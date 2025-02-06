Минобрнауки может получить право регулировать платный набор в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил наделить Минобрнауки полномочиями по согласованию планов платного приема в университеты независимо от ведомственной принадлежности вуза, так как платный прием тоже должен работать на задачи государства.
"Острый дефицит кадров на рынке труда, а главное - дефицит инженеров, требует регулирования платного приема в университеты, здесь сегодня доминирует экономика, управление и право. Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства. Просим дать поручение правительству проработать возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию планов платного приема независимо от ведомственной принадлежности", - сказал он на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Также Фальков представил еще два предложения по платному приему. Так, механизм льготного образовательного кредита по ставке 3% должен быть доступен только для поступающих на приоритетные специальности, прежде всего инженерные.
"Сегодня более трети кредитов выдается на платное обучение экономистов и юристов, что явно не соответствует запросу на кадры. Также размер платы за обучение на контрактной основе должен быть не ниже реальных затрат на обучение студентов", - добавил он.