Минздрав рассказал о состоянии здоровья детей в России

Около 85% детей в России здоровы или почти здоровы. Об этом рассказала замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова, ссылаясь на результаты проведенных профилактических медосмотров.

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По ее словам, в рамках нацпроекта 98% детей прошли профилактические осмотры, это очень высокая цифра, передает РИА Новости.

Для профилактики хронических заболеваний остальных детей в России необходимо формировать оптимальный клинический маршрут и развивать школьную медицину, считает Котова.

Вместе с тем в стране уже реализуется программа расширенного неонатального скрининга на более чем 40 наследственных заболеваний.