Кто отвечает за жизнь матери и ребенка, если роды прошли вне роддома

По данным Росстата, в прошлом году в России родилось чуть больше миллиона малышей. Закон не обязывает женщин рожать в роддоме. А также не ограничивает деятельность всевозможных консультантов, в том числе и акушеров-гинекологов, продвигающих необычные роды. Кто ответит за роды на диване? Как не попасть под влияние моды и сохранить жизнь свою и младенца? Можно ли относиться серьезно к гипнородам, слушать духовных доул и верить адептам "лотосового рождения"? "РГ" попыталась в этом разобраться.

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На женщин в положении сегодня обрушилась невиданная возможность выбора: роды мягкие, вертикальные, в джакузи, с мамой, с мужем, с подружкой. Не дремлют и персоны, видящие себя в роли опытных консультантов и прочих незаменимых помощников в волнительном событии.

Сбивают с пути и модные веяния. Как только какая-нибудь известная блогерша оповестит о своем успешном, но не всегда безопасном опыте, тут же находятся желающие испытать это на себе. В рунете, например, до сих пор обсуждают практику под романтичным названием "лотосовые роды".

На трезвый, не беременный, взгляд, "лотосовые роды" - очередной маркетинговый ход и возможность подзаработать на беременных. Мода на якобы полезные роды просочилась в цивилизованный мир с острова Бали: будто бы там оставляют пуповину прикрепленной к плаценте до тех пор, пока не отвалится.

" К а к т о л ь к о н е с т р а ш н о ? - в о з м у щ а е т с я п е р в ы й з а м п р е д К о м и т е т а Г о с д у м ы п о з а щ и т е с е м ь и , в о п р о с а м о т ц о в с т в а , м а т е р и н с т в а и д е т с т в а Т а т ь я н а Б у ц к а я . - Н е р е д к о ж е н щ и н ы р о ж а ю т п е р в о г о р е б е н к а б л и ж е к 4 0 , э т о д о л г о ж д а н н ы й р е б е н о к , и о н и т а к л е г к о с о г л а ш а ю т с я н а п р я м у ю с в я з ь с и н ф е к ц и е й " . " М ы п е р е р е з а е м п у п о в и н у ч е р е з 5 - 7 м и н у т п о с л е п р е к р а щ е н и я п у л ь с а ц и и , - г о в о р и т в р а ч а к у ш е р - г и н е к о л о г , к а н д и д а т м е д и ц и н с к и х н а у к Р и м м а У т я ш е в а . - А э т и д а м ы , н а ч и т а в ш и с ь п р о л о т о с о в ы е р о д ы , ч а с а м и т а с к а ю т п л а ц е н т у с с о б о й , п р и э т о м р е б е н о к н а х о д и т с я с н е п е р е р е з а н н о й п у п о в и н о й " .

На трезвый, не беременный, взгляд, "лотосовые роды" - очередной маркетинговый ход и возможность подзаработать на беременных

Несмотря на опасность практики, в Москве "лотосовое рождение" предлагают в нескольких роддомах.

" К о н т р а к т н а р о д ы с т о и т о т 1 5 0 т ы с я ч п л ю с 3 5 - 6 0 т ы с я ч и н д и в и д у а л ь н а я а к у ш е р к а п о п р о е к т у " м я г к и е р о д ы " , - с о о б щ а е т м е н е д ж е р п р о е к т а .

Уточняю, безопасно ли это, в ответ получаю: "Безопасно и полезно". Правда, на консультацию по безопасным родам почему-то приглашают не в роддом, а в частную клинику. Цена вопроса - 4 тысячи.

Еще на сайте сказано, что пуповина все же перерезается минут через 40. Но. Любой каприз за ваши деньги.

" Е с л и в ы х о т и т е , ч т о б ы в с е б ы л о к а к н а Б а л и , . . . м ы с о б л ю д а е м п р а в и л а а с е п т и к и и а н т и с е п т и к и , в ы м о ж е т е н е п р е с е к а т ь п у п о в и н у в п л о т ь д о е с т е с т в е н н о г о п е р е с ы х а н и я , н о б у д ь т е г о т о в ы , ч т о в а м п о н а д о б и т с я у х о д з а п л а ц е н т о й , ч т о б ы н е д о п у с т и т ь е е р а з л о ж е н и я , и п л а ц е н т а б у д е т п о с т о я н н о н а х о д и т ь с я р я д о м с м л а д е н ц е м ( ж е л а т е л ь н а е щ е п а р а р у к п о м о щ н и к а ) . К а ж д ы й д е н ь н у ж н о б у д е т п р о м ы в а т ь п л а ц е н т у п р о т о ч н о й в о д о й и з а с ы п а т ь с о л ь ю д л я е с т е с т в е н н о й к о н с е р в а ц и и , ч т о б ы н е д о п у с т и т ь е е р а з л о ж е н и я " .

Правда, звучит обнадеживающе? Разложившуюся "забытую чакру", или "космическую антенну" (так лотосовые гуру именуют плаценту) советуют закопать под деревом, а еще высушить, перетереть и хранить как оберег рядом с ребенком. Впрочем, если у вас еще останутся сбережения, можете сдать мертвую ткань на капсулирование (капсулы с перетертой, не выдержавшей засолки плацентой принимать ежедневно для восстановления сил), заказать изготовление плацентарного бубна или чудодейственного омолаживающего гидролата - за ваши деньги никакой чакры не жалко.

" Д е в о ч к и , п о д е л и т е с ь о п ы т о м д о м а ш н и х р о д о в " , - т а к и х п р о с ь б в с о о б щ е с т в а х б е р е м е н н ы х н е м а л о .

Медики предупреждают: роды - процесс непредсказуемый, разумнее отправиться в роддом. Эксперты утверждают, что тренд уже идет на спад, но подтверждающей статистики нет.

По словам Риммы Утяшевой, одними из тех, кто сегодня практикует домашние роды, стали жены мигрантов.

" О н и п р и е з ж а ю т б е з д о к у м е н т о в , - р а с с к а з ы в а е т м е д и к , - о ф о р м и т ь О М С н е м о г у т , п о л и с Д М С з а д е в я т ь т ы с я ч п о к у п а т ь н е х о т я т , п о э т о м у о с т а ю т с я д о м а д о п о с л е д н е г о , в ы з ы в а ю т с к о р у ю и е д у т в р о д д о м " .

Бывает, что к решению рожать дома подталкивает и элементарная неосведомленность.

" Ч а с т о м а м а , с е с т р а и л и с у п р у г р о ж е н и ц ы х о т я т п р и с у т с т в о в а т ь п р и р о д а х , и э т о ж е л а н и е т о ж е и н о г д а п о д т а л к и в а е т к д о м а ш н и м р о д а м , - г о в о р и т Р и м м а У т я ш е в а . - М н о г и е н е з н а ю т , ч т о с е г о д н я п о п о л и с у О М С в р о д д о м е д о п у с к а е т с я п р и с у т с т в и е о д н о г о и з р о д с т в е н н и к о в . Г д е - т о б е с п л а т н о , г д е - т о з а д о п о л н и т е л ь н у ю п л а т у , н о п р и с у т с т в и е р о д с т в е н н и к о в р а з р е ш а е т с я " .

Случаются и вынужденные домашние роды. Так, например, было во время ковида. По словам Утяшевой, многие женщины боялись ехать в стационар, а некоторые роддома и вовсе были закрыты.

Иногда домашние роды случаются незапланированно - скорая не успела приехать вовремя. В этом случае на помощь имеет право прийти любой врач.

" У в р а ч е й н е т л и ц е н з и и н а в е д е н и е д о м а ш н и х р о д о в , н о е с л и у с о с е д к и р о д ы у ж е и д у т , к о н е ч н о , я м о г у и х п р и н я т ь , - г о в о р и т Р и м м а У т я ш е в а . - В э к с т р е н н о й с и т у а ц и и и х м о ж е т п р и н я т ь д а ж е т е р а п е в т " .

Вот здесь, вероятно, и происходит путаница в головах беременных, которые решаются на роды на собственном диване. Комфорт, уют, удобство, отсутствие больничного стресса и "грубых" медиков оказываются убедительнее здравого смысла. Тему домашних родов активно продвигают в сомнительных частных школах будущих мам, на курсах и вебинарах для беременных. На эти убеждения часто поддаются обиженные безучастным несовершенством больничного конвейера женщины. К кому-то вовремя не подошли, кого-то оставили лежать в коридоре, с кем-то не продышали схватки, а кто-то наслушался и начитался мнений современных "повитух" - доул. За неумеренную плату они ласково обещают поддержку - информационную, физическую, моральную.

" О т в е т с т в е н н о с т ь з а ж е н щ и н у н е с е т р о д д о м , в н е з а в и с и м о с т и о т т о г о , с д о у л о й о н а р о ж а е т и л и б е з , - г о в о р и т Т а т ь я н а Б у ц к а я . - П р о б л е м а в т о м , ч т о д о у л ы н а с т р а и в а л и ж е н щ и н н а о п р е д е л е н н о е п о в е д е н и е в р о д а х . Н а п р и м е р , д о у л а м о г л а д о п о с л е д н е г о у б е ж д а т ь р о ж е н и ц у н е с о г л а ш а т ь с я н а к е с а р е в о с е ч е н и е , у т в е р ж д а я , ч т о р е б е н о к д о л ж е н р о д и т ь с я т о л ь к о е с т е с т в е н н ы м п у т е м . В и т о г е в о з н и к а л и о п а с н ы е с и т у а ц и и . В р а ч и п о н и м а ю т , ч т о п о р а д е л а т ь к е с а р е в о , д о у л а ш е п ч е т н а у х о р о ж а ю щ е й - " н е т , н е т м ы с а м и р о д и м , я р я д о м " . И к о г д а с о п р о в о ж д а ю щ а я в и д е л а , ч т о х о р о ш о у ж е н е б у д е т , о н а п р о с т о у х о д и л а . Т а к и е р о д ы и м е л и т я ж е л ы е п о с л е д с т в и я , и н о г д а д а ж е л е т а л ь н ы е и с х о д ы " .

По словам депутата, после ряда таких случаев свободный доступ доулам в роддома прекратили. Тем не менее рунет переполнен огромным количеством предложений доул, обещающих держать за ручку в самый ответственный момент, помочь правильно продышать схватки, запечатлеть момент, приготовить послеродовой коктейль и даже успокоить домочадцев.

" В н а ш е й с т р а н е н е т т а к о г о п р о ф с т а н д а р т а и л и д о л ж н о с т и к а к " д о у л а " , - н а п о м и н а е т Т а т ь я н а Б у ц к а я . - Ч е л о в е к с е б я т а к н а з в а л , н о к т о о н н а с а м о м д е л е - в ы н е з н а е т е . Г о с у д а р с т в о е е п р о ф е с с и ю н и к а к н е п о д т в е р ж д а е т . Э т а ж е н щ и н а м о ж е т в а м с к а з а т ь , ч т о о н а с е р т и ф и ц и р о в а н а , н о н а д е л е о к а ж е т с я , ч т о с е р т и ф и к а т в ы д а л а а с с о ц и а ц и я и з т р е х е е п о д р у г , к о т о р ы е к м е д и ц и н е н е и м е ю т н и к а к о г о о т н о ш е н и я " .

Цена поддержки и раскрытия тайн грамотного деторождения варьирует от 15 до 45 тысяч. На страхе и волнениях беременных зарабатывают "просто опытные многомамы", имеющие сертификаты от неведомых институтов, школ или лиг доул. Вот некая "доказательная доула" предлагает видеокурс по домашним родам всего за 9500 рублей. Базовый пакет услуг с единственным в России мужчиной-доулой (так он о себе пишет в объявлении) стоит 45 тысяч.

" Е с л и п о к а к и м - т о п р и ч и н а м в ы н е х о т и т е , н е п л а н и р у е т е б р а т ь с с о б о й в а ш е г о м у ж ч и н у и л и в а ш м у ж ч и н а н е м о ж е т о к а з а т ь в а м ж е л а е м у ю п о д д е р ж к у в о в р е м я п р е к р а с н о г о с о б ы т и я - р о ж д е н и я в а ш е г о м а л ы ш а , н о в ы х о т и т е ч у в с т в о в а т ь в р о д а х и м е н н о м у ж с к у ю п о д д е р ж к у , " с и л ь н у ю р у к у " и л и " с и л ь н о е п л е ч о " , т о в ы о б р а т и л и с ь п о а д р е с у " , - с о о б щ а е т б у д у щ и й а к у ш е р .

Доула Даша считает себя помощницей и профессиональным партнером в родах, свою помощь оценивает от 80 тысяч. За 800 евро готова прилететь из Германии. Но может поддержать и online.

Самым страшным поветрием из многообразия современных услуг эксперты называют монороды. "Когда с роженицей в самый ответственный момент никого рядом нет, - поясняет Татьяна Буцкая, - а акушерка контролирует процесс по телефону, это ведет не только к большому количеству осложнений, но и к летальным исходам. Врач понимает, что каждые роды индивидуальны и непредсказуемы, и бывает, что на оказание врачебной помощи у тебя есть считаные минуты, а при домашних родах это невозможно".

Специалисты напоминают: выбирая, где и как рожать, женщина и ее близкие прежде всего должны думать о здоровье ребенка.

" Е с л и б е р е м е н н а я в ы б и р а е т р о д ы д о м а , о н а д о л ж н а п о н и м а т ь , ч т о т р а г и ч е с к и й и с х о д г р о з и т у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю " , - г о в о р и т ч л е н К о м и т е т а Г о с д у м ы п о п р о м ы ш л е н н о с т и и т о р г о в л е И г о р ь А н т р о п е н к о .

Но бывает, что муж даже не знает, что жена решила рожать дома. Например, у женщины спрашивают, согласен ли муж на домашние роды, а она отвечает: "Это я решаю". По мнению экспертов, ответственность должны нести оба родителя. Законодатели в ближайшее время планируют прописать это в законе.

Нужно различать ситуации экстренные, спонтанные и те, когда семья заведомо идет на рождение ребенка дома под влиянием "экспертов", которые зачастую не имеют профильного образования.

Еще одна проблема - регистрация ребенка. В некоторых регионах до сих пор верят на слово. Есть случаи, когда женщина заявила, что родила и зарегистрировала ребенка, которого никто никогда не видел. Еще вариант, когда одного ребенка ради выплат и маткапитала регистрируют несколько раз.

Чтобы избежать жульничества с выплатами, планируется внести следующие поправки в законодательство: если женщина спонтанно или сознательно родила ребенка не в медучреждении, она будет обязана вызвать врача. По мнению экспертов, это самый простой способ идентификации и регистрации младенца.

Соцопрос

Дети или карьера?

По статистике, средний возраст женщины при рождении ребенка составляет 28 лет и 7 месяцев. Социологи отмечают, что в последнее время общественное мнение по поводу рождения первенца начинает перестраиваться. По данным Фонда "Общественное мнение", оптимальным возрастом для рождения первого ребенка россияне считают период с 21 года до 25 лет, чуть меньше сограждан уверены, что подходящим для рождения первенца был бы период с 25 до 28 лет.

Любопытно, что на вопрос о том, хорошо это или плохо, когда женщина рожает первого ребенка в более старшем возрасте, чем 20-30 лет назад, 38 процентов наших сограждан ответили "скорее хорошо", 41 процент - "скорее плохо" и 21 процент затруднились с ответом.

На вопрос, планируете ли вы в ближайшие два-три года завести ребенка, только 17 процентов наших соотечественников в возрасте до 45 лет ответили утвердительно, 40 процентов ответили "не планирую".

Социологи поинтересовались, какие условия нужны нашим соотечественникам, чтобы в семье появился ребенок? 96 процентов россиян необходимым условием назвали наличие стабильного источника доходов, 79 процентов - наличие собственного жилья, 57 процентов - зарегистрированный брак. Половина наших соотечественников считают, что в наше время женщине лучше сначала добиться успехов в жизни и в работе и только потом заводить ребенка. 22 процента полагают, что женщине лучше сначала родить ребенка, а затем заниматься карьерой, 18 процентов - что женщине лучше вообще не работать.