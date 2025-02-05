В Госдуме дали совет, как выбрать специальность абитуриентам

Важно ориентироваться не только на результаты ЕГЭ.

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Стоит учитывать задачи, поставленные «государством, президентом, обществом».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

« П р и в ы б о р е с п е ц и а л ь н о с т и н а д о и с х о д и т ь н е п р о с т о и з о ц е н о к Е Г Э , а о т к о м п л е к с н о й п о д г о т о в к и , к а к ч е л о в е к м о т и в и р о в а н к п о с т у п л е н и ю н а т у и л и и н у ю с п е ц и а л ь н о с т ь в т о т и л и и н о й в у з , и н е п р о с т о п о п р е с т и ж у , а н а с к о л ь к о д а л ь ш е г о т о в ы п о н я т ь з а д а ч и , к о т о р ы е п о с т а в л е н ы г о с у д а р с т в о м , п р е з и д е н т о м , о б щ е с т в о м . М е с т о м о ж н о з а н я т ь , е с т ь и л ь г о т н и к и , к о т о р ы е п о с т у п а ю т , и п о о с о б о й к в о т е п о с т у п а ю т , н о с м о ж е т д а л ь ш е с т у д е н т п р о д о л ж а т ь у ч и т ь с я с т а к и м и в ы с о к и м и т р е б о в а н и я м и и м е н н о к с и с т е м е о б у ч е н и я ? » .

Минздрав намерен ввести обязательную отработку для выпускников медвузов и колледжей. Речь идёт о студентах, обучающихся за счёт государственного бюджета.

«Коммерсантъ» отмечает, что инициатива ведомства предполагает отработку в течение трёх лет для выпускников высших учебных заведений и два года — для тех, кто окончил медколледжи; при этом выпускникам позволят самостоятельно выбирать регион и медучреждение.

Кроме того, в документе содержится пункт о том, что студенты должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания учебного заведения. В противном случае они будут обязаны выплатить компенсацию в двукратном размере бюджетных затрат на их обучение.