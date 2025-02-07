Нутрициолог рассказала, с какого возраста детям можно пить кофе

Продукты и напитки с кофеином не рекомендуется давать пробовать детям младше четырех лет, а полноценную чашку кофе ребенок может употреблять минимум с 12. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Людмила Петрова.

По ее словам, из-за меньшей массы тела и незрелости нервной системы дети более чувствительны к действию кофеина.

" О н с т и м у л и р у е т ц е н т р а л ь н у ю н е р в н у ю с и с т е м у и м о ж е т в ы з ы в а т ь у м а л е н ь к и х д е т е й г и п е р в о з б у д и м о с т ь , б е с с о н н и ц у , у ч а щ е н н о е с е р д ц е б и е н и е и т р е в о ж н о с т ь . О н н е г а т и в н о в л и я е т н а ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы й т р а к т , п р о в о ц и р у е т б о л и в ж и в о т е и и з ж о г у . К р о м е т о г о , в е щ е с т в о м е ш а е т у с в о е н и ю к а л ь ц и я , ч т о о с о б е н н о в а ж н о в п е р и о д а к т и в н о г о р о с т а к о с т н о й с и с т е м ы " .

По словам нутрициолога, кофеин присутствует не только в кофе. Например, в чашке черного и зеленого чая содержится 20–50 миллиграммов вещества. В газированных напитках (например, коле) – около 30–40 миллиграммов кофеина на банку. В энергетических напитках может быть от 70 до 200 миллиграммов, что делает их особенно опасными для детей. В плитке темного шоколада содержится до 30 миллиграммов кофеина, а в чашке какао – до 10-ти.

После четырех лет допустимое количество кофеина может быть минимальным и строго контролируемым.

" Н а п р и м е р , д л я д е т е й 4 – 6 л е т р е к о м е н д о в а н о н е б о л е е 4 5 м и л л и г р а м м о в к о ф е и н а в д е н ь ( п р и м е р н о к а к в о д н о й ч а ш к е с л а б о г о ч а я ) . Д л я 7 – 9 л е т – д о 6 2 , 5 м и л л и г р а м м а . П о д р о с т к а м 1 0 – 1 2 л е т – д о 8 5 м и л л и г р а м м о в . В 1 2 – 1 8 л е т А м е р и к а н с к а я а к а д е м и я п е д и а т р и и р е к о м е н д у е т о г р а н и ч и в а т ь п о т р е б л е н и е к о ф е и н а д о 1 0 0 м и л л и г р а м м о в в с у т к и , ч т о э к в и в а л е н т н о ч а ш к е с л а б о г о к о ф е . Т а к и м о б р а з о м , п о л н о ц е н н у ю ч а ш к у к о ф е м о ж н о д а в а т ь д е т я м с 1 2 л е т . Р а н ь ш е р а з р е ш е н о в н е б о л ь ш и х к о л и ч е с т в а х " , – п о я с н и л а Петрова.

Если подросток проявляет интерес к кофе, нутрициолог советует отдавать предпочтение напиткам с низким содержанием кофеина. Это может быть латте или капучино. В них значительная часть объема приходится на молоко, что поможет восполнить потребность в кальции. Также Петрова посоветовала избегать большого количества сахара или сиропов, так как это увеличивает калорийность напитка и негативно сказывается на здоровье зубов.

" Х о т я к о ф е с о д е р ж и т а н т и о к с и д а н т ы и м о ж е т п о в ы ш а т ь к о н ц е н т р а ц и ю в н и м а н и я , э т и п р е и м у щ е с т в а н е п е р е в е ш и в а ю т в о з м о ж н ы е р и с к и . В с е п о л е з н ы е с в о й с т в а к о ф е и н а м о ж н о п о л у ч и т ь и з д р у г и х , б о л е е б е з о п а с н ы х и с т о ч н и к о в , т а к и х к а к ф р у к т ы , о в о щ и и ц е л ь н о з е р н о в ы е п р о д у к т ы " , – у к а з а л а н у т р и ц и о л о г .

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала сладкую газировку, фастфуд и снеки самыми опасными продуктами для детей. Чипсы и сухарики могут привести к аллергии, а газированные напитки и продукты быстрого питания – к набору веса.