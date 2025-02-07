Психолог объяснил, как выбрать будущую профессию после школы

Наш эксперт - Юрий Семушкин, клинический психолог Университетского многопрофильного психологического центра МГППУ.

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Критерии выбора профессии

Интерес;

Способности;

Совпадение с типом личности.

Психологи считают, что три этих фактора позволят с высокой вероятностью подобрать подходящую профессию.

На что обратить внимание в первую очередь, оценивая профессию?

5 подсказок родителям и детям от эксперта "Российской газеты" Юрия Семушкина, клинического психолога Университетского многопрофильного психологического центра МГППУ:

Время обучения. Чтобы стать хирургом понадобится 9 лет, чтобы стать сварщиком - год, если вы пришли в колледж после 11 класса.

Широта сферы деятельности. Провизор сможет работать только в аптеке или на фармпредприятии, менеджер - практически в любой сфере.

Важно, насколько в профессии необходимо развиваться и регулярно обновлять знания.

Легко ли будет перейти из этой профессии в другую (почти каждый инженер может стать журналистом в своей сфере, но не каждый журналист может стать инженером).

Востребованность на рынке труда. В том числе интересуемся, можно ли получить целевое направление, которое гарантирует рабочее место.

Что нужно учесть при выборе специальности после школы

Выбор профессии после 9 класса

Выбор направлений в колледжах после 9-го класса гораздо больше, чем после 11-го. Школьную программу за 10-й и 11-й классы пройти все равно придется. В расписании обязательно будут привычные школьные дисциплины. Учиться придется не меньше двух лет. Самые короткие программы на базе 9 класса - 1 год и 10 месяцев. Хотя большая часть программ все же рассчитана на три года. И, как правило, на третьем курсе многие студенты уже работают. Колледжи переводят их на индивидуальные планы. Если вы рассматриваете вариант колледжа и не уверены, что вам надо обязательно пойти в 10-й класс, поработайте над итоговыми оценками для аттестата. В конце года постарайтесь как можно лучше сдать обязательные русский язык и математику, от которых зависит итоговая оценка по этим предметам для аттестата. Как именно зависит? В аттестат по этим двум предметам выставляется средняя оценка - учитываются итоговая и та, которую вы получили на ОГЭ. А в колледжи принимают по среднему баллу в аттестате. На популярных направлениях средний балл может быть даже 4,5 и выше. Это значит, что в аттестате у вас должны быть только четверки и пятерки. Особенно, если вы живете в таком мегаполисе, как Москва, и собрались в хороший колледж на "информационные системы и программирование" или "мехатронику".К примеру, в московском политехническом колледже №8 конкурс на "программирование" в 2024 году был 4,5 балла, а на "мехатронику" - 4, 3. Пользуется спросом новая специальность "аддитивные технологии". В Московском колледже архитектуры и градостроительства на "аддитивных технологиях" - средний балл в 2024 году был 4,3. Определитесь, на какую программу после 9 класса вы собираетесь поступать. Тут есть два варианта: подготовка квалифицированных рабочих и служащих и подготовка специалистов среднего звена. Если очень упрощенно, первый - это то, что раньше было профтехучилищем, второй - техникумом. Первый вариант - учиться надо около 3-х лет или меньше (есть программы, рассчитанные на два года), второй вариант - примерно 4 года. Но реальность такова: время обучения постоянно сокращается, чтобы кандидаты поскорее пришли на работу.

Внимание! Если вы решили уйти в колледж для того, чтобы не сдавать потом при поступлении в вуз ЕГЭ, то разочаруем. Это все в прошлом. Вузы могут требовать от выпускников колледжей результаты ЕГЭ.

Выбор профессии после 11 класса

Даже если собираетесь поступать не в вуз, а в колледж, в конце 11-го класса придется сдавать ЕГЭ по двум обязательным предметам. Это русский язык и базовая математика. Иначе не получите аттестат. Выбор программ в колледжах после 11 класса гораздо меньше, чем после 9-го. Например, в Московском техникуме космического приборостроения для выпускников 11-классов предлагается только 3 программы, а для девятиклассников - 10. После 11 класса колледжи предлагают больше гуманитарных программ, чем технических. Документы можно подавать одновременно и в колледжи, и в вузы (если сдавали нужные ЕГЭ).

Помогают ли профориентационные тесты правильно выбрать будущую профессию

Эксперт "Российской газеты" Юрий Семушкин, клинический психолог Университетского многопрофильного психологического центра МГППУ:

— Да, конечно. Важно, чтобы они оценивали не только интересы, но и способности и личные качества тестируемого.

Длительность таких тестов от 50 минут до 1,5 часов. Надо понимать, что они дают информацию только на сегодняшний день. Проходить их нужно, когда есть силы и внимание, чтобы получить свой максимальный результат.

Пройти профориентационные тесты можно в центрах карьеры, на консультациях у психолога.

Есть разные способы помочь ребенку лучше разобраться в себе и понять, что ему больше всего подходит. Например, существуют проективные методики, в которых психолог предлагает создать свою "молекулу" идеальной профессии. Для этого используются карточки, где перечислены разные предпочтения и ценности. Ребенок выбирает то, что ему больше всего нравится, и в процессе рассказывает, как он это видит и представляет. Уверен, многие родители удивятся, узнав, что выбирают их дети.

Какие ошибки чаще всего совершают при выборе будущей профессии

Очень важная отправная точка при разговоре о будущем маршруте: вопрос "Зачем"? Он поможет избежать типичных ошибок при выборе профессии. Юрий Семушкин перечислил главные:

"За компанию". Довольно часто дети выбирают будущее место учебы "за компанию" - друг поступает в этот вуз или колледж, и я туда пойду, к тому же, это рядом с домом. Престиж профессии. Ребенок хочет получить модную, популярную профессию. Но надо понимать две вещи - конкуренция будет очень жесткой, а рынок труда при этом быстро меняется. Позавчера престижно было быть офисным клерком, вчера - юристом, сегодня - госчиновником… Нравится школьный предмет, значит, такую профессию я и выберу. Интересна биология - буду биологом, история - пойду на исторический факультет. Такой подход снижает возможности выбора и далеко не всегда оправдывает себя. Если вам в школе нравился русский язык, и вы пошли на филфак, это совсем не гарантирует того, что вы станете хорошим учителем русского. Выбор профессии из-за симпатии к определенному человеку. Нравится учитель литературы - и я тоже хочу получить эту профессию, моя любимая тетя была врачом, и я пойду в медицинский…Но тете, скорее всего, медицина нравилась. А вам? Состояние здоровья ребенка не соответствует будущим условиям труда. Ребенок активный, ему сложно усидеть на одном месте, а он собрался в финансовый университет. Легко ему будет потом работать? Или ребенок ослабленный, часто болеет, но хочет стать спасателем, пожарным. Есть смысл еще раз серьезно обдумать выбор. При выборе профессии дети не учитывают свои сильные и слабые стороны. Выбирают профессию под давлением взрослых. К сожалению, это частое явление в нашей стране, да и во всем мире. Ко мне часто обращаются взрослые, которые выбрали не ту профессию, которую хотели. Как итог - выгорание, люди бросают привычную работу и выбирают сферы деятельности, к которым у них был интерес в детстве или продолжают находиться в поисках себя. Современные подростки за редким исключением не имеют представления о современном рынке труда и профессиях. Частое желание: "Я буду блогером". Спрашиваю: "А ты снимал видео, у тебя есть опыт?" "Нет, но у меня есть телефон, это же легко!" И мы рассказываем и учим в таком случае подростка, как он может быть немного журналистом, немного режиссером, оператором и актером. Часть жизни современной молодежи проходит в сети. Они с детства привыкли быстро искать информацию, поэтому если им не интересно то, что говорят учителя или родители, они очень быстро переключатся на телефон. Интернет стал важной частью всей нашей жизни, и ребенка вернуть в реальный мир можно, только поняв его интерес там, разговаривая с ним на одном языке. Этому мы обучаем в том числе родителей у нас в центре, специально разрабатывали программу под эту проблематику.

Как помочь ребенку выбрать профессию

« ‎ С а м ы й п р о с т о й в а р и а н т - р е б е н о к и д е т п о с т о п а м р о д и т е л е й и в ы б и р а е т т а к у ю ж е п р о ф е с с и ю . А е с т ь и д р у г о е , р е б е н о к г о в о р и т : я х о ч у с д е л а т ь п о - с в о е м у , н а й т и с в о й п у т ь , с в о ю п р о ф е с с и ю . И т у т е м у н а д о п о м о г а т ь и п о д д е р ж и в а т ь и н т е р е с . О ч е н ь в а ж н а я о т п р а в н а я т о ч к а п р и р а з г о в о р е о б у д у щ е м м а р ш р у т е : в о п р о с " Г д е т ы х о ч е ш ь о к а з а т ь с я в б у д у щ е м , ч е м т ы х о ч е ш ь з а н и м а т ь с я " ? О б а э т и в о п р о с а н а м н о г о ш и р е , ч е м т о л ь к о р а м к и п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и » , — г о в о р и т к л и н и ч е с к и й п с и х о л о г М Г П П У Ю р и й С е м у ш к и н .

Дети часто не могут сказать, кем они хотят быть. Тогда идем от обратного, спрашиваем, "А кем бы ты точно не хотел быть?" "И почему?"

« ‎ Д р у г о й в а р и а н т . Р е б е н о к г о в о р и т : " Р а б о т а д о л ж н а п р и н о с и т ь у д о в о л ь с т в и е " . " У д о в о л ь с т в и е - э т о в к у с н а я е д а , о б щ е н и е с д р у з ь я м и , п у т е ш е с т в и я . А р а б о т а - э т о н е з а в и с и м о с т ь , в о з м о ж н о с т ь о п л а ч и в а т ь с ч е т а и р е а л и з о в ы в а т ь с в о и м е ч т ы и ж е л а н и я " . И в о т т у т у ж е р е б е н о к з а д у м ы в а е т с я . Э т о и е с т ь с а м о е в а ж н о е в п р о ф о р и е н т а ц и и - п о п ы т к а п о н я т ь с е б я , у з н а т ь с в о и с к л о н н о с т и , с и л ь н ы е и с л а б ы е с т о р о н ы » , — п о д ч е р к и в а е т Ю р и й С е м у ш к и н .

Родители могут помочь разобраться в рынке труда и выборе вуза, помня, что профессия - это товар, имеющий свою "цену" и предъявляемые к ней требования.

5 подсказок от клинического психолога МГППУ Юрия Семушкина: