В петербургских вузах могут появиться ясли и комнаты родителя и ребенка
Власти Северной столицы внесли поправки в программу по повышению рождаемости в городе на 2024-2027 годы. Теперь, согласно документу, для студентов-очников, являющихся родителями, вузы могут оборудовать комнаты матери и ребенка. Также в университетах могут быть организованы группы кратковременного пребывания малышей в возрасте до трех лет. Для молодых мам это возможность не жертвовать самореализацией ради семьи. Корреспондент "РГ" выяснила у городских вузов, нуждаются ли их студенты в таких мерах поддержки и насколько сложно это будет организовать.
Предполагается, что к 2027 году в университетах Северной столицы будет порядка 60 групп кратковременного пребывания детей и комнат матери и ребенка.
Опрошенные корреспондентом "РГ" петербургские вузы считают, что такие меры помощи являются очень нужными, поскольку уже сейчас студенческие семьи - не мифическое явление. По всей стране насчитывается около 22 тысяч таких браков. Однако, чтобы в стенах университета создать ясли и комнату матери и ребенка, нужна масштабная предварительная работа. И деньги.
Предполагается, что молодые родители будут оставлять малышей в комнатах кратковременного пребывания детей на время обучения. Следовательно, помещение должно отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям для работы с детьми. А это как минимум наличие санитарных книжек у сотрудников. Далее возникнут разумные пожелания о полезном времяпрепровождении малышей - возможность поспать, поесть или поиграть в развивающие игры. Следовательно, персонал, присматривающий за детьми, должен иметь профессиональное образование. В целом комплекс предоставляемых услуг схож с услугами дошкольного учреждения, требующего наличие образовательной лицензии и полного соответствия санитарным нормам (отдельный вход, оборудование, обеспечение безопасности, отчетные документы), - объясняет профессор кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии в Санкт-Петербурге, доктор социологических наук Альбина Бесчасная.
Эксперт заключает, что инициатива по созданию детских комнат требует доработки и источника финансирования. Единолично вузу сложно такое реализовать, тем более "бесплатно" для молодых родителей.
По словам начальника управления по социальной работе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Александра Арсеньева, в учебном учреждении уже рассматривают возможность оборудования специальных помещений и создания соответствующих условий в общежитиях. Активно обсуждается и вопрос открытия в университете комнаты матери и ребенка.
Для создания специальных помещений университетам нужны средства на оборудование комнат. Нужно закупить пеленальные столики, кроватки, мебель для кормления. Организация групп тоже требует затрат - это зарплата воспитателей, закупка материалов для детей. Нужно учитывать и то, что персонал для работы в таких группах должен быть высоко-квалифицированным. Поэтому немаловажно, чтобы такие услуги были востребованы у молодых родителей - как учащихся, так и работников, - добавляет эксперт.
Между тем в Северной столице средний возраст матери при рождении первого ребенка на 2021 год составил 27,6 года - на два года выше общероссийского.
Нужду в "родительской" инфраструктуре, действительно, ощущают не все вузы Петербурга. Проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГУАП Лариса Николаева говорит, что сейчас потребности в детских комнатах в ее университете нет, но при необходимости вуз готов поддержать эту идею - имеются и все необходимые ресурсы.
На середину ноября у нас проходила обучение 21 студенческая семья (где оба являются студентами), детей у таких семей еще нет. Семи семьям были предоставлены отдельные комнаты в общежитиях. Еще одна форма оказания нематериальной помощи - это возможность обратиться с возникшими жизненными проблемами в социально-психологическую лабораторию, - отмечает ректор СПбГТИ Андрей Шевчик в разговоре с корреспондентом "РГ".
Эксперты вспоминают, что подобная инициатива уже выдвигалась в нулевые годы. Тогда комнаты для кратковременного пребывания хотели организовать для детей сотрудниц или клиентов бизнес-центров. Но дальше разговоров дело не продвинулось.
В настоящее время в информационном поле есть упоминания, что в 47 российских вузах уже открыты 53 комнаты матери и ребенка, но какого-либо подробного описания и анализа их работы я не встречала, - заключает Альбина Бесчасная.
Мнение
Дмитрий Иванов, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава России:
К сожалению, сегодня существует тенденция, когда молодежь откладывает рождение детей на поздний срок, думая, что современные достижения медицины позволяют стать родителями в любом возрасте. Однако, несмотря на успехи в развитии репродуктивных технологий, организм человека не изменился и оптимальный возраст рождения детей остался прежним. После 35 лет риск возникновения врожденных патологий у плода существенно возрастает. Мы считаем, что рождение ребенка не нужно откладывать на неопределенный срок. Учеба, профессиональное развитие очень важны, и студенческие семьи - это хорошее социальное явление, которое необходимо поддерживать. Создание комнаты матери и ребенка - это важная мера поддержки для студенток, которые приняли решение не прерывать учебу и совместить ее с материнством.
Справка "РГ"
Вузы Северной столицы имеют довольно широкий спектр поддержки студенческих семей. При рождении ребенка учащиеся могут получить материальную помощь и даже отдельные семейные комнаты в общежитиях. Помимо этого, молодым родителям дают доступ к консультациям с юристами и психологами. В некоторых вузах студенты с детьми могут рассчитывать даже на индивидуальный учебный план. Также родившие в период обучения студентки могут перейти в некоторых вузах с платного обучения на бесплатное. А в СПбГПМУ в силу специфики заведения в качестве помощи предусмотрена возможность сопровождения матери и ребенка в клинике при вузе.