Врачи предупредили о вреде кофеина для здоровья детей

По данным общенационального репрезентативного опроса, проведенного в прошлом году детской больницей CS Mott, почти 25% родителей говорят, что их подростки употребляют кофеин большую часть дней или каждый день. Самым популярным источником этого вещества была газировка. Примерно треть участников опроса сообщили, что их дети пьют кофе или чай, а около 22% - что они пьют энергетики.

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Новый список рекомендаций, связанный с напитками, был опубликован организацией Healthy Eating Research. Это национальная программа Фонда Роберта Вуда Джонсона, в которой участвуют исследователи из Университета Дьюка.

Для разработки рекомендаций организация Healthy Eating Research привлекла специалистов из Академии питания и диетологии, Американской академии детской стоматологии, Американской академии педиатрии и Американской кардиологической ассоциации.

Согласно отчёту, детям и подросткам следует употреблять простые напитки, такие как простая вода и простое пастеризованное молоко. Также им нужно пить меньше 100% сока, растительного молока и подслащённого ароматизированного молока.

Также в рекомендациях отмечается, что детям нужно избегать подслащённых сахаром напитков и напитков с искусственными подсластителями: спортивные напитки, обычные и диетические газированные напитки, лимонад. В категорию «избегаемых» вошли и напитки с кофеином и другими стимуляторами.

У подростков, которые употребляли напитки с кофеином, были зарегистрированы такие негативные последствия для здоровья, как плохой сон и высокое кровяное давление. Также дети и подростки более восприимчивы к отрицательным эффектам употребления большого количества кофеина. Кофеин может усугубить психические расстройства у детей. Учёные обнаружили, что у маленьких детей, употребляющих кофеин, ухудшаются когнитивные функции. Энергетические напитки повышают риск возникновения у детей побочных реакций от чрезмерного потребления кофеина: в том числе головной боли, бессонницы, перепадов настроения, расстройства желудка.

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