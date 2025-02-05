Исследователи ответили, различают ли младенцы добро и зло

Почти 20 лет назад эксперимент психологов, опубликованный в журнале Nature в 2007 году, показал, что младенцы могут различать «помощников» и «вредителей», предпочитая первых. Однако новое масштабное исследование, в котором участвовали 567 детей из 37 лабораторий по всему миру, не подтвердило этот вывод.

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Изначально младенцам показывали кукольное представление: один персонаж пытался забраться на холм, а другой либо помогал ему, либо сбрасывал вниз. После шоу исследователи следили, какого персонажа ребенок выбирал. В первой версии эксперимента 88% детей предпочли «помощника», что считалось признаком врожденного морального чувства справедливости и доброты.

Однако новое исследование ManyBabies, опубликованное в журнале Developmental Science, использовало аналогичный сценарий, но в цифровом формате, а не в виде кукольного шоу. Кроме того, размер выборки увеличился в десятки раз. В результате никакой закономерности в предпочтениях младенцев не обнаружили — они не проявляли склонности выбирать добрых или злых персонажей.

Почему это важно?

Ранее считалось, что моральные основы заложены с рождения. Но согласно теории философа Джона Локка, младенцы – это «чистый лист». Это значит, что при рождении у нас нет никаких врожденных знаний или идей, и все, что мы знаем, мы получаем через наш жизненный опыт, взаимодействуя с окружающим миром.

Новый эксперимент — это подтверждает, хотя нельзя делать поспешные выводы, — добавляют ученые. Возможно, причина расхождения в том, что цифровая анимация воспринимается иначе, чем живое представление.