Эксперт ответил, полезно ли ребенку спать в коляске

Польза или вред: что приносит ребёнку сон в коляске - объясняет психолог
Сон является важной частью развития каждого ребенка, и во многом зависит от условий, в которых происходит этот процесс. Вопрос, если речь идет о сне в коляске, стал предметом обсуждений среди родителей и специалистов.
Консультант по сну Елена Мурадова, основатель Центра детского сна и Онлайн-школы BabySleep, поделилась с RuNews24.ru своим мнением о пользе и возможных последствиях сна на ходу.
Достоверная оценка пользы или вреда сна в движущейся коляске остается сложной задачей. По словам Елены Мурадовой, "научные исследования на эту тему затруднительны, так как дети находятся в нежном возрасте, и пока что ничего определенного не найдено". Тем не менее, по ее наблюдениям, поведение детей после сна в коляске и в кроватке не имеет принципиальных различий. Однако она настоятельно рекомендует, чтобы хотя бы один дневной сон проходил именно в домашней кровати.
Как подчеркивает Елена Мурадова, если ребенок регулярно засыпает в движущейся коляске, у него формируется устойчивая привычка к определенным условиям сна. Пробуждаясь между циклами сна, малыш может испытывать трудности с повторным засыпанием без привычного укачивания.
«Укачивание становится ассоциацией на засыпание, что может создать замкнутый круг: малыш не может засыпать без движения».
Для того чтобы избежать зависимости от сна в коляске, Елена Мурадова предлагает несколько рекомендаций:
Постепенное уменьшение качания: "Снижайте амплитуду и интенсивность движений, стараясь остановить коляску к моменту засыпания".
Спокойная обстановка:
Помещайте коляску в тенистое место, чтобы исключить яркий солнечный свет и резкие звуки, которые могут мешать сну.
Релаксация перед сном:
Используйте белый шум, легкое поглаживание или шипение, чтобы помочь ребенку расслабиться. Если ваш малыш начинает беспокоиться, вы можете немного покатать коляску, а затем остановить ее. Со временем ребенок привыкнет к новым условиям засыпания.
Баланс между удобством и привычкой:
Если ваш ребенок успокаивается и засыпает дома, а хотя бы один раз в день спит в кроватке, то нет необходимости полностью исключать сон в коляске.
«Это может быть удобно для родителей, когда нужно заниматься повседневными делами», — говорит Елена.
Однако, если ваше чадо может уснуть только в движущейся коляске, стоит пересмотреть эту привычку. Не стоит терять время в надежде, что ситуация сама собой изменится. Помочь ребенку освоить новые привычки можно в любом возрасте, и чем раньше вы начнете, тем легче будет процесс.
Сон в коляске может быть удобным решением, но может привести к формированию устойчивых привычек, затрудняющих засыпание без движения.
«Важно помнить, что мягкое и постепенное обучение детей самостоятельному засыпанию позволит сделать прогулки радостью, а не утомительным ритуалом», — заключает Елена.
Подходите к этому процессу с любовью и терпением, и ваша семья обязательно найдет баланс между удобством и здоровым сном.