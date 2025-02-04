В СПЧ назвали единственный способ остановить кровавые драки в школах

Остановить поножовщины и драки в школах возможно, если в учебных заведениях будут работать хорошие психологи, уверена член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. В разговоре с NEWS.ru правозащитница отметила, что важно создать такую атмосферу, в которой не будет места равнодушию.

М н е к а ж е т с я , е д и н с т в е н н ы й в ы х о д [ о с т а н о в и т ь п о н о ж о в щ и н ы в ш к о л а х ] — э т о х о р о ш и е п с и х о л о г и и с о з д а н и е т а к о й а т м о с ф е р ы , к о г д а в с е м б у д е т в и д н о , ч т о ч т о - т о с р е б е н к о м н е т о , и в с е з а х о т я т е м у п о м о ч ь . К о г д а н е б у д е т р а в н о д у ш и я . А у н а с ш к о л а и н о г д а с а м а п о с е б е я в л я е т с я е щ е и т а к и м р а с с а д н и к о м б у л л и н г а , к о г д а с ч и т а е т с я в п о р я д к е в е щ е й , ч т о в к л а с с е к о г о - т о г н о б я т и л и к о г д а н и к о м у н е т д е л а д о т о г о , п о ч е м у р е б е н о к п р и ш е л с с и н я к а м и , — п о я с н и л а ч л е н С П Ч .

По словам Меркачевой, у ребенка могут быть проблемы дома или его могут систематически избивать на улице, а этого никто не заметит. Она отметила, что раньше такого не было: все знали, чем живет каждая семья, учителя много общались со школьниками. Сейчас же, когда в классе бывает 35 учеников, педагоги просто не могут уследить за всеми, уточнила правозащитница. Кроме того, обратила внимание член СПЧ, один психолог в школе тоже не сможет помочь всем.

Правозащитница поделилась, что речь идет именно об изменении воспитательной работы в школах. Для этого, уверена член СПЧ, сами учителя должны быть особыми людьми, которые чувствуют детей и понимают их.

Н а с а м о м д е л е в с е м ы , е с л и б ы б ы л и н е т о л ь к о н а с е б е а к ц е н т и р о в а н ы , е с л и б ы в н и м а т е л ь н о с м о т р е л и н а д р у г и х , м ы б ы п о ч у в с т в о в а л и э т у а г р е с с и ю и з л о б у , к о т о р а я к о п и т с я в ч е л о в е к е . О н и в п о в е д е н ч е с к и х р е а к ц и я х в и д н ы . С о о т в е т с т в е н н о , т о , ч т о с э т и м и д е т ь м и п р о и с х о д и т , м о ж н о п о н я т ь р а н ь ш е и м е н н о п о т о м у , к а к о н и с е б я в е д у т . Н о э т о и с к у с с т в о и п р и з в а н и е . Н а д о с д е л а т ь т а к , ч т о б ы в ш к о л у ш л и р а б о т а т ь л ю д и , к о т о р ы е ч у в с т в у ю т , ч т о о н и и м е н н о н а э т о м м е с т е в а ж н ы , и в с е б у д е т х о р о ш о , — з а к л ю ч и л а М е р к а ч е в а .

Ранее в Екатеринбурге школьник ударил ножом сверстника за то, что тот якобы оскорбил его мать. Пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошел в 205-й гимназии Екатеринбурга. Полиция начала проверку.