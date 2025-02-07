Газманов рассказал, как выбирать песни для школьной программы

Народный артист России Олег Газманов рассказал, как можно выбирать песни для школьной программы. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, в выборе песен должны участвовать родители.

« Я х о т е л б ы , ч т о б ы т е , к т о б у д е т п р и н и м а т ь р е ш е н и я п о ш к о л а м , у с т р о и л и с о ц и а л ь н ы й о п р о с н а с е л е н и я . Т о е с т ь н е с т а т и с т и к а , а и м е н н о о п р о с ы р о д и т е л е й » , — с к а з а л о н .

Составление школьной музыкальной программы на основе такого опроса, по его мнению, было бы более этичным, поскольку до этого СМИ писали о том, что артист якобы навязывает школьникам свои песни. В состав комиссии, принимающей такое решение, Газманов не хотел бы входить «по этическим соображениям», поскольку его композиции уже были предложены для изучения.

Артист уверен, что в школьную программу нужно включить композиции народного артиста России Игоря Матвиенко, группы «Любэ», заслуженного артиста России Сергея Трофимова, Валерия Кипелова и других.

Накануне певец согласился, что дети в школах должны разучивать патриотические песни о Родине и героях.