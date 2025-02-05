Названы самые популярные у школьников предметы для сдачи ЕГЭ

В Москве завершилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года. Заявления на его сдачу подали более 71 тысячи выпускников текущего года. В пятерке самых популярных предметов по выбору — профильная математика, обществознание, информатика, английский язык и физика. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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« М ы ж и в е м в с о в р е м е н н о м м е г а п о л и с е , с е г о д н я ш н и е в ы п у с к н и к и — э т о с о з н а т е л ь н ы е в з р о с л ы е л ю д и . О р и е н т и р у я с ь н а з а п р о с ы р е б я т , м ы п о с т о я н н о с о в е р ш е н с т в у е м п р е д п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б р а з о в а н и е . Р е б я т а м д о с т у п н о ш е с т ь н а п р а в л е н и й п о д г о т о в к и — э т о И Т , м е д и ц и н с к и е , и н ж е н е р н ы е , п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е , п р е д п р и н и м а т е л ь с к и е и м е д и а к л а с с ы . Э т о п о з в о л я е т ш к о л ь н и к а м о п р е д е л и т ь с я с п р о ф е с с и е й и п р е д м е т а м и д л я с д а ч и э к з а м е н о в . М а т е м а т и к у п р о ф и л ь н о г о у р о в н я в э т о м г о д у б у д у т с д а в а т ь с в ы ш е 3 8 т ы с я ч р е б я т , о б щ е с т в о з н а н и е — б о л е е 2 5 т ы с я ч . И н ф о р м а т и к у в ы б р а л и 1 8 т ы с я ч в ы п у с к н и к о в ; к с т а т и , з а п я т ь л е т и н т е р е с с т о л и ч н ы х ш к о л ь н и к о в к н е й в ы р о с п о ч т и в д в о е . А н г л и й с к и й я з ы к п л а н и р у ю т с д а в а т ь 1 5 т ы с я ч ч е л о в е к . В п е р в ы е з а н е с к о л ь к о л е т в т о п - 5 п о п у л я р н ы х п р е д м е т о в в о ш л а ф и з и к а — е е в ы б р а л и б о л е е 1 0 т ы с я ч ш к о л ь н и к о в » , — о т м е т и л а А н а с т а с и я Р а к о в а .

В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают программу по большинству предметов, а во втором продолжают подготовку к экзаменам в формате практикумов. Им уделяется не менее 40 процентов учебного времени. Ученики занимаются в группах с учетом уровня знаний, а преподают им педагоги, которые сами сдали ЕГЭ на высокие баллы.

Помогает школьникам и сервис «Экзамены» в мобильном приложении «Дневник "МЭШ"». Там доступно более 300 видеоразборов заданий, более полутора тысяч тестов в формате ЕГЭ и рекомендации психологов.

Весной Центр педагогического мастерства проведет онлайн-курсы по подготовке к экзаменам. Преподаватели — опытные учителя и тренеры, готовящие победителей олимпиад.

В этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Для получения аттестата достаточно сдать русский язык и математику базового или профильного уровня. Остальные предметы выбирают для поступления в вузы.

В 2024 году 1860 московских выпускников получили максимальный балл по одному предмету, 178 — по двум, а 17 — по трем. Более того, Москва — единственный регион, где выпускник по итогам четырех экзаменов набрал 400 баллов.

Узнать подробнее о ЕГЭ можно на сайте Регионального центра обработки информации.

Проведение подготовительных мероприятий для успешной сдачи школьниками итогового сочинения и государственных экзаменов не только помогает учащимся достигать высоких результатов на испытаниях, но и способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».