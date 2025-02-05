Почему запрет смартфонов в школах не принес пользы

Запрет смартфонов в школах не принес пользы, и вот почему
Запрет смартфонов в школе не способствует кардинальному улучшению психического здоровья и благополучия ее учащихся, показало первое в мире исследование такого рода, опубликованное в The Lancet Regional Health – Europe.
В нем приняли участие 1227 учеников из 30 школ по всей Англии. Они предоставили данные об использовании смартфонов и социальных сетей, а также о различных аспектах психического здоровья, благополучия и других показателях.
Выяснилось, что у учащихся школ, где действуют ограничения на использование гаджетов, нет никакой разницы с теми, кто учится в школах, где телефоны разрешены, по таким критериям, как:
- психическое благополучие, тревожность и депрессия;
- физическая активность и сон;
образовательные результаты — успеваемость по английскому языку и математике и уровень нежелательного поведения в классе.
Запрет на использование смартфонов в школах привел к небольшому сокращению использования телефонов (примерно на 40 минут) и социальных сетей (примерно на 30 минут), однако на фоне суммарного времени, прожигаемого в гаджетах, это оказалось каплей в море.
«Мы действительно обнаружили связь между большим количеством времени, проведенного в телефонах и социальных сетях, и негативными последствиями, такими как ухудшение психологического благополучия и психического здоровья, снижение физической активности, ухудшение сна, более низкая успеваемость и увеличение уровня недисциплинированного поведения в классе. Это говорит необходимости сокращения времени, проводимого в телефоне. Но нужно сосредоточиться не только на школах, а учитывать использование телефонов как в школе, так и за ее пределами, в течение всего дня и всей недели», — отметила доцент кафедры педагогики спорта, физической активности и здоровья Бирмингемского университета Виктория Гудиер.
Исследование велось более 12 месяцев. В него включили 30 школ, в 20 из которых действует запрет смартфонов. Выборка составлялась так, чтобы получить соотношение учебных заведений с разной политикой, касающейся использования гаджетов, 2:1, поскольку они запрещены в подавляющем большинстве школ района.
Средняя продолжительность использования смартфона учащихся независимо от запрета в школе составила 4–6 часов в день.
«Наше исследование показывает, что школьная политика — не панацея от пагубного воздействия использования смартфонов и социальных сетей», — резюмировала профессор Миранда Паллан с кафедры общественного здравоохранения детей и подростков Бирмингемского университета.