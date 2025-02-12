Правила посещения людных мест с ребенком

Каждому необходимо чувствовать себя в безопасности, но детям это бывает сложно: в большой толпе, не имея базовых навыков и частого опыта посещения людных мест, малыш, столкнувшись с толпой, испытает огромный стресс. И родитель, и ребенок должны быть уверены, что оба понимают принципы техники безопасности и будут знать, как вести себя в сложной ситуации. О том, как помочь ребенку усвоить такие правила "Рамблеру" рассказала педагог Анна Замыслова.

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Развиваем фундаментальные навыки

Саморегуляция развивается постепенно, по мере взросления ребенка. Немаловажно соблюдать правила, нормы и границы дома. Их не должно быть много, они должны быть понятны и приемлемы для ребенка, но выполнять их нужно всегда. При этом они должны быть «отзеркалены» взрослыми: если, например, заходить в спальню родителей нельзя без стука, то и родители не нарушают личное пространство ребенка без его разрешения. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Тренируем правила на безопасных примерах

Обучение безопасному поведению – неотъемлемая часть воспитания ребенка. Чтобы не повысить его тревожность, не переусердствовать с запретами и ограничениями и сделать процесс обучения правилам увлекательным, предлагаем несколько простых приемов.

Через сказку или мини-спектакль – обсуждаем и осмысливаем поведение сказочного героя, который попадает в ситуации, где избежать опасности ему помогает знание правил безопасности, а несоблюдение правил, напротив, всё усугубляет. Сказка «Колобок» - яркий тому пример.

Через ситуативные игры – проигрываем конфликтные ситуации, обсуждаем стратегии разрешения споров, приучаем договариваться и находить выход; проигрываем непредвиденные ситуации, например, чужой взрослый предлагает угоститься конфетой, пойти с ним за игрушкой и пр. По сути обучаем критическому мышлению и принятию осознанных решений вместо импульсивных действий.

Через рисунок – рисуем вместе с ребенком маршрут от дома до школы, сопровождая это комментарием, почему важно его придерживаться и что может произойти, если попробовать, например, срезать путь. В качестве альтернативы можно предложить аппликацию в виде коллажа.

Через работу с иллюстрациями – можно купить готовые иллюстрации по детской безопасности, на которых изображены всевозможные опасные для ребенка ситуации, и обсудить с ребенком, как стоит и не стоит действовать в предлагаемых ситуациях.

Через мультфильмы – анимационные фильмы «В поисках Немо», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Уроки осторожности тётушки Совы», «Спасик и его друзья» богаты на поучительные истории о безопасности.

Через активную игру – в зависимости от правил предлагаем эстафеты, соревнования, сюжетно-ролевые и ситуативные игры, квесты. Игры в мяч по типу «Съедобное-несъедобное», например «Свой-чужой-знакомый», закрепляют в сознании ребенка, кто к какой из этих категорий принадлежит.

Через разговор о чувствах – приучаем ребенка определять свои ощущения, понимать свое состояние, не бояться своевременно сообщить родителям о дискомфорте и своих потребностях.

Обязательно подкрепляйте достижения ребенка похвалой. Так вы сформируете позитивный настрой и мотивацию к социально-приемлемому поведению. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Зачем ребенку нужен распорядок дня

Не теряемся, когда потерялись: памятка для взрослых

При планировании посещения нового места заранее ознакомьтесь с планом расположения объектов через интернет. Договоритесь с ребенком о месте встречи, если потеряете друг друга. Выбирайте уникальные места – кассу на первом этаже, фонтан в центре зала, любимый магазин игрушек. Обратите внимание на специальные знаки, где надо стоять ребенку, который потерялся, в некоторых общественных местах, например, в московском метрополитене, есть такие.

Вооружите ребенка вашей контактной информацией – положите вашу визитку в карман одежды ребенка, напишите на руке ребенка номер вашего мобильного телефона и покройте его жидким прозрачным пластырем, разместите контактную информацию на бирке\подкладке верхней одежды или специальном браслете. Все это поможет оперативно связаться с вами. И выучите всю важную информацию вместе с ребенком: адрес, номер мамы, фамилии. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

В день мероприятия сфотографируйте ребенка в полный рост в той одежде, в которой он будет на мероприятии. Это значительно облегчит поиски. В карман ребенку также положите свои фотографии. Это поможет организовать встречный поиск, не сходя с того места, на котором ребенок потерялся.

Всегда держите ребенка за запястье – маленькая детская ручка в толпе может легко выскользнуть из руки родителя. Если держать ребенка за руку нет возможности, всегда располагайте ребенка перед собой.

Одевайте себя и ребенка так, чтобы выделяться из толпы – необычным кроем, цветовой гаммой, особенным аксессуаром. Контрастная одежда хорошо заметна, что будет особенно актуально, когда вы выезжаете на природу, например, в лес на пикник. Яркий головной убор или рюкзак – необходимый минимум. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Важно научить ребенка всегда (дома, на улице, в гостях, во время дня рождения друзей, в отеле и на пляже) подходить к вам, когда вы его зовете. Объясните, что вы беспокоитесь о нем, когда он не реагирует на вас. Задавайте вопросы и побуждайте ребенка обсуждать важность предпринимаемых мер безопасности.