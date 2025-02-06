В Госдуме захотели ограничить продажу эзотерических товаров детям

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (парламентарий от фракции ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Чернышов подчеркнул, что в 2024 году спрос на эзотерические товары вырос на 34 процента, а средняя стоимость набора составила 9,4 тысячи рублей.

В частности, продажи стеклянных шаров увеличились на 146 процентов, шаманских бубнов — на 95 процентов, кукол вуду — на 66 процентов. А объем рынка эзотерических услуг суммарно достиг 2,4 триллиона рублей — это в 19 раз превышает рынок психологических услуг.

Парламентарий отметил, что эзотерика становится не просто увлечением, а инструментом манипуляции, активно использующимся мошенниками. Для детей и подростков, чья психика еще не сформирована и легко поддается влиянию, эзотерика представляет особую опасность.

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