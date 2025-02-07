Очно-заочное обучение: что это и чем отличается от других форм

В 2023 году в России насчитывалось более четырех миллионов студентов, из которых 62 процента учились и учатся очно. Остальные — заочно или очно-заочно. В чем преимущества и недостатки очно-заочной формы, почему она остается популярной и как проходят пары — в материале «Ленты.ру».

Что такое очно-заочное обучение

Очно-заочная форма — одна из форм обучения, зафиксированная в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Ее еще называют вечерней: расписание устроено так, что утром и днем студенты могут работать, а вечером ходят на пары. Программа на очно-заочном отделении такая же, как на очном, но сам учебный процесс во многом отличается.

Чем отличается от очного и заочного

В России можно учиться:

очно;

очно-заочно;

заочно.

Все три варианта возможны при обучении в вузах, средних специальных учебных заведениях (колледжах) и школах.

Самая популярная форма образования — очная. Она предполагает посещение пар (или уроков) пять-шесть дней в неделю утром и днем. Учащиеся очного отделения ходят на аудиторные занятия, слушают лекции, участвуют в семинарах. В конце семестра или модуля (в случае со школой — четверти или триместра) студенты сдают зачеты, экзамены и контрольные работы. В одном учебном году на очном отделении таких сессий с проверкой знаний может быть от двух до четырех.

На заочной форме обучения студенты учатся самостоятельно: выполняют задания и занимаются по учебникам дома, а в университет приезжают только на сессии:

установочные — лекции с основным материалом, который сложно изучить дома;

экзаменационные — для проверки знаний.

Сессии у заочников обычно бывают зимой и летом, они длятся от 10 дней до месяца. Диплом студенты заочного отделения получают такой же, как очники, потому что учебный план не отличается. Обычно такой тип обучения выбирают те, кто работает, живет в другом городе или занимается воспитанием детей.

Очно-заочная форма обучения отличается от очной в первую очередь расписанием, во вторую — длительностью обучения (на вечерке учиться дольше). В отличие от заочников, студентам-вечерникам все же нужно ходить на пары, а не только на сессии.

Учебный процесс

Расписание

Пары у студентов, которые учатся очно-заочно, идут в будние дни с 18:00 до 22:00, либо по выходным с утра до вечера. Возможен вариант, когда занятия проходят только по субботам, но, например, с 8:00 до 22:00.

Учебный план вечернего отделения не отличается от очного. А вот образовательный процесс там другой, потому что студенты очно-заочной формы получают больше знаний самостоятельно.

Поступление

Поступить на очно-заочную форму обучения проще: вузы устанавливают более низкий порог баллов ЕГЭ для тех, кто выбирает вечерние занятия. Например, чтобы учиться в МПГУ на профиле «Начальное образование» очно, нужно набрать не менее 248 баллов, а чтобы поступить на очно-заочную форму — не менее 183 баллов. Для поступления на бюджет по направлению подготовки «Менеджмент» в ГУУ необходимо минимум 263 балла, чтобы учиться очно, и 237 баллов, чтобы учиться на «вечерке».

Правда, и бюджетных мест на «вечерке» меньше. Кроме того, не на всех специальностях вообще есть вечерняя форма обучения.

Еще один немаловажный факт — стоимость обучения. Очно-заочная форма гораздо дешевле очной.

Причем стоимость может отличаться значительно — более чем на 50 процентов. Например, год очной учебы по программе «Маркетинг» в ГУУ стоит 320 тысяч рублей, а очно-заочной — 160 тысяч. Полностью заочное обучение будет еще дешевле.

Специальности

Очно-заочная форма обучения доступна не для всех специальностей. Получить образование на вечернем отделении нельзя, если поступаете на медицинскую программу:

лечебное дело;

педиатрия;

стоматология;

фармация;

медицинская биохимия;

медицинская биофизика;

медицинская кибернетика;

медико-профилактическое дело.

Кроме того, очно-заочной формы нет на программах музыкального, изобразительного и сценического искусства.

Длительность

Учиться на вечернем отделении дольше, чем на очном. Это связано с тем, что у «очников» больше пар в день, соответственно, и учебную программу они проходят быстрее. Обычно на очно-заочной форме учатся на 6-12 месяцев дольше.

Сроки обучения для всех форм всех уровней образования устанавливаются Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Они определяют количество дисциплин, длительность курса и требования к уровню подготовки отдельно по каждому направлению и специальности.

Диплом

Все выпускники, независимо от того, какую форму обучения они выбрали, получают диплом государственного образца. В нем указаны:

личные данные (ФИО, дата рождения);

специальность;

название вуза;

сведения о квалификациях;

срок освоения программы.

Форму обучения могут указать по желанию самого выпускника. Эти данные добавляют на четвертую страницу приложения к диплому, которая называется «Дополнительные сведения»

Стипендия

Студенты, получающие образование очно-заочно или заочно, не имеют право на стипендию. Причем любую:

академическую;

социальную;

выплаты от правительства;

выплаты от региона.

Стипендия положена только очникам — это указано в ФЗ «Об образовании в РФ».

Но студенты вечернего отделения могут получать стипендии и гранты от частных лиц и компаний, а также именные выплаты.

Отпуск

Если студент учится очно-заочно в вузе по программе с государственной аккредитацией, то работодатель обязан оформлять ему оплачиваемый отпуск на время сессий и защиты диплома. Это закреплено в Трудовом кодексе РФ. Эти правила также касаются студентов, которые учатся заочно.

Общежитие

Вузы отдают места в общежитии студентам дневного отделения. А вот заочники и «вечерники» могут занять свободные комнаты лишь во время сессии.

Армия

Учеба на очно-заочном отделении не дает право отсрочки от армии. Это прописано в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Отсрочку получают только очники. А вот мобилизовать студентов вечернего и заочного отделений не могут, если они получают высшее образование впервые.

Льготы

Студенческие льготы тоже доступны только студентам дневной формы. В их числе:

льготный проезд в общественном транспорте;

билеты в театры и кино;

социальные выплаты.

Заочники и учащиеся вечернего отделения студенческими льготами пользоваться не могут.

Плюсы и минусы очно-заочного обучения

Плюсы

Проще поступить;

Дешевле учиться;

Больше свободного времени;

Можно совмещать работу и учебу.

Минусы

Доступны не все специальности;

Учиться дольше, чем на очной форме;

Нет льгот;

Меньше возможностей общаться с преподавателями;

Нет отсрочки от армии;

Не дают общежитие.

Очно-заочное обучение в школах и колледжах

Как уже было сказано выше, учиться очно-заочно можно не только в вузе, но и в школе, и в колледже.

В школе

Для школьника на очно-заочном обучении составляют индивидуальное расписание. Он может посещать уроки несколько раз в неделю или в месяц. Все зависит от причин, по которым родители выбирают для ребенка именно такую форму обучения. Такое решение может быть связано с особенностями здоровья или дополнительной деятельностью ребенка, например, спортом или работой в кино.

Очно-заочное обучение — не то же самое, что домашнее. В первом случае школьник посещает занятия, но при этом занимается и самостоятельно. Во втором — учится только дома.

Чтобы перевести ребенка на очно-заочную форму, родители должны написать заявление на имя директора школа. После этого необходимо подписать со школой договор, а затем сотрудники учебного заведения составят для ребенка план по всем предметам. По этому плану школьник должен заниматься самостоятельно. На консультации и контрольные нужно приходить в школу — даты аттестации классный руководитель должен согласовать с родителями.

В колледжах и техникумах

Как и в вузах, занятия на очно-заочной форме обучения проходят по вечерам в будни или с утра до вечера в выходные.

Как поступить на очно-заочное отделение

Список документов для поступления на «вечерку» стандартный, перечень есть на сайтах вузов и колледжей. Обычно это:

паспорт (чаще всего требуется копия для подачи документов и оригинал при зачислении);

документ об образовании (например, школьный аттестат или диплом колледжа с приложением с оценками);

заявление о приеме;

СНИЛС (если есть);

медицинская справка (по форме 086/у или по другой форме, если поступающий — иностранец);

фотографии 3х4.

Если абитуриент претендует на получение дополнительных баллов или на поступление по квоте, то понадобятся дополнительные документы. Перечень есть на сайтах вузов.

Подать документы в вуз можно несколькими способами:

лично или через представителя (но тогда нужно оформить доверенность);

по почте;

через внутреннюю электронную систему вуза (такая есть, например, в Российском государственном гуманитарном университете, РГГУ).

На сайтах университетов и колледжей есть информация о датах подачи документов. На некоторых факультетах нужно сдать еще и внутренний экзамен, например, на творческие специальности, такие как журналистика.

Кроме того, студент имеет право перевестись на очно-заочную форму при соблюдении определенных условий:

если по выбранной специальности есть очно-заочная форма обучения;

если на ней есть места (бюджетные или платные).

Студент может перевестись как с очного на очно-заочное обучение, так и наоборот.

Полная информация о правилах поступления размещена на сайтах университетов и колледжей.