В профсоюзе высказались об идее создания в школах «романтической атмосферы»

В профсоюзе «Учитель» выступили против создания в школах «романтической атмосферы»
Организация дискотек и «разных вечеров» относится к воспитательным мероприятиям.
У детей отношения «возникнут сами по себе», это «естественный процесс». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель организации и учитель истории Дмитрий Казаков.
«Очень странная, спорная идея [создание «романтической атмосферы» в школах — прим. ГМ]. Бесспорно, что для детей нужно организовывать досуг, помогать им, направлять, но цели всё-таки должны быть другими. Школа кроме образования занимается и воспитанием. Школа должна работать в нормальном режиме. Учителя — это образованные, грамотные люди с высшим образованием. Они специально обучены, чтобы педагогическими приёмами воспитывать личность. Если учителя будут в нормальных условиях работать, у них будет время заниматься воспитанием, то проблемы, которые возникают по мере взросления, в том числе взаимоотношения между разными полами, будут нивелированы. Можно и дискотеки организовывать, разные вечера. Только цели этих дискотек и вечеров связаны не с тем, чтобы романтические отношения устраивать. Это воспитательные мероприятия. Они возникнут сами себе [отношения — прим. ГМ], — это естественный процесс. Учителя должны лишь помочь разобраться».
Ранее Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал способ создания «романтической атмосферы» в школах. Для этого необходимо снизить нагрузки детей до «адекватного» объёма, а не проводить для них дискотеки. У учащихся не остаётся сил и времени поддерживать отношения после уроков, отметил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.