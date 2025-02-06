В Москве завершили регистрацию на ЕГЭ

В Москве завершили регистрацию на Единый государственный экзамен 2025 года.

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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Департамент образования и науки.

Заявления подали более 71 тыс. выпускников.

В число наиболее востребованных предметов вошли профильная математика, обществознание, информатика, английский язык и физика.

Профильную математику будут сдавать более 38 тыс. столичных школьников, обществознание — более 25 тыс., информатику — 18 тыс., английский — 15 тыс., физику — более 10 тыс.

Ранее репетитор по русскому языку, специалист сервиса «Профи.ру» Евгений Панфилов в беседе с газетой «Известия» дал рекомендации по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).