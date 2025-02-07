Почему детям нельзя принимать пищу под мультфильмы и гаджеты

Прием пищи под гаджеты может иметь негативные последствия для здоровья ребенка. Врач-эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова объяснила в разговоре с «Газетой.Ru», почему не стоит разрешать детям принимать пищу под мультфильмы и гаджеты.

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Основной причиной, по которой стоит отказаться от еды перед экраном, является риск захлебывания. Когда ребенок поглощен происходящим на экране, он может не замечать, что происходит с едой.

« Э т о м о ж е т п р и в е с т и к с и т у а ц и и , к о г д а д е т и н а ч и н а ю т г л о т а т ь е д у , н е п е р е ж е в ы в а я е е д о л ж н ы м о б р а з о м , и л и ж е в о о б щ е з а б ы в а ю т о п р о ц е с с е ж е в а н и я » , — к о м м е н т и р у е т С и д о р о в а .

Это повышает вероятность поперхивания и даже удушья, особенно если ребенок ест быстро или запивает пищу напитками, не следя за процессом.

По мнению врача, питание — это не только процесс потребления пищи, но и возможность для семьи провести время вместе и обменяться впечатлениями. Когда ребенок ест перед экраном, он не взаимодействует с родителями или братьями/сестрами. Кроме того, согласно исследованиям, дети, которые принимают пищу вместе с семьей, чаще выбирают более полезные продукты, например овощи и фрукты.

« В о в р е м я п р и е м а п и щ и п о д м у л ь т ф и л ь м ы д е т и т е р я ю т с п о с о б н о с т ь о р и е н т и р о в а т ь с я в с о б с т в е н н ы х о щ у щ е н и я х г о л о д а и н а с ы щ е н и я . Г а д ж е т ы о т в л е к а ю т р е б е н к а о т т о г о , ч т о п р о и с х о д и т с е г о т е л о м , и о н м о ж е т п р о д о л ж а т ь е с т ь , д а ж е к о г д а у ж е с ы т . Э т о п р и в о д и т к п е р е е д а н и ю и н а р у ш е н и ю е с т е с т в е н н о г о в о с п р и я т и я г о л о д а » , — о т м е т и л а о н а .

Чтобы научить детей правильному поведению за столом, Сидорова рекомендует начинать с разделения времени на еду и время с гаджетами. Также эксперт отмечает, что стоит выбирать для ребенка здоровую пищу, избегая «пустых» калорий, которые часто ассоциируются с гаджетами и экранными развлекательными программами.