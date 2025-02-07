Звезда «Папиных дочек» рассказала, чему ее научило материнство

«Больше здорового эгоизма»: Дарья Мельникова рассказала, чему ее научило материнство
В прошлом году Дарья Мельникова стала мамой в третий раз. Она родила девочку от второго супруга Романа Набатова. Также звезда «Папиных дочек» воспитывает двоих сыновей от первого мужа.
Актриса дала большое интервью журналу «Атмосфера» и рассказала, каково это — быть матерью троих детей.
«Ощущения нормальные. После второго, как говорят, уже перестаешь считать. Просто превращаешься в многорукую Шиву и служанку всех, кого породила. И это прекрасно, конечно», — призналась Дарья.
Также Мельникова сделала важные выводы из предыдущего опыта. После рождения старшего сына Артура актрису сразила депрессия. Однако после появления второго наследника Дарья сумела справиться с тяжелым состоянием. А на третий раз все было еще проще.
«Безусловно, в целом становится проще, ты уже в курсе про гормональные послеродовые переживания, которые так или иначе, но проходят. С опытом понимаешь важность сна и уделяешь ему больше внимания. Больше здорового эгоизма — меньше героизма», — отметила многодетная мама.
О том, что Дарья вышла замуж за актера Романа Набатова, стало известно из ее соцсетей. Звезда сериала «Король и Шут» опубликовала фото новорожденным ребенком и назвала имя избранника.