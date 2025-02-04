В профсоюзе высказались об идее создания в школах «романтической атмосферы»

Организация дискотек и «разных вечеров» относится к воспитательным мероприятиям.

У детей отношения «возникнут сами по себе», это «естественный процесс». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель организации и учитель истории Дмитрий Казаков.

« О ч е н ь с т р а н н а я , с п о р н а я и д е я [ с о з д а н и е « р о м а н т и ч е с к о й а т м о с ф е р ы » в ш к о л а х — п р и м . Г М ] . Б е с с п о р н о , ч т о д л я д е т е й н у ж н о о р г а н и з о в ы в а т ь д о с у г , п о м о г а т ь и м , н а п р а в л я т ь , н о ц е л и в с ё - т а к и д о л ж н ы б ы т ь д р у г и м и . Ш к о л а к р о м е о б р а з о в а н и я з а н и м а е т с я и в о с п и т а н и е м . Ш к о л а д о л ж н а р а б о т а т ь в н о р м а л ь н о м р е ж и м е . У ч и т е л я — э т о о б р а з о в а н н ы е , г р а м о т н ы е л ю д и с в ы с ш и м о б р а з о в а н и е м . О н и с п е ц и а л ь н о о б у ч е н ы , ч т о б ы п е д а г о г и ч е с к и м и п р и ё м а м и в о с п и т ы в а т ь л и ч н о с т ь . Е с л и у ч и т е л я б у д у т в н о р м а л ь н ы х у с л о в и я х р а б о т а т ь , у н и х б у д е т в р е м я з а н и м а т ь с я в о с п и т а н и е м , т о п р о б л е м ы , к о т о р ы е в о з н и к а ю т п о м е р е в з р о с л е н и я , в т о м ч и с л е в з а и м о о т н о ш е н и я м е ж д у р а з н ы м и п о л а м и , б у д у т н и в е л и р о в а н ы . М о ж н о и д и с к о т е к и о р г а н и з о в ы в а т ь , р а з н ы е в е ч е р а . Т о л ь к о ц е л и э т и х д и с к о т е к и в е ч е р о в с в я з а н ы н е с т е м , ч т о б ы р о м а н т и ч е с к и е о т н о ш е н и я у с т р а и в а т ь . Э т о в о с п и т а т е л ь н ы е м е р о п р и я т и я . О н и в о з н и к н у т с а м и с е б е [ о т н о ш е н и я — п р и м . Г М ] , — э т о е с т е с т в е н н ы й п р о ц е с с . У ч и т е л я д о л ж н ы л и ш ь п о м о ч ь р а з о б р а т ь с я » .

Ранее Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал способ создания «романтической атмосферы» в школах. Для этого необходимо снизить нагрузки детей до «адекватного» объёма, а не проводить для них дискотеки. У учащихся не остаётся сил и времени поддерживать отношения после уроков, отметил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.