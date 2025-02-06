Минобрнауки может получить право регулировать платный набор в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил наделить Минобрнауки полномочиями по согласованию планов платного приема в университеты независимо от ведомственной принадлежности вуза, так как платный прием тоже должен работать на задачи государства.

" О с т р ы й д е ф и ц и т к а д р о в н а р ы н к е т р у д а , а г л а в н о е - д е ф и ц и т и н ж е н е р о в , т р е б у е т р е г у л и р о в а н и я п л а т н о г о п р и е м а в у н и в е р с и т е т ы , з д е с ь с е г о д н я д о м и н и р у е т э к о н о м и к а , у п р а в л е н и е и п р а в о . П л а т н ы й п р и е м т о ж е н а д о н а ц е л и т ь н а з а д а ч и г о с у д а р с т в а . П р о с и м д а т ь п о р у ч е н и е п р а в и т е л ь с т в у п р о р а б о т а т ь в о з м о ж н о с т ь н а д е л е н и я М и н о б р н а у к и п о л н о м о ч и я м и п о с о г л а с о в а н и ю п л а н о в п л а т н о г о п р и е м а н е з а в и с и м о о т в е д о м с т в е н н о й п р и н а д л е ж н о с т и " , - с к а з а л о н н а з а с е д а н и и С о в е т а п р и п р е з и д е н т е Р Ф п о н а у к е и о б р а з о в а н и ю .

Также Фальков представил еще два предложения по платному приему. Так, механизм льготного образовательного кредита по ставке 3% должен быть доступен только для поступающих на приоритетные специальности, прежде всего инженерные.