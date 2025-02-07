Певец Газманов: песни для школьной программы должны выбирать родители

Народный артист России Олег Газманов рассказал, как можно выбирать песни для школьной программы. Его цитирует ТАСС.

Газманов рассказал, как выбирать песни для школьной программы
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По его мнению, в выборе песен должны участвовать родители.

«Я хотел бы, чтобы те, кто будет принимать решения по школам, устроили социальный опрос населения. То есть не статистика, а именно опросы родителей», сказал он.

Составление школьной музыкальной программы на основе такого опроса, по его мнению, было бы более этичным, поскольку до этого СМИ писали о том, что артист якобы навязывает школьникам свои песни. В состав комиссии, принимающей такое решение, Газманов не хотел бы входить «по этическим соображениям», поскольку его композиции уже были предложены для изучения.

Артист уверен, что в школьную программу нужно включить композиции народного артиста России Игоря Матвиенко, группы «Любэ», заслуженного артиста России Сергея Трофимова, Валерия Кипелова и других.

Накануне певец согласился, что дети в школах должны разучивать патриотические песни о Родине и героях.

Дети
Олег Газманов
Валерий Кипелов
Сергей Трофимов
Игорь Матвиенко