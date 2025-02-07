Депутаты предложили выплачивать пособие родителям студентов

Депутаты предложили выплачивать ежемесячное пособие на ребенка родителям детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Что известно о документе и насколько вероятно его принятие — в материале «Вечерней Москвы».

Что предлагают депутаты

В соответствии с действующим законом беременным женщинам и одному из родителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке, предоставляется право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако, объяснили депутаты, это противоречит закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который утверждает, что ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 лет.

Кроме того, если ребенок обучается очно, то в составе семьи он учитывается до достижения им 23 лет. Это сделано для того, чтобы оказывать такой семье социальную помощь. При этом среднедушевой доход семьи снижается.

Законопроект предусматривает получение родителем ребенка до 23 лет, который учится в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или в вузе по очной форме обучения, ежемесячного пособия. Авторы инициативы полагают, что в случае принятия законопроекта удастся завершить создание системы поддержки семей от этапа беременности до совершеннолетия ребенка, а также повысить уровень социальной защищенности и справедливости для семей с детьми.

Насколько реалистично принятие законопроекта

Экономист Николай Кульбака выразил мнение, что оценить размер пособий, которые родители могли бы получать в случае принятия законопроекта, пока что сложно. Однако в теории одобрение документа вполне возможно.

И д е н ь г и н а е г о о б е с п е ч е н и е н а й д у т с я . Н о я п о д о з р е в а ю , ч т о , с к о р е е в с е г о , о н о с т а н е т с я т о л ь к о в в и д е з а к о н о п р о е к т а . П о т о м у ч т о г о с у д а р с т в о с е й ч а с н е з а х о ч е т в э т о м у ч а с т в о в а т ь . Н е т а т е м а , к о т о р а я с е й ч а с н у ж н а , — п р е д п о л о ж и л с о б е с е д н и к « В М » .

Речь идет не об экономической целесообразности документа, а о том, что доходы у многих людей очень низкие. Любая помощь от государства в данном случае является благом.