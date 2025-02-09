«Хочу бросить школу и прыгнуть с парашютом», или Как найти золотую середину в воспитании подростка?
О, эти подростки! Наша радость и гордость, наши муки и вечные сомнения, как поступить. Они готовы принести в родительский дом целый мир. А также заявить между делом, что завтра с ребятами едут в другой город: «Всего на три дня, ты не волнуйся». Или прыгают с парашютом. Или бросают школу.
Когда подросток начинает требовать свободы, родители почти всегда оказываются перед сложным выбором: отпустить и позволить экспериментировать или оберегать и контролировать. Как найти золотую середину, чтобы и защитить, и дать возможность расти? Об этом в интервью MIR24.TV рассказали психологи.
«Родительская задача не только защищать, но и давать ребенку опыт, – говорит психолог, эксперт по семейным отношениям Виктория Власова. – Например, если подросток хочет поехать в другой город с друзьями, важно задать себе несколько вопросов».
- Достаточно ли он самостоятелен, чтобы справляться с бытовыми задачами?
- Умеет ли он обращаться за помощью, если что-то пойдет не так?
- Насколько он готов соблюдать договоренности?
«Если на все вопросы вы уверенно отвечаете «да, то почему бы не позволить? Чтобы минимизировать риски, заранее проговорите правила: как часто созваниваться, куда можно пойти, какие ограничения существуют».
«Нам бы хотелось иметь универсальную инструкцию для жизни, но, как показывает практика, так это не работает, – говорит психолог-психотерапевт Екатерина Белоусова. – В отношениях с подростками особенно сложно, ведь они одновременно и дети, и уже почти взрослые, стремящиеся к личной свободе люди. Так же, как и со взрослыми, решение зависит от здоровья, ответственности, подготовки и осознанности. Кто-то из взрослых прыгает с парашютом, а кому-то это противопоказано. Кто-то самостоятельно путешествует, а кому-то и это страшно. Аналогично и с подростками: нельзя однозначно сказать, что можно, а что нельзя. Нужно исходить из особенностей конкретного человека. Одни подростки с 12-14 лет могут самостоятельно ездить в другой город, другие нет. Если подросток стремится к экстриму, не боится, прошел медосмотр, и возраст позволяет (с парашютом разрешено прыгать с 14 лет), то почему бы и не разрешить? Но если есть сомнения, можно отложить прыжок до совершеннолетия».
«Предложите ему взвесить все за и против, а также самостоятельно оценить опасности, которые это увлечение в себе таит. Если он собирается прыгнуть с парашютом, то задайте ему следующие вопросы: «Как ты думаешь, что будешь чувствовать, когда прыгнешь?, «Чтобы прыгнуть с парашютом, какими навыками нужно обладать?. Это необходимо, чтобы ваша беседа не превращалась в нравоучения «беспокойного взрослого, а стала полноценным диалогом. Ребенок должен понять суть того, что он собирается сделать. И если поймет, то подойдет к этому со всей ответственностью либо откажется от затеи, либо попробует, но с соблюдением всех правил, и тогда никакая беда с ним не случится», – Лариса Окулик, психолог, коуч по детско-родительским отношениям.
По словам Екатерины Белоусовой, также индивидуально решается и вопрос об отказе от учебы. Если подросток самостоятелен, умеет зарабатывать, стремится к развитию, можно дать ему возможность двигаться своим путем, предложив запасной вариант. Важно обсудить, что делать, если выбранный путь не оправдает себя, и продумать планы B и C.
Идеально составить гибкий план: например, работать по вечерам барменом и параллельно учиться онлайн. Важно помнить, что главная задача родителей помочь ребенку достичь самостоятельности. Хороший родитель не тот, кто создал для ребенка идеальные условия и полностью его обеспечил, а тот, кто научил его жить самостоятельно.
«Бросить учебное заведение одно из самых пугающих решений для родителей. Но за этим всегда стоит что-то важное: усталость, отсутствие мотивации или желание искать себя в другом. Важно не критиковать, а понять, что именно стоит за этим решением. Главное совместно искать баланс между «поисками себя и ответственностью за будущее», – Виктория Власова, психолог, эксперт по семейным отношениям.
Чего точно не стоит делать?
- Запрещать категорически. Чем больше вы давите, тем сильнее подросток будет бороться за свою свободу.
- Игнорировать. Свобода без опоры на родителя может привести к ощущению одиночества.
- Решать за него. Чем больше решений подросток принимает сам, тем увереннее он будет во взрослой жизни.
Как найти золотую середину? Задача родителей не контролировать, а быть рядом. Не нужно подавлять подростка, важно оставаться тем человеком, к которому он может обратиться за поддержкой.
«Это доверие строится через диалог, –говорит Виктория Власова. – Спрашивайте, интересуйтесь, предлагайте компромиссы. Помните, что свобода в сочетании с поддержкой родителей помогает подросткам расти, быть зрелыми и ответственными. Если ваш ребенок просит больше самостоятельности, то это признак готовности к развитию. Дайте ему этот шанс».
«Убеждена, что родительский контроль все-таки нужен, главное, чтобы он не принимал устрашающие, гиперболизированные размеры, – говорит Лариса Окулик. – Позволять ли бросить учебное заведение, искать себя в сферах, где можно устроиться почти без образования? Моя позиция в этом вопросе однозначна позволять ребенку бросить учебу нельзя. Мы живем в таком стремительно меняющемся мире, что неизвестно, что пригодится, а что нет. Да, сегодня можно заработать, будучи блогером, барменом, аниматором на курорте, а завтра могут понадобиться фундаментальные знания. Необходимо быть готовым ко всему. Работать в сферах, где не нужно образование, можно только на каникулах».
Но запретить что-либо подростку крайне трудно его можно лишь убедить не поддаваться сиюминутным желаниям. Коуч рассказывает, как это сделать.
Если подросток собрался бросать учебное заведение в пользу работы, для которой не обязательно образование, попробуйте выяснить, что он сам думает об этом. Сначала предложите просто попробовать в летние каникулы поработать, например, барменом и спросите: «Вдруг тебе не понравится эта сфера, что ты будешь делать? Пусть подумает и ответит на этот вопрос.
Затем в формате мирного диалога, без нравоучений расскажите о важности учебы. Можно в качестве аргумента сказать, что люди со временем меняются, и ты изменишься: захочешь сменить профессию, строить карьеру, зарабатывать больше, но дорога будет закрыта из-за недостатка знаний и отсутствия образования.
«Можно сделать акцент на том, что знания нужны не только для зарабатывания денег, но и личной жизни. Например, встретится достойная девушка. Чтобы заинтересовать ее, нужно будет блеснуть умом, проявить эрудицию, поддерживать интересную беседу, выдерживать на этом поприще конкуренцию с другими молодыми людьми. А без образования сделать это практически невозможно», – Лариса Окулик, психолог, коуч по детско-родительским отношениям.
Какие слова найдете в разговоре с подростком именно вы, неизвестно. Главное это должен быть диалог. Больше слушайте своего подростка, задавайте больше вопросов. Заставьте его мысленно моделировать варианты развития событий. Будьте терпеливы и сдержанны в проявлении эмоций. Помните, что попытки бросить учебу могут быть не блажью, а неосознанной просьбой о помощи. Вот только несколько вариантов, что может происходить с подростком:
- Он стал жертвой подросткового буллинга, одноклассники смеются над ним, дразнят и устраивают настоящую травлю.
- Он безответно влюбился и переживает личную драму.
- Он попал под влияние какой-то молодежной субкультуры или просто связался с плохой компанией.
- Он переживает подростковую депрессию и ему нужна помощь врача.
Если отказ от учебы связан с серьезными проблемами подростка, вам нужно разобраться, что именно с ним происходит. Считайте, что вам повезло вы смогли обнаружить проблему до того, как она стала трагичной. Используйте шанс помочь своему выросшему ребенку.