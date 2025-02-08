Пять причин отдать ребенка в художественную гимнастику

Тренер Иванюк: в художественную гимнастику ребенка можно отдавать с трех лет
Одной из самых эстетичных и зрелищных спортивных дисциплин считается художественная гимнастика, и каждая мама наверняка хотя бы раз представляла свою дочь в образе спортсменки «с ленточкой». Мастер спорта России по художественной гимнастике, победитель всероссийских и международных турниров, соучредитель Центра художественной гимнастики «МИГ» Антонина Иванюк рассказала «Газете.Ru» про топ-5 причин, способных вдохновить родителей на выбор именно этого вида спорта для детей.
Причина первая: физическое и интеллектуальное развитие с самого детства.
«Отдавать ребенка на занятия художественной гимнастикой можно с самого раннего возраста, с трех лет. Раннее включение в тренировочный процесс позволяет максимально быстро понять, подходит ли ребенку этот вид спорта, и при необходимости, не теряя времени и сил, переключиться на другое направление спортивной подготовки. Кроме того, благодаря разучиванию множества сложнокоординационных элементов и разнообразной работе с гимнастическим оборудованием, тренировки не только развивают тело, но и стимулируют мозговую активность», — объяснила она.
Причина вторая: развитие грациозности, гибкости и правильной осанки.
«Художественная гимнастика способствует формированию гармоничных пропорций тела, грациозности движений, невероятной гибкости и поистине королевской осанки, поддерживаемой крепким мышечным корсетом и привычкой, выработанной на тренировках», — отметила тренер.
Причина третья: формирование нового круга общения и интересная спортивная жизнь.
«Художественная гимнастика – во многом групповой вид спорта. В программу соревнований входят упражнения, где соревнуются команды из пяти гимнасток, а также дуэты и трио. Поэтому в гимнастической секции между девочками с раннего возраста формируются крепкие дружеские отношения. Гимнастки поддерживают друг друга на соревнования и тренировках, вместе выезжают на спортивные сборы, всероссийские и международные турниры, да и просто весело и познавательно проводят время. Командная работа формирует крепкие связи, дисциплину и ответственность», — добавила эксперт.
Причина четвертая: крепкое здоровье и приобретение полезных привычек на всю жизнь.
«Ранние тренировки в секции гимнастики способствуют развитию опорно-двигательного аппарата, силы и гибкости, выносливости и координации. Это благотворно влияет на иммунитет и работоспособность, помогает укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, обеспечивает профилактику хронических заболеваний. Родители замечают существенные изменения к лучшему уже спустя год регулярных тренировок дочерей. Кроме того, ребенок с ранних лет привыкает осознанно питаться, ограничивая потребление вредной еды», — заявила тренер.
Причина пятая: развитие актерского мастерства.
«Художественная гимнастика – не только спорт, но и настоящее искусство. Каждому выступлению предшествует колоссальная работа над стилем, подачей, настроением, – и уже на сцене девочка мастерски передает заранее продуманный образ, подобно хорошей актрисе», — резюмировала она.