Звезда «Папиных дочек» рассказала, чему ее научило материнство

В прошлом году Дарья Мельникова стала мамой в третий раз. Она родила девочку от второго супруга Романа Набатова. Также звезда «Папиных дочек» воспитывает двоих сыновей от первого мужа.

Актриса дала большое интервью журналу «Атмосфера» и рассказала, каково это — быть матерью троих детей.

« О щ у щ е н и я н о р м а л ь н ы е . П о с л е в т о р о г о , к а к г о в о р я т , у ж е п е р е с т а е ш ь с ч и т а т ь . П р о с т о п р е в р а щ а е ш ь с я в м н о г о р у к у ю Ш и в у и с л у ж а н к у в с е х , к о г о п о р о д и л а . И э т о п р е к р а с н о , к о н е ч н о » , — п р и з н а л а с ь Д а р ь я .

Также Мельникова сделала важные выводы из предыдущего опыта. После рождения старшего сына Артура актрису сразила депрессия. Однако после появления второго наследника Дарья сумела справиться с тяжелым состоянием. А на третий раз все было еще проще.

« Б е з у с л о в н о , в ц е л о м с т а н о в и т с я п р о щ е , т ы у ж е в к у р с е п р о г о р м о н а л ь н ы е п о с л е р о д о в ы е п е р е ж и в а н и я , к о т о р ы е т а к и л и и н а ч е , н о п р о х о д я т . С о п ы т о м п о н и м а е ш ь в а ж н о с т ь с н а и у д е л я е ш ь е м у б о л ь ш е в н и м а н и я . Б о л ь ш е з д о р о в о г о э г о и з м а — м е н ь ш е г е р о и з м а » , — о т м е т и л а м н о г о д е т н а я м а м а .

О том, что Дарья вышла замуж за актера Романа Набатова, стало известно из ее соцсетей. Звезда сериала «Король и Шут» опубликовала фото новорожденным ребенком и назвала имя избранника.