Ученые изучили влияние физкультуры на здоровье детей с лишним весом

Выводы ученых о пользе конкретных моделей физических упражнений на снижение артериального давления у детей с лишним весом могут помочь работникам здравоохранения в разработке эффективных программ, направленных на устранение сразу двух проблем – повышенного артериального давления и ожирения.

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Исследование провели ученые второй аффилированной больницы Медицинской школы Чжэцзянского университета в Ханчжоу. Они провели систематический обзор и метаанализ 19 рандомизированных контролируемых исследований для оценки эффективности воздействия физических упражнений на артериальное давление. Анализировались данные 819 детей в возрасте от 7 до 18 лет с избыточным весом или ожирением.

Участники экспериментальной группы получали физическую нагрузку в виде ходьбы, плавания, бега, футбола, прыжков со скакалкой в течение 6-24 недель. Контрольная группа не имела физических нагрузок.

Физические упражнения классифицировали по типу, интенсивности, интервалам. Участники выполняли высокоинтенсивные интервальные тренировки, умеренно интенсивные интервальные тренировки и умеренно интенсивные непрерывные тренировки.

Результаты показали, что физические упражнения привели к значительному снижению систолического артериального давления (АД) и диастолического АД по сравнению с отсутствием тренировок.

Анализ выявил более выраженное снижение у девочек, лиц с ожирением и у тех, кто выполнял высокоинтенсивные интервальные тренировки или выполнял упражнения в течение общего времени не менее 3000 минут в ходе исследования. Более значимое улучшение систолического АД было при тренировках продолжительностью менее 60 минут, тогда как занятия продолжительностью более 60 минут положительно сказывались на диастолическом АД.