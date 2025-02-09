Как найти золотую середину в воспитании подростка

О, эти подростки! Наша радость и гордость, наши муки и вечные сомнения, как поступить. Они готовы принести в родительский дом целый мир. А также заявить между делом, что завтра с ребятами едут в другой город: «Всего на три дня, ты не волнуйся». Или прыгают с парашютом. Или бросают школу.

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Когда подросток начинает требовать свободы, родители почти всегда оказываются перед сложным выбором: отпустить и позволить экспериментировать или оберегать и контролировать. Как найти золотую середину, чтобы и защитить, и дать возможность расти? Об этом в интервью MIR24.TV рассказали психологи.

« Р о д и т е л ь с к а я з а д а ч а н е т о л ь к о з а щ и щ а т ь , н о и д а в а т ь р е б е н к у о п ы т , – г о в о р и т п с и х о л о г , э к с п е р т п о с е м е й н ы м о т н о ш е н и я м В и к т о р и я В л а с о в а . – Н а п р и м е р , е с л и п о д р о с т о к х о ч е т п о е х а т ь в д р у г о й г о р о д с д р у з ь я м и , в а ж н о з а д а т ь с е б е н е с к о л ь к о в о п р о с о в » .

Достаточно ли он самостоятелен, чтобы справляться с бытовыми задачами?

Умеет ли он обращаться за помощью, если что-то пойдет не так?

Насколько он готов соблюдать договоренности?

« Е с л и н а в с е в о п р о с ы в ы у в е р е н н о о т в е ч а е т е « д а , т о п о ч е м у б ы н е п о з в о л и т ь ? Ч т о б ы м и н и м и з и р о в а т ь р и с к и , з а р а н е е п р о г о в о р и т е п р а в и л а : к а к ч а с т о с о з в а н и в а т ь с я , к у д а м о ж н о п о й т и , к а к и е о г р а н и ч е н и я с у щ е с т в у ю т » .

« Н а м б ы х о т е л о с ь и м е т ь у н и в е р с а л ь н у ю и н с т р у к ц и ю д л я ж и з н и , н о , к а к п о к а з ы в а е т п р а к т и к а , т а к э т о н е р а б о т а е т , – г о в о р и т п с и х о л о г - п с и х о т е р а п е в т Е к а т е р и н а Б е л о у с о в а . – В о т н о ш е н и я х с п о д р о с т к а м и о с о б е н н о с л о ж н о , в е д ь о н и о д н о в р е м е н н о и д е т и , и у ж е п о ч т и в з р о с л ы е , с т р е м я щ и е с я к л и ч н о й с в о б о д е л ю д и . Т а к ж е , к а к и с о в з р о с л ы м и , р е ш е н и е з а в и с и т о т з д о р о в ь я , о т в е т с т в е н н о с т и , п о д г о т о в к и и о с о з н а н н о с т и . К т о - т о и з в з р о с л ы х п р ы г а е т с п а р а ш ю т о м , а к о м у - т о э т о п р о т и в о п о к а з а н о . К т о - т о с а м о с т о я т е л ь н о п у т е ш е с т в у е т , а к о м у - т о и э т о с т р а ш н о . А н а л о г и ч н о и с п о д р о с т к а м и : н е л ь з я о д н о з н а ч н о с к а з а т ь , ч т о м о ж н о , а ч т о н е л ь з я . Н у ж н о и с х о д и т ь и з о с о б е н н о с т е й к о н к р е т н о г о ч е л о в е к а . О д н и п о д р о с т к и с 1 2 - 1 4 л е т м о г у т с а м о с т о я т е л ь н о е з д и т ь в д р у г о й г о р о д , д р у г и е н е т . Е с л и п о д р о с т о к с т р е м и т с я к э к с т р и м у , н е б о и т с я , п р о ш е л м е д о с м о т р , и в о з р а с т п о з в о л я е т ( с п а р а ш ю т о м р а з р е ш е н о п р ы г а т ь с 1 4 л е т ) , т о п о ч е м у б ы и н е р а з р е ш и т ь ? Н о е с л и е с т ь с о м н е н и я , м о ж н о о т л о ж и т ь п р ы ж о к д о с о в е р ш е н н о л е т и я » .

« П р е д л о ж и т е е м у в з в е с и т ь в с е з а и п р о т и в , а т а к ж е с а м о с т о я т е л ь н о о ц е н и т ь о п а с н о с т и , к о т о р ы е э т о у в л е ч е н и е в с е б е т а и т . Е с л и о н с о б и р а е т с я п р ы г н у т ь с п а р а ш ю т о м , т о з а д а й т е е м у с л е д у ю щ и е в о п р о с ы : « К а к т ы д у м а е ш ь , ч т о б у д е ш ь ч у в с т в о в а т ь , к о г д а п р ы г н е ш ь ? , « Ч т о б ы п р ы г н у т ь с п а р а ш ю т о м , к а к и м и н а в ы к а м и н у ж н о о б л а д а т ь ? . Э т о н е о б х о д и м о , ч т о б ы в а ш а б е с е д а н е п р е в р а щ а л а с ь в н р а в о у ч е н и я « б е с п о к о й н о г о в з р о с л о г о , а с т а л а п о л н о ц е н н ы м д и а л о г о м . Р е б е н о к д о л ж е н п о н я т ь с у т ь т о г о , ч т о о н с о б и р а е т с я с д е л а т ь . И е с л и п о й м е т , т о п о д о й д е т к э т о м у с о в с е й о т в е т с т в е н н о с т ь ю л и б о о т к а ж е т с я о т з а т е и , л и б о п о п р о б у е т , н о с с о б л ю д е н и е м в с е х п р а в и л , и т о г д а н и к а к а я б е д а с н и м н е с л у ч и т с я » , – Л а р и с а О к у л и к , п с и х о л о г , к о у ч п о д е т с к о - р о д и т е л ь с к и м о т н о ш е н и я м .

По словам Екатерины Белоусовой, также индивидуально решается и вопрос об отказе от учебы. Если подросток самостоятелен, умеет зарабатывать, стремится к развитию, можно дать ему возможность двигаться своим путем, предложив запасной вариант. Важно обсудить, что делать, если выбранный путь не оправдает себя, и продумать планы B и C.

Идеально составить гибкий план: например, работать по вечерам барменом и параллельно учиться онлайн. Важно помнить, что главная задача родителей помочь ребенку достичь самостоятельности. Хороший родитель не тот, кто создал для ребенка идеальные условия и полностью его обеспечил, а тот, кто научил его жить самостоятельно.

« Б р о с и т ь у ч е б н о е з а в е д е н и е о д н о и з с а м ы х п у г а ю щ и х р е ш е н и й д л я р о д и т е л е й . Н о з а э т и м в с е г д а с т о и т ч т о - т о в а ж н о е : у с т а л о с т ь , о т с у т с т в и е м о т и в а ц и и и л и ж е л а н и е и с к а т ь с е б я в д р у г о м . В а ж н о н е к р и т и к о в а т ь , а п о н я т ь , ч т о и м е н н о с т о и т з а э т и м р е ш е н и е м . Г л а в н о е с о в м е с т н о и с к а т ь б а л а н с м е ж д у « п о и с к а м и с е б я и о т в е т с т в е н н о с т ь ю з а б у д у щ е е » , – В и к т о р и я В л а с о в а , п с и х о л о г , э к с п е р т п о с е м е й н ы м о т н о ш е н и я м .

Чего точно не стоит делать?

Запрещать категорически. Чем больше вы давите, тем сильнее подросток будет бороться за свою свободу.

Игнорировать. Свобода без опоры на родителя может привести к ощущению одиночества.

Решать за него. Чем больше решений подросток принимает сам, тем увереннее он будет во взрослой жизни.

Как найти золотую середину? Задача родителей не контролировать, а быть рядом. Не нужно подавлять подростка, важно оставаться тем человеком, к которому он может обратиться за поддержкой.

« Э т о д о в е р и е с т р о и т с я ч е р е з д и а л о г , – г о в о р и т В и к т о р и я В л а с о в а . – С п р а ш и в а й т е , и н т е р е с у й т е с ь , п р е д л а г а й т е к о м п р о м и с с ы . П о м н и т е , ч т о с в о б о д а в с о ч е т а н и и с п о д д е р ж к о й р о д и т е л е й п о м о г а е т п о д р о с т к а м р а с т и , б ы т ь з р е л ы м и и о т в е т с т в е н н ы м и . Е с л и в а ш р е б е н о к п р о с и т б о л ь ш е с а м о с т о я т е л ь н о с т и , т о э т о п р и з н а к г о т о в н о с т и к р а з в и т и ю . Д а й т е е м у э т о т ш а н с » .

« У б е ж д е н а , ч т о р о д и т е л ь с к и й к о н т р о л ь в с е - т а к и н у ж е н , г л а в н о е , ч т о б ы о н н е п р и н и м а л у с т р а ш а ю щ и е , г и п е р б о л и з и р о в а н н ы е р а з м е р ы , – г о в о р и т Л а р и с а О к у л и к . – П о з в о л я т ь л и б р о с и т ь у ч е б н о е з а в е д е н и е , и с к а т ь с е б я в с ф е р а х , г д е м о ж н о у с т р о и т ь с я п о ч т и б е з о б р а з о в а н и я ? М о я п о з и ц и я в э т о м в о п р о с е о д н о з н а ч н а п о з в о л я т ь р е б е н к у б р о с и т ь у ч е б у н е л ь з я . М ы ж и в е м в т а к о м с т р е м и т е л ь н о м е н я ю щ е м с я м и р е , ч т о н е и з в е с т н о , ч т о п р и г о д и т с я , а ч т о н е т . Д а , с е г о д н я м о ж н о з а р а б о т а т ь , б у д у ч и б л о г е р о м , б а р м е н о м , а н и м а т о р о м н а к у р о р т е , а з а в т р а м о г у т п о н а д о б и т ь с я ф у н д а м е н т а л ь н ы е з н а н и я . Н е о б х о д и м о б ы т ь г о т о в ы м к о в с е м у . Р а б о т а т ь в с ф е р а х , г д е н е н у ж н о о б р а з о в а н и е , м о ж н о т о л ь к о н а к а н и к у л а х » .

Но запретить что-либо подростку крайне трудно его можно лишь убедить не поддаваться сиюминутным желаниям. Коуч рассказывает, как это сделать.

Если подросток собрался бросать учебное заведение в пользу работы, для которой не обязательно образование, попробуйте выяснить, что он сам думает об этом. Сначала предложите просто попробовать в летние каникулы поработать, например, барменом и спросите: «Вдруг тебе не понравится эта сфера, что ты будешь делать? Пусть подумает и ответит на этот вопрос.

Затем в формате мирного диалога, без нравоучений расскажите о важности учебы. Можно в качестве аргумента сказать, что люди со временем меняются, и ты изменишься: захочешь сменить профессию, строить карьеру, зарабатывать больше, но дорога будет закрыта из-за недостатка знаний и отсутствия образования.

« М о ж н о с д е л а т ь а к ц е н т н а т о м , ч т о з н а н и я н у ж н ы н е т о л ь к о д л я з а р а б а т ы в а н и я д е н е г , н о и л и ч н о й ж и з н и . Н а п р и м е р , в с т р е т и т с я д о с т о й н а я д е в у ш к а . Ч т о б ы з а и н т е р е с о в а т ь е е , н у ж н о б у д е т б л е с н у т ь у м о м , п р о я в и т ь э р у д и ц и ю , п о д д е р ж и в а т ь и н т е р е с н у ю б е с е д у , в ы д е р ж и в а т ь н а э т о м п о п р и щ е к о н к у р е н ц и ю с д р у г и м и м о л о д ы м и л ю д ь м и . А б е з о б р а з о в а н и я с д е л а т ь э т о п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о » , – Л а р и с а О к у л и к , п с и х о л о г , к о у ч п о д е т с к о - р о д и т е л ь с к и м о т н о ш е н и я м .

Какие слова найдете в разговоре с подростком именно вы, неизвестно. Главное это должен быть диалог. Больше слушайте своего подростка, задавайте больше вопросов. Заставьте его мысленно моделировать варианты развития событий. Будьте терпеливы и сдержанны в проявлении эмоций. Помните, что попытки бросить учебу могут быть не блажью, а неосознанной просьбой о помощи. Вот только несколько вариантов, что может происходить с подростком:

Он стал жертвой подросткового буллинга, одноклассники смеются над ним, дразнят и устраивают настоящую травлю. Он безответно влюбился и переживает личную драму. Он попал под влияние какой-то молодежной субкультуры или просто связался с плохой компанией. Он переживает подростковую депрессию и ему нужна помощь врача.

Если отказ от учебы связан с серьезными проблемами подростка, вам нужно разобраться, что именно с ним происходит. Считайте, что вам повезло вы смогли обнаружить проблему до того, как она стала трагичной. Используйте шанс помочь своему выросшему ребенку.