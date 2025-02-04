Врач назвал первые признаки наркозависимости у детей
Первыми признаками наркозависимости у детей могут быть нелогичные поступки и снижение успеваемости, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, о пагубной привычке в ряде случаев говорит несвойственная ребенку скрытность.
«Внезапная агрессивность сменяется депрессией, возникают необоснованные и необъяснимые, нелогичные поступки. Также у употребляющего ухудшается успеваемость в учебе. Меняется круг общения подростка. Старые друзья внезапно меняются на новых "товарищей", которых тщательно скрывают. Ребенок становится скрытым, устанавливает пароли на свои гаджеты», — добавил Умнов.
Медик отметил, что у ребенка может появляться неожиданный резкий парфюм, чтобы замаскировать вещества. В речи также могут неоднократно проскальзывать слова, обозначающие «запрещенку», подчеркнул Умнов.
«Меняется внешний вид. Зрачки могут быть или резко суженными или расширенными. Взгляд теряется, как будто он направлен в пустоту. Для употребляющего характерно покраснение склер и заторможенность в речи и движениях. Отмечается выпадение волос, ухудшается состояние кожных покровов. На руках можно найти следы от игл. Меняется и пищевое поведение. Так обжорство сменяется резко отказом от приема пищи», — подытожил Умнов.
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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.