Являются ли младенцы «чистыми листами»

Долгое время в психологии считалось, что младенцы обладают врожденным чувством морали и с раннего возраста предпочитают добро злу. Однако международная команда ученых не подтвердила этот эффект, поставив под сомнение один из ключевых экспериментов в области развития морали. Работа опубликована в журнале Nature.

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Оригинальный эксперимент, проведенный в 2007 году, показал, что младенцы от шести до десяти месяцев предпочитают персонажей, которые помогают другим, а не мешают им. Однако исследование основывалось на небольшом количестве наблюдений.

Международный консорциум ученых ManyBabies объединил 37 лабораторий на пяти континентах. В рамках исследования они протестировали 567 младенцев, но не выявили у детей предпочтения к «помощникам». В отличие от оригинального исследования, в новой версии детям показывали видео, а не кукольный спектакль. Возможно, именно это изменение повлияло на восприятие младенцев.

Результаты вызывают вопросы о природе морали. Философ Джон Локк считал, что человеческий разум — это tabula rasa, «чистый лист», и все знания приходят через опыт. Новый эксперимент может свидетельствовать в пользу этой теории. Однако исследователи призывают не делать поспешных выводов.

Некоторые повторения эксперимента с «помощниками» ранее подтверждали оригинальные результаты. Различия могут зависеть от нюансов методологии, например, от положения «глаз» персонажей.

По словам Майкла Франка, основателя ManyBabies, этот результат не отменяет предыдущих исследований, но ставит перед наукой новые вопросы. Возможно, моральные предпочтения формируются позже или зависят от условий эксперимента. Для окончательных выводов потребуется еще больше исследований.