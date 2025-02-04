Большинство современных родителей хотели бы, чтобы их дети занимались спортом. Еще бы, ведь это способ преумножить физическую силу и здоровье, это действенный антидепрессант, возможность обрести друзей на всю жизнь и хороший инструмент для развития социальных навыков. Наконец, это просто отличное хобби. Как увлечь ребенка спортом, в интервью MIR24.TV рассказали эксперты.

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Действенными способами, как подготовить детей к спортивному будущему, делится профессиональный пауэрлифтер Арсений Дудченко.

Игра вместо рутины. Дети обожают игры.

« Ч т о б ы п о в ы с и т ь п о д в и ж н о с т ь д е т е й , с н а ч а л а о р г а н и з у й т е а к т и в н о с т и : с а л к и , д о г о н я л к и , к в е с т ы с ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т ь ю . Д е т я м , п р и в ы к ш и м к о т д ы х у в д в и ж е н и и , л е г ч е с д е л а т ь ш а г к з а н я т и я м с п о р т о м .

Пример: у мальчика 8 лет интерес только к гаджетам. Родители начали проводить семейные «челленджи на прогулке. Задания выбирали разные, но участвовали все. Например:

Добежать до указанного места на спортивной площадке, огибая препятствия, там пролезть в обруч и бегом вернуться обратно. Бежать и катить мяч с помощью палки до ворот и обратно. Сидя у двигающегося папы на плечах, попасть мячом в баскетбольное кольцо,

Со временем сын стал сам просить повторять такие игры. Совет: Подбирайте игры, которые нравятся ребенку, и участвуйте сами.

Награды и мотивация. Используйте систему наград за физическую активность. Можно использовать наклейки или баллы, которые, накапливаясь, превращаются во что-то приятное. Или бонусное время за экраном.

Пример: девочке 12 лет дали спортивный трекер. Пройдя 10 тыс. шагов в день, она получает к своему часу в день еще полчаса дополнительного времени на планшет. Через месяц ходьба стала для нее привычкой. Совет: награды должны быть нематериальными и вдохновлять на продолжение активности.

Пример родителей. Дети копируют взрослых. Если вы регулярно занимаетесь спортом, велика вероятность, что ребенок захочет присоединиться.

Пример: отец начал бегать в парке по утрам. Его сын 9 лет сначала брал самокат, чтобы быть вместе с отцом, а через пару недель стал бегать с ним. Совет: не заставляйте ребенка присоединяться, просто покажите, как это увлекательно.

Выбор «своего вида спорта. Пробуйте разные виды активности, пока ребенок не найдет то, что ему нравится: футбол, танцы, плавание, скалолазание, единоборства.

Пример: родители мальчика 11 лет перепробовали футбол, теннис и плавание. Ничего не подошло, но после пробного урока капоэйры он сам попросил записать его в секцию. Совет: давайте ребенку пробовать и не заставляйте ходить туда, где не нравится.

Ограничение времени за гаджетами. Без разумных рамок гаджеты всецело захватывают время ребенка. Ограничьте их использование и предложите альтернативы.

Кейс: семья ввела правило: один час активной игры равен одному часу за планшетом. Сначала было сопротивление, но затем ребенок начал сам планировать интересные ему активности, чтобы потом провести время с гаджетом. Совет: объясните правило заранее и будьте последовательны.

« С а м о е в а ж н о е , ч т о р о д и т е л ь д о л ж е н д а т ь р е б е н к у э т о о б ъ е к т и в н у ю в е р у в с е б я . А э т о н а ч и н а е т с я т о г д а , к о г д а в ы в п е р в ы е о т к р ы в а е т е п е р е д н и м д в е р и в о ч т о - т о н о в о е , и н т е р е с н о е , ч т о ф о р м и р у е т е г о л и ч н о с т ь . Н а п р и м е р , в м и р с п о р т а и д о с т и ж е н и й .

Физическая активность естественная потребность здорового растущего организма. Практически каждый ребенок от природы запрограммирован на движение и развитие. Но в спорт легче прийти, чем остаться в нем. Татьяна Львова дала пять советов.

Совет первый. Наблюдаем и пробуем

Вместе с ребенком понаблюдайте, как тренируются другие дети. Важно, чтобы рядом был родитель или человек, искренне заинтересованный в физическом развитии ребенка. Выберите вид спорта и просто сходите на тренировку в качестве зрителей. Посмотрите, что делают на занятиях, как они проходят для новичков и для опытных спортсменов (это действительно разные тренировки). Дайте ребенку время подумать. Учитывайте его физические и психологические особенности, возраст и состояние здоровья. Возможно, скоростные виды спорта ему не подойдут, или он не очень любит воду, поэтому плавание не для него.

Например, около половины детей, которые приходят к нам в бильярдный спорт, худенькие и астеничные, они явно не стремятся к развитию скорости тела, но любят подумать.

Совет второй. Единодушие взрослых

Важна заинтересованность в детском спорте всех взрослых, вовлеченных в процесс. Будьте внимательны и помните, что многим бабушкам и дедушкам бывает лень, и они пытаются завоевать любовь ребенка сладостями или поощряют его безделие:

« Я с и ж у и т ы с и д и , в с е ж и в ы - з д о р о в ы , н и к у д а и д т и н е н у ж н о , м о ж н о п о и г р а т ь в г а д ж е т .

Также бывают ситуации, когда папа за спорт, а мама против или сомневается. На начальном этапе ребенок, возможно, и будет заниматься с удовольствием, но, когда на тренировках начнутся сложности, поражения, а тренер станет увеличивать нагрузку, у него обязательно появится мысль:

« Э т о н е м о е , с т а л о с л о ж н о , н а в е р н о е , м а м а п р а в а . Н е п о й д у . Н а ч н у т с я п р о п у с к и , н е б у д е т р е з у л ь т а т а , и в и т о г е р е б е н о к б р о с и т з а н я т и я .

Совет третий. Показывайте детям победы

Взрослые, которые 20-30 лет назад были детьми, наблюдали по телевизору за достижениями наших спортсменов на соревнованиях. Рядом сидящие родители радовались, их переполняла гордость за страну. Ребенок, видя это, тоже хотел быть частью этих побед. С тех пор в этом отношении мало что изменилось, это работает также и сегодня. Смотрите соревнования и говорите о победах наших спортсменов позитивно и эмоционально так у ребенка появится желание самому вас порадовать.

Совет четвертый. Правильный выбор наставника

Определитесь с целью занятий: развитие или спортивные достижения. Если цель развитие, то в выбранном виде спорта вы задержитесь не более чем на три года. Если важны результаты, то надолго. Для общего развития нужен хороший, клиентоориентированный наставник-учитель. Если же цель спортивные победы, то нужен тренер. Это человек, который ведет ребенка к результату, не концентрируясь на слабостях и недовольствах. Тренер это человек, нацеленный на спортивные результаты. Имейте в виду: мягких тренеров не бывает, как и побед без горечи поражений. Именно на тренировках формируется характер вашего ребенка.

Совет пятый. Родительская поддержка

Если ребенок сам выбрал спорт, и вопрос с расписанием и тренировками решен, перестаньте им манипулировать. Многие дети не хотят ничем заниматься, потому что родители начинают использовать их увлечение в своих целях:

« Н е с д е л а е ш ь у р о к и н е п о й д е ш ь н а т р е н и р о в к у .

Большинство детей уже на начальном этапе решают: