Кравцов потребовал решить проблему высокобалльников с поступлением

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение по анализу поступления в вузы и трудоустройства на предприятия страны высокобалльников ЕГЭ и победителей олимпиад.
«Мы видим, что высокобалльники и победители международных олимпиад, всероссийских олимпиад не всегда поступают в наши вузы. Поэтому просьба - поручение проанализировать выпуск ребят-высокобалльников, талантливых ребят, поступают ли они в вузы и как трудоустраиваются. Просьба дать такое поручение нам вместе с фондом "Талант и успех" организовать работу по сопровождению, анализу и закреплению талантливых ребят на предприятиях нашей страны. Особенно высокобалльников, стобалльников и победителей всероссийских и международных олимпиад», — сказал министр на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.