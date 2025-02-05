Названы самые популярные у школьников предметы для сдачи ЕГЭ

В Москве завершилась регистрация на единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года. Заявления на его сдачу подали более 71 тысячи выпускников текущего года. В пятерке самых популярных предметов по выбору — профильная математика, обществознание, информатика, английский язык и физика. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Мы живем в современном мегаполисе, сегодняшние выпускники — это сознательные взрослые люди. Ориентируясь на запросы ребят, мы постоянно совершенствуем предпрофессиональное образование. Ребятам доступно шесть направлений подготовки — это ИТ, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы. Это позволяет школьникам определиться с профессией и предметами для сдачи экзаменов. Математику профильного уровня в этом году будут сдавать свыше 38 тысяч ребят, обществознание — более 25 тысяч. Информатику выбрали 18 тысяч выпускников; кстати, за пять лет интерес столичных школьников к ней вырос почти вдвое. Английский язык планируют сдавать 15 тысяч человек. Впервые за несколько лет в топ-5 популярных предметов вошла физика — ее выбрали более 10 тысяч школьников», — отметила Анастасия Ракова.
В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают программу по большинству предметов, а во втором продолжают подготовку к экзаменам в формате практикумов. Им уделяется не менее 40 процентов учебного времени. Ученики занимаются в группах с учетом уровня знаний, а преподают им педагоги, которые сами сдали ЕГЭ на высокие баллы.
Помогает школьникам и сервис «Экзамены» в мобильном приложении «Дневник "МЭШ"». Там доступно более 300 видеоразборов заданий, более полутора тысяч тестов в формате ЕГЭ и рекомендации психологов.
Весной Центр педагогического мастерства проведет онлайн-курсы по подготовке к экзаменам. Преподаватели — опытные учителя и тренеры, готовящие победителей олимпиад.
В этом году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный — с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Для получения аттестата достаточно сдать русский язык и математику базового или профильного уровня. Остальные предметы выбирают для поступления в вузы.
В 2024 году 1860 московских выпускников получили максимальный балл по одному предмету, 178 — по двум, а 17 — по трем. Более того, Москва — единственный регион, где выпускник по итогам четырех экзаменов набрал 400 баллов.
Узнать подробнее о ЕГЭ можно на сайте Регионального центра обработки информации.
Проведение подготовительных мероприятий для успешной сдачи школьниками итогового сочинения и государственных экзаменов не только помогает учащимся достигать высоких результатов на испытаниях, но и способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».