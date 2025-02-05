Почему запрет смартфонов в школах не принес пользы

Запрет смартфонов в школе не способствует кардинальному улучшению психического здоровья и благополучия ее учащихся, показало первое в мире исследование такого рода, опубликованное в The Lancet Regional Health – Europe.

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В нем приняли участие 1227 учеников из 30 школ по всей Англии. Они предоставили данные об использовании смартфонов и социальных сетей, а также о различных аспектах психического здоровья, благополучия и других показателях.

Выяснилось, что у учащихся школ, где действуют ограничения на использование гаджетов, нет никакой разницы с теми, кто учится в школах, где телефоны разрешены, по таким критериям, как:

психическое благополучие, тревожность и депрессия;

физическая активность и сон;

образовательные результаты — успеваемость по английскому языку и математике и уровень нежелательного поведения в классе.

Запрет на использование смартфонов в школах привел к небольшому сокращению использования телефонов (примерно на 40 минут) и социальных сетей (примерно на 30 минут), однако на фоне суммарного времени, прожигаемого в гаджетах, это оказалось каплей в море.

« М ы д е й с т в и т е л ь н о о б н а р у ж и л и с в я з ь м е ж д у б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м в р е м е н и , п р о в е д е н н о г о в т е л е ф о н а х и с о ц и а л ь н ы х с е т я х , и н е г а т и в н ы м и п о с л е д с т в и я м и , т а к и м и к а к у х у д ш е н и е п с и х о л о г и ч е с к о г о б л а г о п о л у ч и я и п с и х и ч е с к о г о з д о р о в ь я , с н и ж е н и е ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т и , у х у д ш е н и е с н а , б о л е е н и з к а я у с п е в а е м о с т ь и у в е л и ч е н и е у р о в н я н е д и с ц и п л и н и р о в а н н о г о п о в е д е н и я в к л а с с е . Э т о г о в о р и т н е о б х о д и м о с т и с о к р а щ е н и я в р е м е н и , п р о в о д и м о г о в т е л е ф о н е . Н о н у ж н о с о с р е д о т о ч и т ь с я н е т о л ь к о н а ш к о л а х , а у ч и т ы в а т ь и с п о л ь з о в а н и е т е л е ф о н о в к а к в ш к о л е , т а к и з а е е п р е д е л а м и , в т е ч е н и е в с е г о д н я и в с е й н е д е л и » , — о т м е т и л а д о ц е н т к а ф е д р ы п е д а г о г и к и с п о р т а , ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т и и з д о р о в ь я Бирмингемского университета Виктория Гудиер.

Исследование велось более 12 месяцев. В него включили 30 школ, в 20 из которых действует запрет смартфонов. Выборка составлялась так, чтобы получить соотношение учебных заведений с разной политикой, касающейся использования гаджетов, 2:1, поскольку они запрещены в подавляющем большинстве школ района.

Средняя продолжительность использования смартфона учащихся независимо от запрета в школе составила 4–6 часов в день.