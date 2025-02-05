В Госдуме дали совет, как выбрать специальность абитуриентам

В Госдуме дали совет по выбору специальности для абитуриентов
Важно ориентироваться не только на результаты ЕГЭ.
Стоит учитывать задачи, поставленные «государством, президентом, обществом».
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
«При выборе специальности надо исходить не просто из оценок ЕГЭ, а от комплексной подготовки, как человек мотивирован к поступлению на ту или иную специальность в тот или иной вуз, и не просто по престижу, а насколько дальше готовы понять задачи, которые поставлены государством, президентом, обществом. Место можно занять, есть и льготники, которые поступают, и по особой квоте поступают, но сможет дальше студент продолжать учиться с такими высокими требованиями именно к системе обучения?».
Минздрав намерен ввести обязательную отработку для выпускников медвузов и колледжей. Речь идёт о студентах, обучающихся за счёт государственного бюджета.
«Коммерсантъ» отмечает, что инициатива ведомства предполагает отработку в течение трёх лет для выпускников высших учебных заведений и два года — для тех, кто окончил медколледжи; при этом выпускникам позволят самостоятельно выбирать регион и медучреждение.
Кроме того, в документе содержится пункт о том, что студенты должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания учебного заведения. В противном случае они будут обязаны выплатить компенсацию в двукратном размере бюджетных затрат на их обучение.