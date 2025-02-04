Девочку, которую похитили в Тюменской области, везли на свадьбу

13-летнюю девочку, которую в конце января якобы похитили в Тюменской области, везли на свадьбу. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает местный следственный комитет.

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Отмечается, что школьница переписывалась с подростком из Волгоградской области и соврала ему, что ей 16 лет.

После этого парень взял из дома 40 тысяч рублей, поехал на такси в село Княжево с намерением жениться на ней. Когда родители юноши узнали о случившемся, они отправились в Саратовскую область, где выяснили, что девочка обманула с возрастом.

Попытка вернуть ее маме была пресечена сотрудниками госавтоинспекции, которые сработали по ориентировке. Позже было установлено, что в отношении школьницы противоправных действий не было, передает Telegram-канал 360.ru.

Об инциденте стало известно в четверг, 30 января: в Тюменской области неизвестные похитили 13-летнюю девочку. Они подкараулили потерпевшую возле школы и затолкали в машину, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В Сети даже была версия, что якобы похитителями могли быть цыгане, которые хотят насильно выдать девочку замуж. Все подробности — в материале «Вечерней Москвы».