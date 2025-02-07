Проект программы воспитания для детских лагерей хотят переработать

Проект федеральной программы воспитания для детских лагерей, разработанный Минпросвещения РФ, не соответствует концепции закона и требует переработки. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, слова которой приводит ее пресс-служба.

" П р о е к т п р о г р а м м ы , п р е д л о ж е н н ы й м и н и с т е р с т в о м , н а м и в н и м а т е л ь н о и з у ч е н . К с о ж а л е н и ю , с е г о д н я о н н е с о о т в е т с т в у е т к о н ц е п ц и и з а к о н а , н е о б е с п е ч и в а е т р е а л и з а ц и ю ц е л е й и з а д а ч , к о т о р ы е з а я в л е н ы , и т р е б у е т п е р е р а б о т к и " , - с к а з а л а Я р о в а я в х о д е с о в е щ а н и я с у ч а с т и е м п р е д с т а в и т е л е й м и н и с т е р с т в п р о с в е щ е н и я , з д р а в о о х р а н е н и я , к у л ь т у р ы , с п о р т а , Р о с м о л о д е ж и , а т а к ж е п р о ф и л ь н о г о к о м и т е т а Г о с д у м ы .

Парламентарий подчеркнула, что с этой позицией согласились все участники заседания.

" Н а ш а з а д а ч а с е г о д н я о б щ а я : п о д г о т о в и т ь к а ч е с т в е н н ы е п р о г р а м м ы , к о т о р ы е п о з в о л я т ю н о ш а м и д е в у ш к а м , к о т о р ы е с ж е л а н и е м д о л ж н ы п р и й т и в л е т н ю ю о з д о р о в и т е л ь н у ю к о м п а н и ю в к а ч е с т в е в о ж а т ы х , о р г а н и з о в а т ь э т у р а б о т у , в з а и м о д е й с т в о в а т ь с д е т ь м и , ч т о б ы п р о ц е с с о б щ е н и я б ы л и д о б р о ж е л а т е л ь н ы м , и п о л е з н ы м " , - д о б а в и л а о н а .

Яровая обратила внимание на то, что к разработке проекта программы не привлекались Российская академия образования (РАО), а также министерства здравоохранения, культуры и спорта. По ее словам, это "категорически неверный" подход, так как сегодня в соответствии с законом эти министерства уже участвуют в организации детской оздоровительной кампании.

" С е г о д н я ж е м и н и с т е р с т в о м п р о с в е щ е н и я д о л ж н а б ы т ь с о з д а н а м е ж в е д о м с т в е н н а я р а б о ч а я г р у п п а , в к о т о р у ю н е о б х о д и м о в к л ю ч и т ь М и н п р о с в е щ е н и я , М и н з д р а в , М и н к у л ь т , М и н с п о р т , Р о с м о л о д е ж ь , Р А О , М Ч С " , - п о д ч е р к н у л а д е п у т а т .

Новый проект программы будет рассмотрен в конце февраля на ближайшем заседании президиума Совета законодателей с участием регионов, уточнила Яровая.

Ранее Минпросвещения подготовило проект федеральной программы воспитательной работы для организаций отдыха детей, которая будет основой для таких программ во всех детских лагерях России и на территории дружественных стран в рамках международного сотрудничества. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому воспитание в детских лагерях будет осуществляться по единой программе.