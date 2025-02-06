Анастасия Толстая ответила, как решила вопрос с тягой к сладкому у дочери

Модель Анастасия Толстая рассказала в соцсетях, как решила проблему с тягой к сладкому у дочери. Блогер отметила, что не запрещает ребенку есть конфеты.

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« З а п р е т н ы й п л о д с л а д о к . П о э т о м у д а , я р а з р е ш а ю д о ч е р и е с т ь с л а д к о е . Я с а м а н е о с о б о е г о е м , а л и ч н ы й п р и м е р р а б о т а е т л у ч ш е в с е г о . М и р а з н а е т о т о м , ч т о э т о в р е д н о и к а к и е п о с л е д с т в и я м о г у т б ы т ь . Т а к ж е п о с т о я н н о п р о в о ж у л и к б е з н а т е м у з д о р о в ь я и п и т а н и я . М о ж е т и з р е д к а с ъ е с т ь н е с к о л ь к о к о н ф е т и з л ю б о п ы т с т в а , н о ч а щ е в с е г о н а ш е с л а д к о е — э т о ф р у к т ы » , — п о д е л и л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

Бизнесвумен замужем за племянником композитора Дмитрия Маликова, которого назвали в честь дяди. Их девочке Мирославе шесть лет, но супруги по-прежнему не показывают ее лицо.

Пара не афишировала свои отношения и год скрывала пополнение в семье. Об этом стало известно, когда модель решила рассказать подписчикам о похудении после родов. Тогда же Толстая призналась, что у нее появилась дочь.

Солистка «Новых Самоцветов» Инна Маликова говорила, что старается помогать сыну и невестке растить Мирославу, проводя свободное время с девочкой. Исполнительница отмечала, что появление внучки придало ее жизни новый смысл.