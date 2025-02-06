Чаще моргать и смотреть в окно. Как уменьшить вредное воздействие гаджетов на зрение?

Постоянное использование гаджетов губительно сказывается на здоровье человека. Одно из негативных последствий такой зависимости ухудшение зрения, пишет «Парламентская газета.

Чтобы снизить негативное влияние на здоровье глаз, в Роскачестве посоветовали пользователям смартфонов чаще моргать и держать экраны на безопасной дистанции.

Среднестатистический потребитель использует смартфон два с половиной часа в сутки, отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Значительно больше рискуют зрением все, чья деятельность связана с компьютером. Мало того, что они находятся перед монитором весь рабочий день, в перерывах и в дороге они смотрят в экран смартфона или планшета, не давая глазам отдыха.

Кузьменко рассказал о компьютерном зрительном синдромоме, который может перерасти в синдром сухого глаза.

« Э т о с о с т о я н и е , к о г д а п о с л е н е с к о л ь к и х ч а с о в н е п р е р ы в н о г о в з а и м о д е й с т в и я с м о н и т о р о м т е р я е т с я о с т р о т а з р е н и я , з а т у м а н и в а ю т с я и р а з д в а и в а ю т с я к о н т у р ы о б ъ е к т о в , с т а н о в и т с я с л о ж н о п е р е м е щ а т ь в з г л я д с б л и з к и х п р е д м е т о в н а д а л ь н и е и о б р а т н о , н а ч и н а е т б о л е т ь г о л о в а , в г л а з а х п о я в л я е т с я ж ж е н и е , б у д т о н а с ы п а л и п е с о к .

Защитить зрение поможет соблюдение простых правил, отметил Кузьменко. По его словам, естественный свет должен падать на монитор сбоку. Полезно чаще моргать, чтобы роговица не пересыхала, периодически отводить смотреть в окно или на удаленные предметы. Дистанция от глаз до монитора должна составлять около 70 сантиметров. Желательно, чтобы его центр был не выше уровня глаз.

Самыми частыми причинами потери зрения являются врожденные заболевания органа зрения и травмы глаза, отметил врач-офтальмолог Сино Гозиев. По его словам, если на первую причину мы не можем повлиять, то во избежание второй достаточно просто соблюдать технику безопасности.