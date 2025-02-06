В петербургских вузах могут появиться ясли и комнаты родителя и ребенка

Власти Северной столицы внесли поправки в программу по повышению рождаемости в городе на 2024-2027 годы. Теперь, согласно документу, для студентов-очников, являющихся родителями, вузы могут оборудовать комнаты матери и ребенка. Также в университетах могут быть организованы группы кратковременного пребывания малышей в возрасте до трех лет. Для молодых мам это возможность не жертвовать самореализацией ради семьи. Корреспондент "РГ" выяснила у городских вузов, нуждаются ли их студенты в таких мерах поддержки и насколько сложно это будет организовать.

Предполагается, что к 2027 году в университетах Северной столицы будет порядка 60 групп кратковременного пребывания детей и комнат матери и ребенка.

Опрошенные корреспондентом "РГ" петербургские вузы считают, что такие меры помощи являются очень нужными, поскольку уже сейчас студенческие семьи - не мифическое явление. По всей стране насчитывается около 22 тысяч таких браков. Однако, чтобы в стенах университета создать ясли и комнату матери и ребенка, нужна масштабная предварительная работа. И деньги.

П р е д п о л а г а е т с я , ч т о м о л о д ы е р о д и т е л и б у д у т о с т а в л я т ь м а л ы ш е й в к о м н а т а х к р а т к о в р е м е н н о г о п р е б ы в а н и я д е т е й н а в р е м я о б у ч е н и я . С л е д о в а т е л ь н о , п о м е щ е н и е д о л ж н о о т в е ч а т ь с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и м т р е б о в а н и я м д л я р а б о т ы с д е т ь м и . А э т о к а к м и н и м у м н а л и ч и е с а н и т а р н ы х к н и ж е к у с о т р у д н и к о в . Д а л е е в о з н и к н у т р а з у м н ы е п о ж е л а н и я о п о л е з н о м в р е м я п р е п р о в о ж д е н и и м а л ы ш е й - в о з м о ж н о с т ь п о с п а т ь , п о е с т ь и л и п о и г р а т ь в р а з в и в а ю щ и е и г р ы . С л е д о в а т е л ь н о , п е р с о н а л , п р и с м а т р и в а ю щ и й з а д е т ь м и , д о л ж е н и м е т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б р а з о в а н и е . В ц е л о м к о м п л е к с п р е д о с т а в л я е м ы х у с л у г с х о ж с у с л у г а м и д о ш к о л ь н о г о у ч р е ж д е н и я , т р е б у ю щ е г о н а л и ч и е о б р а з о в а т е л ь н о й л и ц е н з и и и п о л н о г о с о о т в е т с т в и я с а н и т а р н ы м н о р м а м ( о т д е л ь н ы й в х о д , о б о р у д о в а н и е , о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и , о т ч е т н ы е д о к у м е н т ы ) , - о б ъ я с н я е т п р о ф е с с о р к а ф е д р ы г о с у д а р с т в е н н о г о и м у н и ц и п а л ь н о г о у п р а в л е н и я П р е з и д е н т с к о й а к а д е м и и в С а н к т - П е т е р б у р г е , д о к т о р с о ц и о л о г и ч е с к и х н а у к А л ь б и н а Б е с ч а с н а я .

Эксперт заключает, что инициатива по созданию детских комнат требует доработки и источника финансирования. Единолично вузу сложно такое реализовать, тем более "бесплатно" для молодых родителей.

По словам начальника управления по социальной работе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Александра Арсеньева, в учебном учреждении уже рассматривают возможность оборудования специальных помещений и создания соответствующих условий в общежитиях. Активно обсуждается и вопрос открытия в университете комнаты матери и ребенка.

Д л я с о з д а н и я с п е ц и а л ь н ы х п о м е щ е н и й у н и в е р с и т е т а м н у ж н ы с р е д с т в а н а о б о р у д о в а н и е к о м н а т . Н у ж н о з а к у п и т ь п е л е н а л ь н ы е с т о л и к и , к р о в а т к и , м е б е л ь д л я к о р м л е н и я . О р г а н и з а ц и я г р у п п т о ж е т р е б у е т з а т р а т - э т о з а р п л а т а в о с п и т а т е л е й , з а к у п к а м а т е р и а л о в д л я д е т е й . Н у ж н о у ч и т ы в а т ь и т о , ч т о п е р с о н а л д л я р а б о т ы в т а к и х г р у п п а х д о л ж е н б ы т ь в ы с о к о - к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м . П о э т о м у н е м а л о в а ж н о , ч т о б ы т а к и е у с л у г и б ы л и в о с т р е б о в а н ы у м о л о д ы х р о д и т е л е й - к а к у ч а щ и х с я , т а к и р а б о т н и к о в , - д о б а в л я е т э к с п е р т .

Между тем в Северной столице средний возраст матери при рождении первого ребенка на 2021 год составил 27,6 года - на два года выше общероссийского.

Нужду в "родительской" инфраструктуре, действительно, ощущают не все вузы Петербурга. Проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГУАП Лариса Николаева говорит, что сейчас потребности в детских комнатах в ее университете нет, но при необходимости вуз готов поддержать эту идею - имеются и все необходимые ресурсы.

Н а с е р е д и н у н о я б р я у н а с п р о х о д и л а о б у ч е н и е 2 1 с т у д е н ч е с к а я с е м ь я ( г д е о б а я в л я ю т с я с т у д е н т а м и ) , д е т е й у т а к и х с е м е й е щ е н е т . С е м и с е м ь я м б ы л и п р е д о с т а в л е н ы о т д е л ь н ы е к о м н а т ы в о б щ е ж и т и я х . Е щ е о д н а ф о р м а о к а з а н и я н е м а т е р и а л ь н о й п о м о щ и - э т о в о з м о ж н о с т ь о б р а т и т ь с я с в о з н и к ш и м и ж и з н е н н ы м и п р о б л е м а м и в с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к у ю л а б о р а т о р и ю , - о т м е ч а е т р е к т о р С П б Г Т И А н д р е й Ш е в ч и к в р а з г о в о р е с к о р р е с п о н д е н т о м " Р Г " .

Эксперты вспоминают, что подобная инициатива уже выдвигалась в нулевые годы. Тогда комнаты для кратковременного пребывания хотели организовать для детей сотрудниц или клиентов бизнес-центров. Но дальше разговоров дело не продвинулось.

В н а с т о я щ е е в р е м я в и н ф о р м а ц и о н н о м п о л е е с т ь у п о м и н а н и я , ч т о в 4 7 р о с с и й с к и х в у з а х у ж е о т к р ы т ы 5 3 к о м н а т ы м а т е р и и р е б е н к а , н о к а к о г о - л и б о п о д р о б н о г о о п и с а н и я и а н а л и з а и х р а б о т ы я н е в с т р е ч а л а , - з а к л ю ч а е т А л ь б и н а Б е с ч а с н а я .

Мнение

Дмитрий Иванов, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава России:

К с о ж а л е н и ю , с е г о д н я с у щ е с т в у е т т е н д е н ц и я , к о г д а м о л о д е ж ь о т к л а д ы в а е т р о ж д е н и е д е т е й н а п о з д н и й с р о к , д у м а я , ч т о с о в р е м е н н ы е д о с т и ж е н и я м е д и ц и н ы п о з в о л я ю т с т а т ь р о д и т е л я м и в л ю б о м в о з р а с т е . О д н а к о , н е с м о т р я н а у с п е х и в р а з в и т и и р е п р о д у к т и в н ы х т е х н о л о г и й , о р г а н и з м ч е л о в е к а н е и з м е н и л с я и о п т и м а л ь н ы й в о з р а с т р о ж д е н и я д е т е й о с т а л с я п р е ж н и м . П о с л е 3 5 л е т р и с к в о з н и к н о в е н и я в р о ж д е н н ы х п а т о л о г и й у п л о д а с у щ е с т в е н н о в о з р а с т а е т . М ы с ч и т а е м , ч т о р о ж д е н и е р е б е н к а н е н у ж н о о т к л а д ы в а т ь н а н е о п р е д е л е н н ы й с р о к . У ч е б а , п р о ф е с с и о н а л ь н о е р а з в и т и е о ч е н ь в а ж н ы , и с т у д е н ч е с к и е с е м ь и - э т о х о р о ш е е с о ц и а л ь н о е я в л е н и е , к о т о р о е н е о б х о д и м о п о д д е р ж и в а т ь . С о з д а н и е к о м н а т ы м а т е р и и р е б е н к а - э т о в а ж н а я м е р а п о д д е р ж к и д л я с т у д е н т о к , к о т о р ы е п р и н я л и р е ш е н и е н е п р е р ы в а т ь у ч е б у и с о в м е с т и т ь е е с м а т е р и н с т в о м .

Справка "РГ"

Вузы Северной столицы имеют довольно широкий спектр поддержки студенческих семей. При рождении ребенка учащиеся могут получить материальную помощь и даже отдельные семейные комнаты в общежитиях. Помимо этого, молодым родителям дают доступ к консультациям с юристами и психологами. В некоторых вузах студенты с детьми могут рассчитывать даже на индивидуальный учебный план. Также родившие в период обучения студентки могут перейти в некоторых вузах с платного обучения на бесплатное. А в СПбГПМУ в силу специфики заведения в качестве помощи предусмотрена возможность сопровождения матери и ребенка в клинике при вузе.