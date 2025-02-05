Родители начали активно применять новый метод развития детей

Развивающие мобильные приложения становятся важной частью воспитания дошкольников: агентство OMI (Online Market Intelligence) провело исследование и выяснило, что больше половины детей в возрасте от 3 до 6 лет используют их ежедневно. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

© unsplash

Самыми известными цифровыми приложениями среди опрошенных по спонтанному знанию стали «Сказбука» (12%), а также детский YouTube и Рисовалка — по 6%. Именно о них респонденты вспомнили, когда их попросили написать названия детских развивающих мобильных приложений, о которых они слышали. Затем участникам исследования был предложен список из 14 развивающих мобильных приложений для детей, среди которых наиболее узнаваемыми стали «Три кота» (58%), «Рисовайка» (38%) и «Сказбука» (35%).

По мнению родителей дошкольников, развивающие мобильные приложения способны укрепить базовые «жесткие» и «гибкие» навыки (hard и soft skills). Большинство респондентов считают, что такие приложения способствуют развитию творческих навыков (78%) и основных образовательных навыков (70%), например, чтения. Кроме того, каждый второй родитель отметил такие навыки, как эмпатия и эмоциональный интеллект, 45% опрошенных — развитие социальных навыков: взаимодействие с другими, коммуникабельность и лидерство.

Абсолютное большинство опрошенных (69%) согласны с утверждением, что детские развивающие мобильные приложения являются важным дополнением в подготовке к школе.

В развивающих приложениях родители дошкольников больше всего ценят простоту и понятность в использовании, возможность обучения ребенка буквам, цифрам и распознаванию эмоций и чувств, развитие творческих талантов, отсутствие взрослого контента, безопасность, помощь в подготовке к школе, отсутствие рекламы и наличие функции родительского контроля.