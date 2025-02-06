Эксперт ответил, полезно ли ребенку спать в коляске

Сон является важной частью развития каждого ребенка, и во многом зависит от условий, в которых происходит этот процесс. Вопрос, если речь идет о сне в коляске, стал предметом обсуждений среди родителей и специалистов.

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Консультант по сну Елена Мурадова, основатель Центра детского сна и Онлайн-школы BabySleep, поделилась с RuNews24.ru своим мнением о пользе и возможных последствиях сна на ходу.

Достоверная оценка пользы или вреда сна в движущейся коляске остается сложной задачей. По словам Елены Мурадовой, "научные исследования на эту тему затруднительны, так как дети находятся в нежном возрасте, и пока что ничего определенного не найдено". Тем не менее, по ее наблюдениям, поведение детей после сна в коляске и в кроватке не имеет принципиальных различий. Однако она настоятельно рекомендует, чтобы хотя бы один дневной сон проходил именно в домашней кровати.

Как подчеркивает Елена Мурадова, если ребенок регулярно засыпает в движущейся коляске, у него формируется устойчивая привычка к определенным условиям сна. Пробуждаясь между циклами сна, малыш может испытывать трудности с повторным засыпанием без привычного укачивания.

« У к а ч и в а н и е с т а н о в и т с я а с с о ц и а ц и е й н а з а с ы п а н и е , ч т о м о ж е т с о з д а т ь з а м к н у т ы й к р у г : м а л ы ш н е м о ж е т з а с ы п а т ь б е з д в и ж е н и я » .

Для того чтобы избежать зависимости от сна в коляске, Елена Мурадова предлагает несколько рекомендаций:

Постепенное уменьшение качания: "Снижайте амплитуду и интенсивность движений, стараясь остановить коляску к моменту засыпания".

Спокойная обстановка:

Помещайте коляску в тенистое место, чтобы исключить яркий солнечный свет и резкие звуки, которые могут мешать сну.

Релаксация перед сном:

Используйте белый шум, легкое поглаживание или шипение, чтобы помочь ребенку расслабиться. Если ваш малыш начинает беспокоиться, вы можете немного покатать коляску, а затем остановить ее. Со временем ребенок привыкнет к новым условиям засыпания.

Баланс между удобством и привычкой:

Если ваш ребенок успокаивается и засыпает дома, а хотя бы один раз в день спит в кроватке, то нет необходимости полностью исключать сон в коляске.

« Э т о м о ж е т б ы т ь у д о б н о д л я р о д и т е л е й , к о г д а н у ж н о з а н и м а т ь с я п о в с е д н е в н ы м и д е л а м и » , — г о в о р и т Е л е н а .

Однако, если ваше чадо может уснуть только в движущейся коляске, стоит пересмотреть эту привычку. Не стоит терять время в надежде, что ситуация сама собой изменится. Помочь ребенку освоить новые привычки можно в любом возрасте, и чем раньше вы начнете, тем легче будет процесс.

Сон в коляске может быть удобным решением, но может привести к формированию устойчивых привычек, затрудняющих засыпание без движения.

« В а ж н о п о м н и т ь , ч т о м я г к о е и п о с т е п е н н о е о б у ч е н и е д е т е й с а м о с т о я т е л ь н о м у з а с ы п а н и ю п о з в о л и т с д е л а т ь п р о г у л к и р а д о с т ь ю , а н е у т о м и т е л ь н ы м р и т у а л о м » , — з а к л ю ч а е т Е л е н а .

Подходите к этому процессу с любовью и терпением, и ваша семья обязательно найдет баланс между удобством и здоровым сном.