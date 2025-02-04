В СПЧ назвали единственный способ остановить кровавые драки в школах
Остановить поножовщины и драки в школах возможно, если в учебных заведениях будут работать хорошие психологи, уверена член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. В разговоре с NEWS.ru правозащитница отметила, что важно создать такую атмосферу, в которой не будет места равнодушию.
Мне кажется, единственный выход [остановить поножовщины в школах] — это хорошие психологи и создание такой атмосферы, когда всем будет видно, что что-то с ребенком не то, и все захотят ему помочь. Когда не будет равнодушия. А у нас школа иногда сама по себе является еще и таким рассадником буллинга, когда считается в порядке вещей, что в классе кого-то гнобят или когда никому нет дела до того, почему ребенок пришел с синяками, — пояснила член СПЧ.
По словам Меркачевой, у ребенка могут быть проблемы дома или его могут систематически избивать на улице, а этого никто не заметит. Она отметила, что раньше такого не было: все знали, чем живет каждая семья, учителя много общались со школьниками. Сейчас же, когда в классе бывает 35 учеников, педагоги просто не могут уследить за всеми, уточнила правозащитница. Кроме того, обратила внимание член СПЧ, один психолог в школе тоже не сможет помочь всем.
Правозащитница поделилась, что речь идет именно об изменении воспитательной работы в школах. Для этого, уверена член СПЧ, сами учителя должны быть особыми людьми, которые чувствуют детей и понимают их.
На самом деле все мы, если бы были не только на себе акцентированы, если бы внимательно смотрели на других, мы бы почувствовали эту агрессию и злобу, которая копится в человеке. Они в поведенческих реакциях видны. Соответственно, то, что с этими детьми происходит, можно понять раньше именно по тому, как они себя ведут. Но это искусство и призвание. Надо сделать так, чтобы в школу шли работать люди, которые чувствуют, что они именно на этом месте важны, и все будет хорошо, — заключила Меркачева.
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