с я в ы п а д е н и е в о л о с , у х у д ш а е т с я с о с т о я н и е к о ж н ы х п о к р о в о в . Н а р у к а х м о ж н о н а й т и с л е д ы о т и г л . М е н я е т с я и п и щ е в о е п о в е д е н и е . Т а к о б ж о р с т в о с м е н я е т с я р е з к о о т к а з о м о т п р и е м а п и щ и » , — п о д ы т о ж и л У м н о в .

Ранее нарколог и психотерапевт Марат Сараев развеял популярный миф о пользе обильного питья при похмелье, заявив, что большое количество жидкости может привести к отекам. По его словам, также это может усугубить состояние из-за перегрузки почек и сердечно-сосудистой системы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.