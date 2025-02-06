Анастасия Толстая ответила, как решила вопрос с тягой к сладкому у дочери

Модель Анастасия Толстая призналась, что не запрещает дочери есть сладкое
Модель Анастасия Толстая рассказала в соцсетях, как решила проблему с тягой к сладкому у дочери. Блогер отметила, что не запрещает ребенку есть конфеты.
«Запретный плод сладок. Поэтому да, я разрешаю дочери есть сладкое. Я сама не особо его ем, а личный пример работает лучше всего. Мира знает о том, что это вредно и какие последствия могут быть. Также постоянно провожу ликбез на тему здоровья и питания. Может изредка съесть несколько конфет из любопытства, но чаще всего наше сладкое — это фрукты», — поделилась знаменитость.
Бизнесвумен замужем за племянником композитора Дмитрия Маликова, которого назвали в честь дяди. Их девочке Мирославе шесть лет, но супруги по-прежнему не показывают ее лицо.
Пара не афишировала свои отношения и год скрывала пополнение в семье. Об этом стало известно, когда модель решила рассказать подписчикам о похудении после родов. Тогда же Толстая призналась, что у нее появилась дочь.
Солистка «Новых Самоцветов» Инна Маликова говорила, что старается помогать сыну и невестке растить Мирославу, проводя свободное время с девочкой. Исполнительница отмечала, что появление внучки придало ее жизни новый смысл.