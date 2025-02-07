Проект программы воспитания для детских лагерей хотят переработать

Яровая: проект программы воспитания для детских лагерей требует переработки
Проект федеральной программы воспитания для детских лагерей, разработанный Минпросвещения РФ, не соответствует концепции закона и требует переработки. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, слова которой приводит ее пресс-служба.
"Проект программы, предложенный министерством, нами внимательно изучен. К сожалению, сегодня он не соответствует концепции закона, не обеспечивает реализацию целей и задач, которые заявлены, и требует переработки", - сказала Яровая в ходе совещания с участием представителей министерств просвещения, здравоохранения, культуры, спорта, Росмолодежи, а также профильного комитета Госдумы.
Парламентарий подчеркнула, что с этой позицией согласились все участники заседания.
"Наша задача сегодня общая: подготовить качественные программы, которые позволят юношам и девушкам, которые с желанием должны прийти в летнюю оздоровительную компанию в качестве вожатых, организовать эту работу, взаимодействовать с детьми, чтобы процесс общения был и доброжелательным, и полезным", - добавила она.
Яровая обратила внимание на то, что к разработке проекта программы не привлекались Российская академия образования (РАО), а также министерства здравоохранения, культуры и спорта. По ее словам, это "категорически неверный" подход, так как сегодня в соответствии с законом эти министерства уже участвуют в организации детской оздоровительной кампании.
"Сегодня же министерством просвещения должна быть создана межведомственная рабочая группа, в которую необходимо включить Минпросвещения, Минздрав, Минкульт, Минспорт, Росмолодежь, РАО, МЧС", - подчеркнула депутат.
Новый проект программы будет рассмотрен в конце февраля на ближайшем заседании президиума Совета законодателей с участием регионов, уточнила Яровая.
Ранее Минпросвещения подготовило проект федеральной программы воспитательной работы для организаций отдыха детей, которая будет основой для таких программ во всех детских лагерях России и на территории дружественных стран в рамках международного сотрудничества. В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому воспитание в детских лагерях будет осуществляться по единой программе.