Когда следует обратиться к школьному психологу

Нарушение сна или бессонница являются одними из «тревожных звонков», которые сигнализируют о том, что следует обратиться к школьному психологу. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил психолог, руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой.

По его словам, в список таких «тревожных звонков» также входят беспричинные перепады настроения, заикание, нервные тики, энурез, постоянные кошмары и страх спать в одиночестве.

Также посетить школьного психолога необходимо в случае, если ребёнок не может выстроить отношения с одноклассниками.

« Д а ж е е с л и р е б ё н о к ч т о - т о с т е с н я е т с я с к а з а т ь р о д и т е л я м , о н м о ж е т с к а з а т ь п с и х о л о г у . . . э т о л у ч ш е , ч е м п о и с к р е ш е н и я в о л н у ю щ е г о в о п р о с а и л и п р о б л е м ы в и н т е р н е т е и л и у о д н о к л а с с н и к о в » , – у к а з а л С п и ж е в о й .

Эксперт добавил, что родителям также следует периодически общаться психологами и педагогами, и изучать педагогическую и психологическую литературу.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова рассказала «Радиоточке НСН», что нервность и частые болезни ребёнка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе.